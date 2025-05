株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、ゴールデンウィークにあわせ、2025年5月4日(日)午後2時より、新作春アニメ『LAZARUS ラザロ』の作品初となる無料振り返り一挙放送を実施いたします。

『LAZARUS ラザロ』は、原作・監督を『カウボーイビバップ』の渡辺信一郎が務めるオリジナルアニメです。本作では、「奇跡の薬」として広まるも実は服用から3年後に人を死に至らしめる薬であった鎮痛剤「ハプナ」を軸に、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」が人類を救うべく、「ハプナ」の開発者・スキナーとその陰謀を追う物語が展開されます。キャラクターデザインに林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修にチャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作にMAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュースにSOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)ら国内外のクリエイターが集結。豪華タッグがおくる、迫力のアクションと、緻密なドラマが多くの反響を呼んでいます。

このたびゴールデンウィークに合わせ実施が決定した、『LAZARUS ラザロ』作品初の無料振り返り一挙放送では、2025年5月4日(日)午後2時より、第1話から最新・第4話までを無料一挙放送。また放送後1週間、第4話までを全話無料配信いたします。

なお、『LAZARUS ラザロ』は、毎週水曜日昼12時より最新話の1週間無料配信を開始。また毎週水曜日夜9時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送も実施中です。

まだ間に合う!ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、豪華クリエイター陣がおくるスリリングなSFアクション『LAZARUS ラザロ』に無料でイッキに追いつきましょう。

■『LAZARUS ラザロ』初・無料振り返り一挙放送 概要

<放送日時&番組URL>

・#1~4

放送日時:2025年5月4日(日)午後2時~4時

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル

番組URL:https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CfEPq3JvmSok5D

※放送後1週間、#1~4を無料でお楽しみいただけます。

■『LAZARUS ラザロ』最新話は「ABEMA」で毎週水曜日昼12時より1週間無料配信中!

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」(※)先行配信

放送日時:2025年4月9日(水)から毎週水曜日昼12時より配信開始

番組URL:https://abema.tv/video/title/26-241

※配信開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・同日夜9時30分より「ABEMAアニメチャンネル」で無料放送も!

<放送日時&番組URL>

放送日時:2025年4月9日(水)から毎週水曜日夜9時30分より放送

最新話(#5)URL:https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DLJ8LHypawPcyu

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

西暦2052年。

世界はかつてない平和な時代を迎え、脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」が大きく貢献していた。

副作用がない「奇跡の薬」として世界中に広まり、人類を苦痛から解放したハプナ。

しかし、その開発者であるスキナーは突如姿を消し、その行方は誰も知らなかった。

――3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として再び現れる。

ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だった。

「あと30日。それまでに私の居場所を見つけだせば、人類は生き延びられる。」

スキナーが持つたったひとつのワクチンを使用するしか、助かる道はない。

そして、これが欲しければ私を見つけ出せと言う。

スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。

彼らは、人類を救うことができるのか?そしてスキナーの真の目的とは――?

監督に、渡辺信一郎(『カウボーイビバップ』)、キャラクターデザインに林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修にチャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作にはMAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュースにSOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)、Kamasi Washington/Bonobo/Floating Pointsが音楽で作品の世界をよりスタイリッシュに華を添え、国内外のクリエイターたちがタッグを組み、迫力のアクションと、緻密なドラマを描く。

〈CAST〉

アクセル:宮野真守

ダグ:古川 慎

クリスティン:内田真礼

リーランド:内田雄馬

エレイナ:石見舞菜香

ハーシュ:林原めぐみ

アベル:大塚明夫

スキナー:山寺宏一

〈STAFF〉

原作・監督:渡辺 信一郎

脚本:渡辺信一郎/佐藤大/小沢高広(うめ)/近藤司

アクション監修:チャド・スタエルスキ(87Eleven Action Design)

キャラクターデザイン:林 明美

コンセプトデザイン:ブリュネ・スタニスラス

美術監督:杉浦美穂

色彩設計:田辺香奈

画面設計:坂本拓馬

撮影監督:佐藤光洋

音楽:Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points

オープニングテーマ:「Vortex」Kamasi Washington

エンディングテーマ:「Lazarus」The Boo Radleys

音響効果:Lauren Stephens(Formosa Group)

音響制作:dugout

アニメーションプロデューサー:松永理人

制作:MAPPA

企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT

公式サイト:https://lazarus.aniplex.co.jp/

