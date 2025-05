アイディアはある。でも名前が出てこない？AIが“売れる名前”を秒速で提案する“無料ツール”登場

サービス名、もう迷わない!AIが“伝わる名前”を秒速提案する「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods」爆誕

ニチコマ合同会社

「サービス名、なかなか決まらない…」

そんな悩みを抱える起業家、スタートアップ、個人開発者の皆さん、朗報です!Toolpodsから、AIがサービスやアプリの内容に合わせて最適なネーミングを自動で提案してくれる無料ツール「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」がついに登場しました。

言語、カテゴリ、キーワードを指定するだけで、まるで魔法のように、売れる・覚えやすい・検索されやすいネーミング候補が一瞬で手に入ります。今までネーミングに費やしていた貴重な時間を、もっとクリエイティブな作業に使いませんか?

なぜ「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods」を使うべきなのか?3つの理由

ターゲットはズバリ!こんなあなたにオススメ

他のネーミングツールとはココが違う!Toolpodsならではの強み

驚くほど簡単!3ステップで理想のサービス名に出会う

- ネーミングの悩みを秒速で解決!安心感もプラスサービスやプロダクトのアイデアは素晴らしいのに、名前が決まらないばかりに足踏み…そんな経験はありませんか?「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」は、あなたのアイデアを元に、AIが最適なネーミング候補を瞬時に提案します。候補をじっくり見てから方向性を決められるので、安心してネーミング作業を進められます。- AIが市場トレンドをキャッチ!ありそうでなかったネーミングを量産AIは、膨大なデータに基づいて市場のトレンドや消費者の心理を分析します。「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」は、そのAIの力を活用し、市場にありそうな語感や、今のトレンドに合ったネーミングを生成。あなたのサービスやプロダクトに、新鮮な息吹を吹き込みます。- カテゴリ・キーワード指定で、用途に合った提案が可能!一括コピーで比較検討もラクラクどんなサービスにも、ターゲットとする層や、アピールしたいポイントがあるはずです。「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」では、カテゴリやキーワードを指定することで、用途やジャンルに特化したネーミング提案が可能。生成された候補は一括でコピーできるので、チームでの比較・検討・共有もスムーズに行えます。- サービス開発中の起業家・スタートアップ・個人開発者- SNS運用やブログ運営を始める人のアカウント名/商品名のブレストをしたい方- ランディングページ・キャンペーン・メディアの特設名やハッシュタグ案が欲しい方- 「とにかく早く名前が必要!」なプロジェクト現場の担当者- 完全無料&広告なし!Toolpodsは、「本当に役立つツールを、誰でも気軽に使えるように」という想いのもと、完全無料&広告なしでサービスを提供しています。だから、「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」も、安心して何度でもご利用いただけます。- ロジカルに組み立てられた言葉の提案AIは、単なる思いつきやランダムな文字列の組み合わせではなく、言語学やマーケティングの知識に基づいて、ロジカルにネーミングを生成します。だから、「伝わる」「響く」ネーミングが生まれるのです。- Toolpodsツールとの連携で、一貫したブランディングをToolpodsでは、「サービス名提案ジェネレーター(https://toolpods.io/service-name-generator)」以外にも、「AI画像生成(https://toolpods.io/ai-image)」や「AIツイート生成(https://toolpods.io/ai-tweet)」など、ブランディングに役立つ様々なツールを提供しています。これらのツールを組み合わせることで、一貫性のあるブランドイメージを構築できます。- 日本語・英語対応で、グローバル展開もサポート- 「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」は、日本語だけでなく英語にも対応しています。グローバル市場を視野に入れたネーミングも、Toolpodsにお任せください。

1. サービス内容を一文で入力

まずは、あなたのサービスやアプリの内容を、できるだけ具体的に一文で入力してください。

(例:「AIが栄養管理をサポートするアプリ」「地域活性化を目的としたオンラインコミュニティ」)

2. カテゴリを選択

あなたのサービスが属するカテゴリを選択してください。

(例:アプリ/サービス/商品/イベントなど)

3. キーワードや言語を必要に応じて追加

サービスの特徴を表すキーワードや、希望する言語(日本語または英語)を追加してください。

あとは「サービス名を生成」ボタンを押すだけ!AIが、あなたのアイデアにぴったりのネーミング候補を瞬時に提案します。

意外な活用方法も!ネーミング以外にもこんな使い方が

「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」は、ネーミングだけでなく、様々なシーンで活用できます。

今すぐ「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods」を試してみよう!

- 社内プロジェクトのコードネーム新しいプロジェクトを始める際、ワクワクするようなコードネームを付けてみませんか?「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」を使えば、ユニークで覚えやすいコードネームが簡単に見つかります。- イベントやセミナーのテーマイベントやセミナーのテーマを考える際、参加者の興味を引くようなキャッチーなテーマが必要です。「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」は、イベントの内容に合った、魅力的なテーマを提案してくれます。- 小説やゲームの登場人物の名前物語の登場人物の名前は、そのキャラクターの個性を表現する重要な要素です。「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」を使えば、物語の世界観に合った、印象的な名前を見つけることができます。

さあ、あなたも「サービス名提案ジェネレーター by Toolpods(https://toolpods.io/service-name-generator)」で、ネーミングの悩みを解消し、素晴らしいサービスやプロダクトを世に送り出しましょう!

Toolpodsで提供中のその他の無料ツール

Toolpodsでは他にも、数十個の様々な無料ツールを提供しています。

- PDF結合(https://toolpods.io/pdf-merge): 複数のPDFファイルを1つに結合できます。- AI一括画像文字おこし(https://toolpods.io/ocr): 複数の画像ファイルから、AIを使って一括で文字を抽出できます。- パスワードジェネレーター(https://toolpods.io/password-generator): 強力なパスワードを自動生成できます。- 請求書作成(https://toolpods.io/invoice): 簡単な操作で美しい請求書を作成できます。

これらのツールも全て無料でご利用いただけます。ぜひ一度お試しください。

今後の展望

Toolpods(https://toolpods.io)は、今後もユーザーからのフィードバックを元にAIの精度向上や機能追加を進め、より使いやすく、価値あるサービスを提供していきます。

「こんな簡単にできるなんて…」と驚くほどの体験を、あなた自身でぜひお試しください。

今後もToolpods(https://toolpods.io)は、「ちょっと不便」をなくす、ちいさな便利を届けていきます。

サービスURL

https://toolpods.io/service-name-generator

Toolpods(ツールポッド)とは?

Toolpods(ツールポッド)(https://toolpods.io)は、無料で手軽に使える便利なオンラインツールを集めたプラットフォームです。画像編集、PDF編集、AIを活用した文章生成や各種ビジネスツールなど、多彩な小規模サービスを提供しています。ブラウザ内だけで処理が完結するツールも多く、外部にデータを送信しないため、安全性が高いのが特徴です。

Toolpods(https://toolpods.io)は日本国内で開発・運営されており、随時新しいサービスを追加しています。個人・法人問わず気軽に安心して利用できるサービスを目指しています。

会社概要

AIが描いたtoolpodsくん

会社名:ニチコマ合同会社

URL:https://nichicoma.co.jp

所在地:東京都東久留米市

代表者:代表社員 渡辺健太

設立:2019年11月

事業内容:AIソリューションの開発・提供