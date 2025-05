【Green Parks】多部未華子さん主演のTBS 火曜ドラマ『対岸の家事 ～これが、私の生きる道！～』とのコラボアイテムが登場

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するセレクトショップ「Green Parks(グリーン パークス)」は、TBS系火曜ドラマ『対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』とコラボレーションしたアイテムを5月9日(金) に全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

多部未華子さん主演のTBS 火曜ドラマ『対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』は、家事と育児に奮闘する専業主婦が、価値観がまるで違う「対岸にいる人たち」と“家事”を通して繋がっていく、この春1番の人生応援ドラマです。

Green Parksでは、本作品とコラボレーションした特別なアイテムが登場。作中からインスパイアしたカジュアルなトップスを2型ご用意いたしました。

これからのシーズンに活躍するUVカット機能付きのBIGパーカーは、“This is my way of life =これがわたしの生きる道”というメッセージをサイドのタグにあしらいました。ゆったりとしたシルエットで、ちょっとした外出時にも使いやすいアイテムに仕上げました。

また、トレンド感のある刺繍ロゴの透かしニットは1枚で着映えし、自宅での洗濯が可能でお手入れも簡単なアイテムです。

Green Parksだけのオリジナルアイテムをぜひ作品とともにお楽しみください。

■『対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』Green Parksアイテム販売概要

店舗発売日:5月9日(金)以降順次

EC発売日:5月12日(月)12時

販売場所:全国のGreen Parks(fuuwa/topic/sara)店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」(https://stcl.page.link/j1ZE)

■『対岸の家事 ~これが、私の生きる道!~』Green Parksアイテム詳細

※価格は全て税込

テープロゴ透かしニットプルオーバー

カラー:Ecru/Yellow/Sax/Black

価格:\4,990

UVカットbigパーカー

カラー:Ecru/Dark Beige/Black

価格:\4,990

TBSテレビ 火曜ドラマ『対岸の家事 ~これが、私の生きる道! ~』

主人公は2歳の娘の育児と家事に奮闘する専業主婦

主演・多部未華子

誰かがやらなければいけない“お仕事=家事”

専業主婦が出会うのは働くママや育休中のエリート官僚パパなど

価値観がまるで違う「対岸にいる人たち」

それぞれが“家事”を通じて繋がったとき――

人生は少しずつ、大きく動き出す!

■番組概要

[タイトル]火曜ドラマ『対岸の家事~これが、私の生きる道!~』

[放送日時]毎週火曜よる10:00~10:57

[スタッフ]

製作 TBSスパークル TBS

原作 朱野帰子「対岸の家事」(講談社文庫)

脚本 青塚美穂 大塚祐希 開 真理

音楽 阪井一生(flumpool)

主題歌 離婚伝説「紫陽花」(Sony Music Labels)

プロデューサー 倉貫健二郎 阿部愛沙美

演出 竹村謙太郎 坂上卓哉 林 雅貴

編成 吉藤芽衣

[出演者]

村上(むらかみ) 詩(し)穂(ほ) 多部未華子

長野(ながの) 礼子(れいこ) 江口のりこ

中谷(なかたに) 達也(たつや) ディーン・フジオカ

村上(むらかみ) 虎(とら)朗(お) 一ノ瀬ワタル

中谷(なかたに) 樹里(じゅり) 島袋寛子

蔦(つた)村(むら) 晶子(しょうこ) 田辺桃子

白山(しろやま) はるか 織田梨沙

今井(いまい) 尚記(なおき) 松本怜生

長野(ながの) 量(りょう)平(へい) 川西賢志郎

村上(むらかみ) 苺(いちご) 永井花奈

長野(ながの) 篤(あつ)正(まさ) 寿 昌磨

長野(ながの) 星(ほし)夏(か) 吉玉帆花

中谷(なかたに) 佳(か)恋(れん) 五十嵐美桜

坂上(さかがみ) 里美(さとみ) 美村里江

岡田(おかだ) 純也(じゅんや) 緒形直人

坂上(さかがみ) 知美(ともみ) 田中美佐子

[公式サイト]https://www.tbs.co.jp/taigannokaji_tbs/

[公式X]@taigan_tbs

[公式 Instagram]taigan_tbs

[公式TikTok]@taigan_tbs ハッシュタグは#対岸の家事

[公式TimeTree]https://timetr.ee/p/tbs_pr_info

◆TimeTreeダウンロードURL

https://timetr.ee/dl/pcs

■配信スケジュール

[TVer/TBS FREE]

第1話と各話放送終了直後から最新話を無料配信

[U-NEXT]

各話放送終了直後から最新話を配信