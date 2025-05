伝説のライブ映画『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』が全世界で大ヒット！大好評につき追加上映が決定！！

カルチャヴィル合同会社(C) 2025 Pink Floyd Music Ltd.Under Exclusive License to Sony Music Entertainment. All rights reserved.

4/24(木)に全世界同時公開された本作。美しすぎる映像と重厚な音と共に蘇ったライヴ映像に全ての音楽ファンが夢中に!国境を越えて世界中から絶賛の声が轟き、今回特別に追加上映が認められた。日本国内では5/9(金)以降全国で随時上映が行われる。さらに、在庫切れを起こしていたステッカーの再配布も決定!数量限定で各劇場にてプレゼントされる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yMsi5CEkjY ]

『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』予告編

<追加上映情報>

上映日程ほか詳細は公式HPをご確認ください。https://www.culture-ville.jp/pinkfloyd

IMAX / Dolby Atmos上映劇場

●東京 |TOHOシネマズ日比谷|5/12(月)~5/16(金)

*IMAX、Dolby Atmos上映回は劇場HPでご確認ください

●大阪 |TOHOシネマズ梅田 |5/16(金) *Dolby Atmos上映

通常スクリーン上映劇場

●東京 |109シネマズ木場 |5/14(水)のみ

●神奈川|109シネマズ川崎 |5/14(水)のみ

|109シネマズゆめが丘|5/14(水)のみ

●茨城 |日立シネマサンライズ |5/23(金)のみ

●名古屋|109シネマズ名古屋 |5/12(月)~5/15(木)

●大阪 |109シネマズ大阪エキスポシティ|5/12(月)~5/15(木)

●兵庫 |109シネマズHAT神戸|5/12(月)~5/15(木)

●広島 |八丁座 壱・弐 |5/10(土)のみ

●岡山 |シネマクレール丸の内|5/18(日)のみ

特別な上映劇場

●東京 |109シネマズ プレミアム新宿|5/9(金)~5/15(木) ※5/11(日)は休映

109シネマズプレミアム新宿は、全席プレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されており、映画の世界に没入いただける環境を提供します。

鑑賞料金は、以下の料金になります。

A席:一般5,700円(一般会員5,200円)

S席:一般7,700円(一般会員7,200円)

<作品概要>

原題: Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII

邦題:『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』

監督:エイドリアン・メイベン

上映時間:約1時間25分

鑑賞料:3200円一律

※特別なスクリーンによっては、アップチャージがございます。

チケット販売スケジュール:上映日の2日前から劇場HPにて販売開始

※劇場によりスケジュールが異なる場合があります。詳しくは公式HPをご確認ください。

海外オリジナルHP:www.pinkfloyd.film

(C) 2025 Pink Floyd Music Ltd.Under Exclusive License to Sony Music Entertainment. All rights reserved.