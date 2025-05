¡ÖSS¡×À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡¢¸µ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤ÇB1¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¤¥Ûー¥ë¡¦¥Ü¥ä¥ë¥­¥à¤ÈÁª¼ê·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

SS株式会社

今後も開幕戦へ向けて準備を進めてまいりますので、引き続き応援いただけますと幸いです。





■Ihor, BOIARKIN(イホール ボヤルキム)

生年月日:1995年1月13日

出身地:ウクライナ





■選手歴

2012-2014 BC Donetsk

2014-2015 Hoverla Ivano-Frankivsk

2015-2017 SC Kryvbas

2017-2019 SK Cherkasy Monkeys

2019-2021 Kharkivski Sokoly

2021-2022 Ternopil-TNEU

2022- 2024金沢武士団

2023.1-2023.2 アルバルク東京

※2018-2019 ウクライナ代表



■イホール・ボヤルキム選手のコメント

I am glad to join the SS team. I think we will do well in the upcoming season. Since we are a new team I really hope that we will make new fans fall in love with our game! We have a lot of work ahead, let's do it together forward SS.

【日本語訳】

このたびSSに加入できたことをとても嬉しく思います。

今シーズン、チームとして良い結果を残せると信じています。

新しいチームだからこそ、多くの方に僕たちのプレーを楽しんでもらい、ファンになっていただけるよう努力していきます。

やるべきことはたくさんありますが、みんなで力を合わせて、一歩ずつ前に進んでいきましょう!

Forward SS!

■ SS

「こころ、おどる」を活動理念に掲げ、世界一を目指す人たちの架け橋となることをコンセプトに、子どもたちをはじめ多くの人々に夢と希望を与えるスポーツ界のアイコン、火付け役となることを目指している。現在は2025-26シーズンから3x3の国内主要リーグや大会に参入することを目指して、準備を進めている。

■ 会社概要

社名:SS株式会社

所在地:千葉県我孫子市湖北台10-17-13

URL:http://ss-professional.com/

Twitter:https://twitter.com/ss_3x3official

Instagram:https://www.instagram.com/ss_3x3official

YouTube: https://youtube.com/@samuelsekiguchi?si=Ey7TfjAQKHJilE8g