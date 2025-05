ドラマ『THE LAST OF US シーズン２』山寺宏一、潘めぐみ、森なな子らゲーム版と同キャスト再集結で贈る日本語吹替版の配信日が決定！6月2日（月）よりU-NEXTにて独占配信

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US シーズン2』の日本語吹替版を、2025年6月2日(月)より毎週1話ずつ独占配信いたします。また本日より、主役を務める山寺宏一、潘めぐみのコメント付きのプロモ映像と、長尺トレーラーを合わせて公開いたしました。

シーズン1から続投キャストに加え、新たに森なな子、 杉田智和 ら豪華 声優 陣が、ゲーム版と同じキャラクターの吹き替えを担当

人気ゲームを原作に、文明崩壊後のアメリカで出会ったジョエルとエリーの旅を描くHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』。緊迫のバトルや圧巻の映像美、濃密な人間ドラマが評価され、第75回エミー賞で24部門にノミネートされるなど大ヒットを記録しました。4月より配信開始したシーズン2は、前作から5年後を舞台に、ジョエルとエリー、そしてアビーほか新たな登場人物が繰り広げる壮絶な「復讐」が描かれ、衝撃的展開が話題を呼んだゲーム版の続編「The Last of Us Part II」のドラマ化に期待の声も多く、米国内では、第1話配信当日ですでに530万回視聴され、前シーズンを上回る視聴数を記録。同日のXの全米トレンド・トピックでは「#TheLastOfUs」が1位となりました。



この度新たに制作されるシーズン2の日本語吹替版では、山寺宏一(ジョエル役)、潘めぐみ(エリー役)、高橋広樹(トミー役)らが、前シーズンから続投で各キャラクターの吹き替えを務めるのに加え、アビー役に森なな子、ディーナ役に嶋村侑、ジェシー役に杉田智和らが、新登場キャラクターの吹き替えを担当。いずれも、2020年に発売されたゲーム「The Last of Us Part II」と同じキャラクターボイスを務め、ゲーム版から約5年ぶりの豪華声優陣の再タッグが実現いたします。

ドラマ『THE LAST OF US シーズン2』の日本語吹替版は、2025年6月2日(月)より毎週1話ずつ独占配信予定です。

吹替版配信に先駆け、ジョエル役の山寺宏一、エリー役の潘めぐみのコメント付きのプロモ映像を公開いたします。

■山寺宏一&潘めぐみコメント付きプロモ映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pJJFsP4NWEc ]



字幕版は現在第3話まで配信中。本日新たに公開の予告編映像と合わせて、ぜひお楽しみください。

■THE LAST OF US シーズン2|予告編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PnoA_p i8 A6g ]

『THE LAST OF US シーズン2』(全7話)

【配信開始日時】

字幕版:2025年4月14日(月)より独占配信中(毎週月曜週次配信)

日本語吹替版:2025年6月2日(月)第1話配信予定 以降毎週月曜週次配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0181655

【配信形態】見放題

【あらすじ】

感染者がはびこるアメリカ全土を横断した危険な旅から5年。ジョエルとエリーはワイオミング州ジャクソンの町の一員となり、平穏に暮らしていた。しかし、ある壮絶な出来事によって安らぎは失われ、エリーは再び危険な旅へ赴くことに…。

【スタッフ】

ショーランナー:クレイグ・メイジン、ニール・ドラックマン

脚本、共同製作総指揮:ハレー・グロス

製作総指揮:クレイグ・メイジン、ニール・ドラックマン、キャロライン・ストラウス、ジャクリーン・レスコ、セシル・オコナー、アサド・キジルバッシュ、カーター・スワン、エヴァン・ウェルズ

【キャスト】

ジョエル役:ペドロ・パスカル(吹替:山寺宏一)

エリー役:ベラ・ラムジー(吹替:潘めぐみ)

アビー役:ケイトリン・デヴァー(吹替:森なな子)

ディーナ役:イザベラ・メルセード(吹替:嶋村侑)

ジェシー役:ヤング・マジノ(吹替:杉田智和)

トミー役:ガブリエル・ルナ(吹替:高橋広樹)

マリア役:ルティナ・ウェスリー(吹替:浅野真澄)

アイザック役:ジェフリー・ライト(吹替:岩崎ひろし)

ゲイル役:キャサリン・オハラ(吹替:野沢由香里)



さらに、U-NEXTではドラマ『THE LAST OF US シーズン2』の舞台裏に迫るメイキングムービーも配信中!ドラマ本編と合わせてご覧ください。

■MAKING OF THE LAST OF US シーズン2

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0189436

【配信開始日時】2025年4月24日(木)より独占配信中(毎週木曜週次配信)

THE LAST OF US, based on the acclaimed video game franchise developed by Naughty Dog for the PlayStation(R) consoles, is written and executive produced by Craig Mazin and Neil Druckmann. The series is a co-production with Sony Pictures Television and is also executive produced by Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan, and Evan Wells; with writer/co-executive producer Halley Gross.



(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.



