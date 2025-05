「ブランド共創部」AI実装プロジェクト開始のお知らせ～大手企業の新規事業創出・既存事業再成長を支援する共創エコシステムをAIの可能性でさらに加速～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社



当社の理念 「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」 のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(以下「ワイハウ」)は、本日より「ブランド共創部」における AI実装プロジェクト を本格的にスタートします。ブランド共創部は2025年3月4日の設立以来、大手企業の合意形成や PoC(実証実験)の停滞といった課題に向き合い、メディア発信・人材育成・ファイナンス連携を束ねた “共創エコシステム” を運営してきました。AI(人工知能)を段階的に取り入れることで、社内外の価値創造をより柔軟かつ迅速に後押しできる可能性があると判断し、今回の取り組みに至りました。

1.AI実装プロジェクトの検討範囲

- 社内DX:グループ各部門が保有する稟議書や議事録、調査資料などのテキスト資産を整理し、AIを用いた検索・要点抽出の有用性を検討します。これにより、情報共有の質とスピードが向上する可能性があります。- 社外向け共創支援: 既存の「CHALLENGERコンサルティング」にAIを段階的に組み込み、課題抽出からPoC伴走までを再設計する方法を模索します。- 倫理・ガバナンス:AI活用に伴うリスクを見極めつつ、透明性と公平性を重視した運用ルールを整備する方針です。

2.プロジェクト推進体制(2025年5月1日現在)

- 統括:浜崎 正己(ブランド共創部 担当部長)- 技術・法務支援:平間 悠氏(CTO人材/「CHALLENGER CAREER」登録)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000470.000001924.html)- 社外連携:価値創造パートナー制度に登録する専門家

3.浜崎 正己 担当部長プロフィール(要約)

1988年千葉県生まれ。メディア・事業開発の実務家。夕刊紙編集ディレクターやポータルサイト編集を経て、米国発CGMの日本拠点立ち上げに参画。その後、メディア/マーケ領域で6社を創業し、PR会社・出版社・IoTサービス企業などで役員を歴任。

累計60媒体超の新聞・雑誌・ラジオ・オンラインメディア立ち上げを支援し、「発信設計力」と「社外巻き込み力」を培う。2020年8月、講談社設立のデジタルメディアR&D企業「KODANSHAtech 合同会社」に参画し、テクノロジーとメディアの融合施策を実践。出版社の事業承継企業でCFOとして再成長を促進したほか、大手企業向け新規事業コンサルティング会社も経験。



2024年10月、ローマ教皇庁提唱 「Rome Call for AI Ethics」 に賛同署名し、AI導入における倫理的指針の重要性を表明。同年12月よりワイハウと協業を開始、2025年1月に正式参画。2月に価値創造本部 担当部長、3月4日にブランド共創部 担当部長に就任。



社内DX実績:参画後、バックオフィスのドキュメントフロー可視化や生成AIベースの社内FAQ試行など、グループ横断のDX企画を主導。



4.担当部長コメント

浜崎 正己(ブランド共創部 担当部長)

「共創エコシステムは、大企業が抱える合意形成の遅延やPoC停滞といった課題に向き合い、メディア発信・投資家連携・人材育成など多面的なアプローチで支援する取り組みです。社外のみならず社内でもAIを活用し、情報共有や意思決定のスピードを上げる手立てを探ってきました。AIは大きな可能性を秘める一方、慎重な検証が不可欠です。技術者や法務専門家と協働し、“公明正大・価値無限思考”を念頭に置き、小さな成功体験を積み重ねながら価値創造に貢献していきたいと考えています。」

5.会社概要(2025年5月1日現在)

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。



所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月(東証スタンダード:3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション事業/子会社への経営指導

企業理念:価値創造経営の力で、もう一度豊かになる

URL:https://twhdc.co.jp

6.お問い合わせ先

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

ブランド共創部「AI実装プロジェクト」事務局

担当:浜崎 正己(ブランド共創部 担当部長)

E-mail:hamasaki@twhdc.co.jp

お問い合わせフォーム:https://form.os7.biz/f/52e037cb/