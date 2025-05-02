ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¿·ºî½Õ¥¢¥Ë¥á¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºîÉÊ½é¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬¤ª¤¯¤ëÂçÇ÷ÎÏSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁ¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤è¤ê¡¢¿·ºî½Õ¥¢¥Ë¥á¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¤ÎºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ëÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤ò¡Ø¥«¥¦¥Üー¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤ÎÅÏÊÕ¿®°ìÏº¤¬Ì³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤ÎÌô¡×¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ë¤â¼Â¤ÏÉþÍÑ¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë¿Í¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ëÌô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤ò¼´¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿5¿Í¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Áー¥à¡Ö¥é¥¶¥í¡×¤¬¿ÍÎà¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤Î³«È¯¼Ô¡¦¥¹¥¥Êー¤È¤½¤Î±¢ËÅ¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÎÓÌÀÈþ¡Ê¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤Ë¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¡Ê¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ë¡¢À©ºî¤ËMAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ËSOLA ENTERTAINMENT¡Ê¡Ø¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥° ¥íー¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ë¤é¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸·ë¡£¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢åÌÌ©¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡ÙºîÉÊ½é¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤è¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·¡¦Âè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢Âè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ¿åÍËÆüÃë12»þ¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¤Î1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤¿Ëè½µ¿åÍËÆüÌë9»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¤¼¤Ò¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬¤ª¤¯¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù¤ËÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡Ù½é¡¦ÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷ ³µÍ×
(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved
(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1～4
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ～4»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CfEPq3JvmSok5D
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢#1～4¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡ÙºÇ¿·ÏÃ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇËè½µ¿åÍËÆüÃë12»þ¤è¤ê1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved
¡¦¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éËè½µ¿åÍËÆüÃë12»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/26-241
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±ÆüÌë9»þ30Ê¬¤è¤ê¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¤â¡ª
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éËè½µ¿åÍËÆüÌë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷
ºÇ¿·ÏÃ¡Ê#5¡ËURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DLJ8LHypawPcyu
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÒINTRODUCTION¡Ó
À¾Îñ2052Ç¯¡£
À¤³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¾¿À·Ð³ØÇî»Î¥¹¥¥Êー¤Î³«È¯¤·¤¿ÄÃÄËºÞ¡Ö¥Ï¥×¥Ê¡×¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉûºîÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡Ö´ñÀ×¤ÎÌô¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎà¤ò¶ìÄË¤«¤é²òÊü¤·¤¿¥Ï¥×¥Ê¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Êー¤ÏÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
――3Ç¯¸å¡¢Èà¤ÏÀ¤³¦¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯°Ëâ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¡£
¥Ï¥×¥Ê¤ÏÉþÍÑ¼Ô¤ò3Ç¯¸å¤ËÈ¯¾É¤µ¤»»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ëÌô¤Ç¡¢»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È£³£°Æü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤»¤Ð¡¢¿ÍÎà¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¡£¡×
¥¹¥¥Êー¤¬»ý¤Ä¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¡¢½õ¤«¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð»ä¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤È¸À¤¦¡£
¥¹¥¥Êー¤Î±¢ËÅ¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿5¿Í¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Áー¥à¡Ö¥é¥¶¥í¡×¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¿ÍÎà¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¹¥¥Êー¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï――¡©
´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¿®°ìÏº¡Ê¡Ø¥«¥¦¥Üー¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÎÓÌÀÈþ¡Ê¡ØBANANA FISH¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤Ë¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¡Ê¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ë¡¢À©ºî¤Ë¤ÏMAPPA¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ËSOLA ENTERTAINMENT¡Ê¡Ø¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥° ¥íー¥Ï¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¡Ë¡¢Kamasi Washington¡¿Bonobo¡¿Floating Points¤¬²»³Ú¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢åÌÌ©¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡ÒCAST¡Ó
¥¢¥¯¥»¥ë¡§µÜÌî¿¿¼é
¥À¥°¡§¸ÅÀî ¿µ
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥êー¥é¥ó¥É¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¥¨¥ì¥¤¥Ê¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¥Ïー¥·¥å¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
¥¢¥Ù¥ë¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥¹¥¥Êー¡§»³»û¹¨°ì
¡ÒSTAFF¡Ó
¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ ¿®°ìÏº
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕ¿®°ìÏº¡¿º´Æ£Âç¡¿¾®Âô¹â¹(¤¦¤á)¡¿¶áÆ£»Ê
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¡Ê87Eleven Action Design¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎÓ ÌÀÈþ
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ö¥ê¥å¥Í¡¦¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥¹
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿ù±ºÈþÊæ
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÊÕ¹áÆà
²èÌÌÀß·×¡§ºäËÜÂóÇÏ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£¸÷ÍÎ
²»³Ú¡§Kamasi Washington¡¿Bonobo¡¿Floating Points
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖVortex¡×Kamasi Washington
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖLazarus¡×The Boo Radleys
²»¶Á¸ú²Ì¡§Lauren Stephens(Formosa Group)
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾¾±ÊÍý¿Í
À©ºî¡§MAPPA
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§SOLA ENTERTAINMENT
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lazarus.aniplex.co.jp/
¢¨·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù