春のFM802 ACCESS!キャンペーン片岡健太(sumika)が作詞・作曲「赤春花」MV公開決定！

株式会社 FM802

新生活を迎えたり、出会いや別れの多い春。FM802では毎年春にキャンペーンを展開しています。

FM802・ラジオを通じて、心地よい音楽に、楽しい情報に、そして心はずむエンターテイメントにACCESSしてほしい。

FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーンは、FM802とゆかりあるアーティストが多数参加する、オリジナル・キャンペーンソングを制作するドリームプロジェクト。2006年からスタートし、オリジナル楽曲を毎年期間限定でFM802独占オンエアしています。

2025年のキャンペーンソングはすでに発表のとおり、「赤春花」。作詞作曲は片岡健太(sumika)が担当しました。

シンガーは片岡健太(sumika)を始め、石野理子(Aooo)/井上花月(Laura day romance)/imase /大野雄大(Da-iCE)/ちとせみな(カネヨリマサル)/中島颯太(FANTASTICS)/橋本学(ハルカミライ)/Moto(Chilli Beans.)/りょたち(ねぐせ。)の10組で、ユニット名はStudio April(スタジオエイプリル)。

5月3日(土)の0:00より期間限定で、各ストリーミングサービスで聴けるようになりますが、この度MVの公開も決定しました。5月2日(金)24:00(3日0:00)にFM802のYouTubeチャンネルでプレミア公開となります。

ぜひ同時視聴で感想を共有しあいましょう!公開をお楽しみに!

5月3日(土)15:00~はsumika・片岡健太をゲストに迎えたFM802番組公開収録を開催します。会場はこの春、ACCESS!と連動したキャンペーンを展開中のららぽーと堺。「赤春花」制作の話など、ここでしか聴けない貴重なトーク満載でお届けします!

後方エリアは観覧フリー。皆様のお越しをお待ちしています!

【キャンペーンソング詳細】

■キャンペーンタイトル:FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!

作詞・作曲:片岡健太(sumika)

アレンジ:トオミヨウ

Produced by FM802

■楽曲タイトル:赤春花

■ユニット名:Studio April

■参加シンガー

片岡健太(sumika)/石野理子(Aooo)/井上花月(Laura day romance)/imase /大野雄大(Da-iCE)/ちとせみな(カネヨリマサル)/中島颯太(FANTASTICS)/橋本学(ハルカミライ)/Moto(Chilli Beans.)/りょたち(ねぐせ。)

■詳細 : https://funky802.com/access/

■「赤春花」 配信リンク:https://StudioApril.lnk.to/Sekishunka

■FM802YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/funky802osaka

【片岡健太 (sumika)からのコメント】

2018年にシンガーとして初めて参加して、その時から、いつか曲を作る側で参加できたら嬉しい!という気持ちを抱えていました。でも、こればっかりはやっぱり誘ってもらわないと始まらないので、今回誘っていただけた時に「ようやく来たぞ!」「音楽を続けてきてよかった」と思いました。

自分が曲を作るにあたっては、ボーカリストの一番おいしいところを、みんなが出し合えるような楽曲になったらいいなと思って、前後半で結構大胆に転調をして、みんなの声の美味しいところをうまくピックアップしていけるような構成の曲を作りました。

この『赤春花』を作るにあたって、自分自身にとっての青春時代として、学生時代のことを思い出すことが多くて。時間を経て、今青春を振り返ったときに「あの⾊は今も⻘なのだろうか…」ということを考えていました。⾊が青である必要性があるのか?という疑問から考え出して、その色が変わっていくとしたら、もうちょっと暖色になったりとか、青に限定せず、青から色が変わっていってもいいんじゃないか?と。それが、自分の中でイメージする春の色は赤かな?というところで、赤春というワードが出てきたんです。この季節は、桜はもちろん、いろんな花が咲く季節でもあるので、この季節に毎年思い出せるような曲になってほしいなという願いを込めて作りました。

■キャンペーンビジュアル:オリタシュンスケ

1990年生まれ。鹿児島県在住。

まったくの思いつきだった。趣味がほしくてイラストを始めたのが4年前。毎日描くことをルーティンとし、全くの独学でなんとなく続けて今日に至る。

日常の何気ないシーンを切り取った人物描写、いわばスナップ写真のような作風で、心掛けているのはシンプルに描くこと。作品に多く残された余白の部分に、ストーリーやバックボーンを想像してもらえたら嬉しい。iPhoneとインクペンが仕事道具。

・X: @ydo_orita

・Instagram : @youngmans_design_office

【イベント概要】

『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- 三井ショッピングパークららぽーと ACCESS! MY REQUEST 公開収録』

●日時=2025年5月3日(土・祝)15:00 START

●会場=ららぽーと堺1F Fansta XROSS STADIUM(ファンスタクロススタジアム)

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/

●ゲスト=片岡健太(sumika)

●MC=落合健太郎

●詳細ページ=https://funky802.com/site/pickup_detail/7816