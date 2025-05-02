¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù½é¤Î¸¶²èÅ¸³«ºÅ·èÄê!¡¡°µÅÝÅªÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÄ¶Àä¸¶²è¤òÂÎ´¶¤»¤è!!- 5·î15Æü(ÌÚ¡Ë¤è¤êÁ°Çä·ôÈ¯Çä³«»Ï―
ÊóÆ»´Ø·¸³Æ°Ì
¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥²¥ó¥¬¥Æ¥ó¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª ¥ª¥«¥ë¥È¡ß¥Ð¥È¥ë¡ß¥é¥Ö¥³¥á¡ßÀÄ½Õ¡¡Á´ÉôÀ¹¤ê!!
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,000ËüÉôÆÍÇË¡ª
¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀÄ½Õ¥Ð¥È¥ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡ÊÃø¡§Î¶¹¬¿¡Ë¡¢½é¤Î¸¶²èÅ¸¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥²¥ó¥¬¥Æ¥ó¡Ù³«ºÅ·èÄê!!
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡ß¥Ð¥È¥ë¡ß¥é¥Ö¥³¥á¡ßÀÄ½Õ--Á´ÉôÀ¹¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Ä¶Àä¸¶²è¤È¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü±é½Ð¤ÇºÆ¸½¡ª
Î¶¹¬¿»á¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¶²è¤Î¿ô¡¹¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤À¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢Êª¸ì¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤âÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ª
ËÜÅ¸¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Á°Çä·ô¤Ï5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡ªºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯5·î15Æü(ÌÚ)10»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§Á°Çä1,800±ß¡¿ÅöÆü2,000±ß
¾®¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡Ë¡§Á°Çä1,300±ß¡¿ÅöÆü1,500±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹
¢¨Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ1²ó¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¾®¿Í¡×¤Ç¤´Æþ¾ì¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ì»þ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½éÆü¤ª¤è¤ÓÅÚÆü¤ÏÆü»þ»ØÄê·ô¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÆü 6/20¡Ê¶â¡Ë¡¦6/21¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6/22¡ÊÆü¡Ë¡¦6/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6/29¡ÊÆü¡Ë¡¦7/5¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7/6¡ÊÆü¡Ë
¢¨º®»¨»þ¤Ë¤ÏÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ìÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ø¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¶â¤Î¶Ì¡Ù¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¶â¤Î¶Ì¡Ù¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡¡¡¡Á°Çä 3,800±ß¡¡¡¿¡¡ÅöÆü 4,000±ß
¾®¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡Ë¡¡¡¡Á°Çä 3,300±ß¡¡¡¿¡¡ÅöÆü 3,500±ß
Ì¤½¢³Ø»ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°Çä 2,000±ß¡¡¡¿¡¡ÅöÆü 2,000±ß¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨µ¬Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨ÆÃÅµÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡×£±Ëç¤Ë¤Ä¤¡Ø¥ª¥«¥ë¥ó¤Î¶â¤Î¶Ì¡Ù¥ー¥Û¥ë¥Àー£±¸Ä¤òËÜÅ¸Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÄó¶¡¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¾ì¹½À®¡ä
²ñ¾ì¤Ï¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿6¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¡ª
²ñ¾ì¹½À®¥¤¥áー¥¸
¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¡§
Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤à¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¦1¾Ï ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡§
¥â¥â¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¡¢²ø°Û¤¿¤Á--Ì¥ÎÏÁ´³«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
¡¦2¾Ï ¥ª¥«¥ë¥È¡§
Í©Îî¡ß±§Ãè¿Í¡ß²ø°Û--¥À¥ó¥À¥À¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ø´ñÀ¤³¦¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂÎ´¶¡ª
¡¦3¾Ï ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¥ó¥À¥À¥ó¡§
¥ª¥«¥ë¥È¡ß¥Ð¥È¥ë¡ß¥é¥Ö¥³¥á¡ßÀÄ½Õ¡¡Á´ÉôÀ¹¤ê¤Î¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦Î¶¹¬¿»á¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª¤½¤·¤Æ¡¢Ä¶Àäµ®½Å¤ÊÂè°ìÏÃ¤ÎÀ¸¸¶¹Æ¤ò°ìµóÂç¸ø³«¡ª¡ª¡ª
¡¦4¾Ï ¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ë¡§
¥â¥â¤È¥ª¥«¥ë¥ó¤Îº²Ç³¤¨¤ë¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¡ªÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎºÆ¸½¥·ー¥ó¤òÌÜ·â¤»¤è¡ª
¡¦5¾Ï ¥é¥Ö¥³¥á¡§
¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ñー¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Æó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¥Ë¥ä¤±É¬»ê¡ª
¡¦6¾Ï ¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¡§
ÅÜÅó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È´¶Æ°¤òÄÉÂÎ¸³--¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥â¤¤½Ö´Ö¤¬¤³¤³¤Ë¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªÄ¶Àä¥Ü¥ê¥åー¥à¡õ¸«±þ¤¨MAX¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤½¤ÎÌÜ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ãËÜ´ë²è¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡ª¡ä
ËÜÅ¸¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¸ø¼°HP¤È¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¬¥é»É½«¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¡Ë
¸æ¼ë°õÄ¢
¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼é¤ê¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥²¥ó¥¬¥Æ¥ó
²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Å¸¼¨¥Ûー¥ëA
»þ´Ö¡§10:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì18:30¡Ë
¼çºÅ¡§¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥²¥ó¥¬¥Æ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡¡¡¡https://dandadan-gengaten.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡¡¡¡https://x.com/dandadangenga¡¡¡¡
¤ªÌä¹ç¤»¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó ¥²¥ó¥¬¥Æ¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É 03-6368-6157¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00
¡ã²èÁü»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ¡ä
¡üÅ¸Í÷²ñÌ¾¡¢²ñ´ü¡¢²ñ¾ì¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÁ´¤Æ¤Î²èÁüÁÇºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤äÊ¸»ú¾è¤»¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡ä
(C)Î¶¹¬¿¡¿½¸±Ñ¼Ò
¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·19´¬
¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤È¤Ï
½¸±Ñ¼ÒÌ¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô¤Ï1,000ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡ª±§Ãè¿Í¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¾¯½÷¡¦¥â¥â¤È¡¢Í©Îî¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µÅÝÅª²ø´ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦ーー¡Ä¡ª¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀÄ½ÕÊª¸ì¡ª¡ª
¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·19´¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ!!