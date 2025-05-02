【岡山大学】岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）入学説明会（博士前期課程・博士後期課程・博士課程）〔5/10,土 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 5月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）は、今後大学院への進学を目指す学内外の学生に、医歯薬学総合研究科（薬学系）の教育、研究プログラムを広く周知することを目的として、入学説明会を2025年5月10日（土）10:00～12:00に開催します。

また、ご希望があれば薬学系教員との個別相談も実施します。ぜひ皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年 5月 10日（土）10:00～12:00（予定）

※13:00まで個別相談会を実施します。



【開催形式】

対面形式。Teamsによるオンライン参加可。



【内 容】

・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）教育プログラム紹介

・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）研究プログラム紹介

・研究講演会

・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）に在籍する学生の研究活動内容紹介

【対象者】

今後大学院への進学を目指す学内外の学生



【募集人数】

120人（募集人数に達した時点で募集を締め切ります）



【お申込み方法】

下記のGoogle Formから参加登録してください。

なお当日、対面参加の方は会場で受け付けも可能です。

https://forms.gle/BdFGYHvyRaoM3vky8

【ポスター】

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/master/wp-content/uploads/2025/04/%E5%8C%BB%E6%AD%AF%E8%96%AC%E6%8A%B1%E3%81%8F%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91%EF%BC%88%E8%96%AC%E5%AD%A6%E7%B3%BB%EF%BC%89%E5%85%A5%E5%AD%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC_2025%EF%BC%88%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%89.jpg



【その他】

薬学系への大学院入試について詳しくは以下ホームページをご覧ください。

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/admission/graduate/

◆参 考

・岡山大学薬学部・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/

岡山大学薬学部・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等事務部 薬学系事務室 教務学生担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 薬学部1号館

TEL：086-251-7923

FAX：086-251-7928

E-mail：ngg7923◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3598.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)