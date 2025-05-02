CFD販売が『TRYX(トライエックス)』社と代理店契約を締結、裸眼立体視が可能な曲面ディスプレイ搭載簡易水冷クーラー「PANORAMA」シリーズを中心に取り扱い開始
シー・エフ・デー販売株式会社
TRYXロゴ
PANORAMAシリーズ
LUCA L70シリーズ
ROTA PROシリーズ
- ウォーターブロックにL字型のAMOLED曲面モニターを搭載した簡易水冷クーラー「PANORAMA」シリーズ
- 270°パノラマ強化ガラスパネルを採用したPCケース「LUCA L70」シリーズ
- 耐久性と静音性に優れたケースファン「ROTA Pro」シリーズ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_1_22bab8fc5df53e0377e08903f358c366.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360a-as3m-g1k.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_2_02f3a3de32c1514736801955515969d5.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360n-ds3m-g1k.html
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_3_d8d48483da2e2332e750906a3c103e8c.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360l-am3m-g0k.html
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_4_eb0d748075f52f9c0684ae77492d897a.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p240a-as2m-g0k.html
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_5_44a63054465757ffce57f28bf042bc2d.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p240n-ds2m-g0k.html
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_6_24e2350ffb98d0e9034d71c388f6d8ed.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/c-l700n-nn0h-g0k.html
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_7_025bf956e9471d96d0eb6a50117c7ea4.jpg ]
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https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/f-r140p-nn1m-g0k.html
TRYXロゴ
PANORAMAシリーズ
LUCA L70シリーズ
ROTA PROシリーズ
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)はTRYX(トライエックス)社(本社：中国上海)と代理店契約を締結し、TRYXブランドの下記製品の取り扱いを開始いたします。
TRYX社は、クリエイティブさと個性を求めるユーザーに向けて、新しい挑戦（TRY）を後押しし、そこから広がる未知の可能性（X）を形にすることをブランドコンセプトとしている、2023年に設立されたPC DIYパーツのスタートアップ企業です。
屋外3D広告のような裸眼立体視が可能な曲面ディスプレイを搭載した簡易水冷クーラー「PANORAMA」シリーズを中心に、堅実な構造をベースにミニマルの美学を取り入れた独自性の光るプロダクトを展開しています。
- ウォーターブロックにL字型のAMOLED曲面モニターを搭載した簡易水冷クーラー「PANORAMA」シリーズ
- 270°パノラマ強化ガラスパネルを採用したPCケース「LUCA L70」シリーズ
- 耐久性と静音性に優れたケースファン「ROTA Pro」シリーズ
2025年5月9日発売予定です。
簡易水冷CPUクーラー
TRYX (トライエックス) PANORAMA 360mm ARGB シリーズ AMOLEDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー(ARGBトリプルファン)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_1_22bab8fc5df53e0377e08903f358c366.jpg ]
想定売価：\54,990前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360a-as3m-g1k.html
TRYX (トライエックス) PANORAMA 360mm シリーズ AMOLEDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー(トリプルファン)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_2_02f3a3de32c1514736801955515969d5.jpg ]
想定売価：\53,490前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360n-ds3m-g1k.html
TRYX (トライエックス) PANORAMA SE 360mm ARGB シリーズ AMOLEDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー(ARGBトリプルファン)
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_3_d8d48483da2e2332e750906a3c103e8c.jpg ]
想定売価：\41,990前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p360l-am3m-g0k.html
TRYX (トライエックス) PANORAMA 240mm ARGB シリーズ AMOLEDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー(ARGBデュアルファン)
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_4_eb0d748075f52f9c0684ae77492d897a.jpg ]
想定売価：\48,990前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p240a-as2m-g0k.html
TRYX (トライエックス) PANORAMA 240mm シリーズ AMOLEDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー(デュアルファン)
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_5_44a63054465757ffce57f28bf042bc2d.jpg ]
想定売価：\47,490前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-p240n-ds2m-g0k.html
PCケース
TRYX (トライエックス) LUCA L70シリーズ E-ATXマザーボード対応 270°パノラマガラスパネル採用 タワー型PCケース
※画像にあるようなファンや他PCパーツは付属していません
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_6_24e2350ffb98d0e9034d71c388f6d8ed.jpg ]
想定売価：\36,990前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/c-l700n-nn0h-g0k.html
ファン
TRYX (トライエックス) ROTA Proシリーズ 静音PCケースファン
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/919_7_025bf956e9471d96d0eb6a50117c7ea4.jpg ]
想定売価：\3,890前後(税込)
発売予定：2025年5月9日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/f-r140p-nn1m-g0k.html