【岡山大学】国際共修環境の推進に向けて、カセサート大学（タイ）との短期プログラムを実施しました

2025(令和7)年 5月 2日

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、2025年4月11日~5月1日に、本学の協定校であるカセサート大学(タイ)から7人の学生が来学し、本学の春期短期受入プログラム(Spring Short Term Program for Kasetsart University)に参加しました。



同プログラムは、カセサート大学からの依頼を受けてグローバル人材育成院が実施している、学術研究院共通教育・グローバル領域(グローバル人材)の教員による集中講義を中心に構成された国際共修プログラムです。



4月14日に行われた開講式では、鈴木孝義副学長(国際・同窓会担当)が「短期間ではありますが、岡山でのさまざまな経験を楽しみ、将来に役立ててほしい」とあいさつしました。また、カセサート大学の引率教員であるTassanee Juntiya教育開発部副部長からも、この特別なプログラムの実施に向けた感謝の意が述べられ、両大学間の強い連携と協力の重要性が再確認されました。



参加学生たちは、国際的な視野を広げるとともに、異文化に触れながら学びを深め、グローバル社会で活躍するための力を養うことを目的に、さまざまな学習活動に取り組みました。



プログラム期間中はカセサート大学からの7人の学生に加え、本学の日本人学生および留学生も参加し、「Learning Japanese Language and Culture through International Co-learning Activities」および「Studying Social Issues through International Co-learning Activities」の2つのテーマに基づく集中講義を受講しました。学生たちは活発なディスカッションを通じ、語学や社会問題への理解を深めました。



また講義以外にも曹源寺での座禅体験や地域の祭りへ参加し、実地活動を通じて、地域社会や文化への理解を深める機会となりました。



今回の取り組みは、本学が採択された「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の一環として実施され、岡山大学が掲げる「国際化に関する将来ビジョン―Toward 2035―」が目指す「日本人学生と外国人留学生が共修できる大学」の実現に向けた活動とも一致しています。



グローバル人材育成院では、今後も多様な国際共修の機会を提供し、学生の国際的な学びを支援してまいります。引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取り組みにご期待ください。

国際交流会館での交流イベントで親睦を深めた本学とカセサート大学の学生たち

曹源寺での座禅

備前国総社宮春季例大祭に参加

共修授業の様子

岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

