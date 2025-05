シャオ・ジャン×バイ・バイハー主演の中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」日常の中で育まれる、優しく温かな愛のかたちが写し出される10点の場面写真＆BOXキービジュアル一挙公開！

株式会社ポニーキャニオン

2023年下半期、中国で最も注目された現代ラブロマンス「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」のBlu-ray・DVD発売&デジタル配信に先駆け、主演のシャオ・ジャンとバイ・バイハーが紡ぎ出す作品世界を捉えた場面写真10点とBOXキービジュアルが一挙に公開された。

今回公開された場面写真には、広告業界という現代的な舞台の中で育まれていく、年の差を超えた恋模様の一瞬一瞬が丁寧に切り取られている。中でも、シャオ・ジャン演じる新人デザイナー・盛陽(ション・ヤン)と、バイ・バイハー演じるCM監督・簡氷(ジエン・ビン)の穏やかで思いやりに満ちた日常のひとコマが印象的で、まるでふたりの息遣いまで聞こえてきそうなリアルさが感じられる。

時に冗談を交わし合いながら距離を縮め、時に言葉にできない想いを見つめ合うまなざしで伝え合う二人の関係性の変化が、さまざまなシーンから垣間見える内容となっており、視聴者の胸を打つこと間違いなしだ。

また同時に解禁されたBOXキービジュアルには、互いに惹かれ合い、支え合いながら歩んでいく2人の関係性の変化が丁寧に描き出されている。

BOX1では、雨の中で傘をさしながら無邪気に笑い合う姿が、恋の始まりのときめきを感じさせ、

BOX2では、絵コンテの落ち着いたトーンの背景に自然体で並ぶ姿から、日常の中で育まれる絆が伝わってくる。そしてBOX3では、静かに寄り添いながら同じ未来を見つめる2人の表情が、穏やかで深い愛のかたちを象徴している。

本作は、年齢差というテーマを扱いながら、決して一方が頼るだけの関係ではなく、お互いを尊重し合い、支え合う“対等な愛”を描いたことが多くの視聴者の共感を呼んだ。脚本家のリー・シアオは、「身体の年齢ではなく、魂の年齢が近づいていく物語」と語っており、それが繊細な演出と演技によって丁寧に表現されている。

Blu-ray・DVDはBOX1が7月2日、BOX2が8月6日、BOX3が9月3日に発売。初回限定版には、シャオ・ジャンの直筆サインを使用した特典や、シャオ・ジャン本人がペンを走らせる姿を収録した特典映像が含まれており、ファンにとって見逃せない内容となっている。

「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」の世界に、もう一度深く浸れる新たに公開されたビジュアルを通じて、ふたりが紡いだあたたかな愛の記憶にぜひ触れていだきたい。

■中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」公式サイト:

https://www.welovek.jp/sunshine/

◆日本版予告編<初公開>

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GUTf2DBlxxw ]

■配信情報:

2025年7月2日(水)より各事業社にて順次配信開始(※事業社は後日発表)

■商品情報:

2025年7月2日発売

<DVDレンタル>Vol.1~6(PCBG-73711~73716)

<初回限定版> DVD-BOX1:6枚組/1~12話収録/PCBG-61938/18,700円(税込)

Blu-ray BOX1:2枚組/1~14話収録/PCXG-50839/22,000円(税込)

<通常版> DVD-BOX1:6枚組/1~12話収録/PCBG-61941/17,600円(税込)

Blu-ray BOX1:2枚組/1~14話収録/PCXG-50842/20,900円(税込)

・初回限定版特典:チェキ風カード2枚+全巻収納アウター+応募券

・共通封入特典:ブックレット8P/リバーシブル仕様インナースリーブ

2025年8月6日発売

<DVDレンタル>Vol.7~12(PCBG-73717~73722)

<初回限定版> DVD-BOX2:6枚組/13~24話収録/ PCBG-61939/18,700円(税込)

Blu-ray BOX2:2枚組/15~28話収録/ PCXG-50840/22,000円(税込)

<通常版> DVD-BOX2:6枚組/13~24話収録/ PCBG-61942/17,600円(税込)

Blu-ray BOX2:2枚組/15~28話収録/ PCXG-50843/20,900円(税込)

・初回限定版特典:アクリルスタンド1枚+応募券

・共通封入特典:ブックレット8P/リバーシブル仕様インナースリーブ

2025年9月3日発売

<DVDレンタル>Vol.13~18(PCBG-73723~73728)

<初回限定版> DVD-BOX3:7枚組/25~36話+特典映像収録/ PCBG-61940/18700円(税込)

Blu-ray BOX3:2枚組/29~36話+特典映像収録/ PCXG-50841/22000円(税込)

<通常版> DVD-BOX3:7枚組/25~36話+特典映像収録/ PCBG-61943/17600円(税込)

Blu-ray BOX3:2枚組/29~36話+特典映像収録/ PCXG-50844/20900円(税込)

・初回限定版特典:サイン付きL版ブロマイド1枚+応募券

・共通封入特典:ブックレット8P/リバーシブル仕様インナースリーブ

・特典映像:予告編、シャオ・ジャンコメント、メイキング(約40分予定)

※初回限定版は、初回生産分の在庫が終了後次第終了しますので、ご了承ください。

2023年/中国/全36話/全18巻/日本語字幕収録

◇初回限定版購入者対象プレゼントキャンペーン

初回限定版DVD、Blu-rayの各BOXに封入されている応募券を使用して、抽選でキャストの直筆サイン入りブロマイドをプレゼント!詳細はこちら→ https://www.welovek.jp/sunshine/

◇法人別オリジナル特典の詳細はこちら→https://www.welovek.jp/sunshine/

<Amazon.co.jp> 各BOX購入者:L判ブロマイド10枚セット

<アニメイト(通販含む)>各BOX購入者:ミニフォト3枚セット

<コリタメドットコム> 各BOX購入者 :ポストカード1枚

<楽天ブックス> 全BOX購入者:アクリルフォトフレーム&ブロマイド9種セット

※順不同

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/sunshine/

発売元:ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元:ポニーキャニオン

(C) 2023 New Classics Media, All rights reserved.





■作品情報

<あらすじ>

広告会社のデザイナー・盛陽。26歳の彼は、母親に強制された見合いのために指定された店に行くがすっぽかされてしまう。だがそこで、彼は思いがけない人物に遭遇する。それは少年時代から想い続け、広告業界に入るきっかけにもなった“CM監督のお姉さん” 簡氷だった。36歳になった簡氷は業界では名の知れた監督になっていたものの、私生活では会社の共同経営者でもある浮気性の夫・薛易明との関係に悩んでいた。そしてその夜、離婚を決意してやけ酒を飲んでいたのだ。泥酔した簡氷を盛陽が介抱し、再び縁が繋がった2人。盛陽はもう少年ではなく、簡氷も思い出の中の穏やかなお姉さんではなかったが、同業の先輩後輩として接するうちに、盛陽は少年時代からの想いをより一層強め、簡氷は彼に対し特別な感情を抱くようになっていく。





◆キャスト

シャオ・ジャン(肖戦):「陳情令」「斗羅大陸~7つの光と武魂の謎~ 」

バイ・バイハー(白百何):『モンスター・ハント』「モダン・マリッジ」

ティエン・ユー(田雨):「慶余年~麒麟児、現る~ 」

ジュー・ジュー(朱珠):「斗羅大陸 ~7つの光と武魂の謎~」

ユエン・ウェンカン(袁文康):「如懿伝-紫禁城に散る宿命の王妃- 」

リウ・シュン(劉迅):「盛唐幻夜~麗しき探偵と龍の皇子~」

シアン・ハンジー(向涵之):「恋の特効薬 ~Mission of Destiny~」

ウー・シンジエン(呉幸鍵):「慶余年2(原題)」

ブー・グァンジン(卜冠今):「コウラン伝 始皇帝の母」





◆スタッフ

製作総指揮:シュエ・ジージュン(薛継軍)「風起隴西-SPY of Three Kingdoms」「三体」

制作:ゴン・ユー(龔宇)「慶余年~麒麟児、現る~」「蓮花楼」

監督:ソン・シャオフェイ(宋暁飛) 『グランド・マスター』※撮影 「雪中悍刀行~徐鳳年、北椋王への道~」

脚本:リー・シアオ(李瀟)「私だけのスーパースター ~Mr. Fighting~」※脚本統括

ジアン・ウージー(姜無及)「恋愛先生 MR・RIGHT」

