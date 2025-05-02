¡Ö¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ìー¥É¡×¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó

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Ê¿Æü: 11:00 AM - 7:00 PM¡¿ÅÚÆü¡§11:00 AM - 8:00 PM
²ñ¾ì¡§The A, 99 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul
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HEE-SEONG, JAY(ENHYPEN)
CHO Yeo -Jung
CHO Bo-Ah
LEE Jun-Young