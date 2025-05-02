¡ÚÅìµþ¼çÍ×±èÀþ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢É¾²Á¡Û¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¡Ö¤½¤Î¹âÆÎ¨¤â¹â¤¤¡×±èÀþ¡¦±Ø¤Ï¤É¤³¤«¤òÄ´ºº
Ê¡ÅèÁí¸¦¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¼çÍ×±èÀþ¡Ê»³¼êÀþ¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¢Ãæ±ûÀþ¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¢µþ²¦Àþ¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢ÁíÉðÀþ¡¢ÆüÈæÃ«Àþ¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ë¤Î±Ø¼þÊÕ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò2023Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³ä¹ç¡×¤È¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê²Á³Ê¹âÆÎ¨¡×¤Î2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³Æ±èÀþ¤È³Æ±Ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½£±¡§ÅìµþÅÔ¼çÍ×±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
É½1¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐJR»³¼êÀþÌÜ¹õ±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿156Åï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë120Åï¤ÇÊ¿¶Ñ10¡ó°Ê¾å¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ±Ø¤ÏÅï¿ô¡¦¾å¾ºÎ¨¤È¤â¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿Þ1¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤·¡¢³Æ±Ø¼þÊÕ¤ÎÉ¾²Á¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¼çÍ×±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á¥×¥í¥Ã¥È
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
Ç»Ãã¥×¥í¥Ã¥È¡§É¾²ÁA¡Ê¹âÆÎ¨¡¦¾å¾ºÅï¿ô¤È¤â¤Ë¹â¤¤¡Ë
Ãã¿§¥×¥í¥Ã¥È¡§É¾²ÁB¡Ê¹âÆÎ¨¡¦¾å¾ºÅï¿ô¤¤¤º¤ì¤âÉ¸½à°Ê¾å¡Ë
ÎÐ¿§¥×¥í¥Ã¥È¡§É¾²ÁC¡Ê¹âÆÎ¨¡¦¾å¾ºÅï¿ô¤¤¤º¤ì¤«¤¬É¸½à°Ê²¼¡Ë
¿å¿§¥×¥í¥Ã¥È¡§É¾²ÁD¡Ê¹âÆÎ¨¡¦¾å¾ºÅï¿ô¤¤¤º¤ì¤âÉ¸½àÌ¤Ëþ¡Ë
¾åµÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²ÁA¡×¡ÖÉ¾²ÁB¡×¤Ï¡Ö²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤«¤Ä¡Ö¤½¤Î¹âÆÎ¨¤â¹â¤¤¡×±Ø¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý±èÀþ¤«¤éÆÃ¤Ë¡Ö²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤«¤Ä¡Ö¤½¤Î¹âÆÎ¨¤â¹â¤¤¡×±èÀþ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/101_1_21f394444fa3c09a8e470497869b78e6.jpg ]
¿Þ£²¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á¥×¥í¥Ã¥È
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
¶äºÂÀþ¤ÏÁ´19±ØÃæ13±Ø¤È69¡ó¤¬¡ÖÉ¾²ÁA¡×¡ÖÉ¾²ÁB¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶äºÂÀþ±èÀþ¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦É½»²Æ»¡¦¶äºÂ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤òÄÌ¤ëÎ©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÍ×Ï©Àþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÊØÍø¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¹â¤µ¤¬¹âÉ¾²Á¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£É½»²Æ»¤ä¶äºÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤â²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à½ÂÃ«¤ä¸×¥ÎÌç¤Ê¤É¤Ç¤Ï³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤â¾å¾º¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À®½Ï¤·¤¿³¹¤¬Â¿¤¯¿·ÃÛ¶¡µë¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½»´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤¬°ÂÄê¡¦¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½£²¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/101_2_74dd46100fe6661aeaed35e842b2d58f.jpg ]
¿Þ£³¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á¥×¥í¥Ã¥È
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
ÆüÈæÃ«Àþ¤ÏÁ´21±ØÃæ19±Ø¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î71¡ó¤¬¡ÖÉ¾²ÁA¡×¡ÖÉ¾²ÁB¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«Àþ±èÀþ¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¡¦¶äºÂ¡¦·ÃÈæ¼÷¡¦ÃæÌÜ¹õ¡¦ÃÛÃÏ¡¦¹Èø¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡¦¹âµé¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±èÀþ¤Ë¤Ï¾¦¶ÈÃÏ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡¦¹âµé½»ÂðÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢½»´Ä¶¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÌÜ¹õ¤«¤éÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥óÄ¾ÄÌ¤Ç¹Ù³°¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤âÂ¿¤¯¡¢¾ÍèÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶¡µë¤¬¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤äÉÙÍµÁØ¤Îµï½»¡¦Åê»ñ¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½£³¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/101_3_815adebd562b3a463aee2b87928900f8.jpg ]
¿Þ£³¡§JR»³¼êÀþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á¥×¥í¥Ã¥È
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
»³¼êÀþ¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý25±Ø¡ÊÁ´30±Ø¡ËÃæ21±Ø¤È84¡ó¤¬¡ÖÉ¾²ÁA¡×¡ÖÉ¾²ÁB¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¼êÀþ±èÀþ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿õ¤ò´Ä¾õ¤Ë·ë¤Ó¡¢Á´Êý°Ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¾ëÆî¡¦¾ëÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ê½ÂÃ«¡¦·ÃÈæ¼÷¡¦ÌÜ¹õ¡¦Âå¡¹ÌÚ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î½»ÂðÃÏ¤äºÆ³«È¯ÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¡¦À¸³è´Ä¶¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾ëÅì¡¦¾ëËÌ¥¨¥ê¥¢¡Ê¾åÌî¡¦ÅÄÃ¼¡¦ÃÓÂÞ¡¦ÂçÄÍ¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤ä±ØÁ°À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¸òÄÌ¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¡£²Á³Ê¤Ï¤ä¤äÍÞ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ»³¼êÀþ¤Ï¡¢À¸³è¡¦ÄÌ¶Ð¡¦Åê»ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤ÎÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âÆÃ¤Ë²Á³Ê¤Î²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
É½£´¡§JR»³¼êÀþ±èÀþ±Ø¡§¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿ô¡×¡Ö¹âÆÎ¨¡×±ØÊÌÉ¾²Á
½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉô·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²ÊÂ´¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤òÃ´Åö¸å¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¤ÆË¡Ì³¡¦Ï«Ì³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ìÄ´ºº¡¦É¾²Á»ØÉ¸¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄêÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Ø½Ñµ¡´ØÅù¤Ë¤â¥Çー¥¿µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¥Çー¥¿»ö¶È³«È¯¼¼¡¡
ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô
Ê¡ÅèÁí¸¦
ÂåÉ½¸¦µæ°÷
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉô·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²ÊÂ´¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤òÃ´Åö¸å¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¤ÆË¡Ì³¡¦Ï«Ì³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ìÄ´ºº¡¦É¾²Á»ØÉ¸¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄêÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Ø½Ñµ¡´ØÅù¤Ë¤â¥Çー¥¿µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Ê¡ÅèÁí¸¦È¯¿®¥ê¥ó¥¯½¸
https://lit.link/fukushimasouken
ÉÔÆ°»º»Ô¾ì²òÀâÆ°²è¡¡¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@mansionresearch/videos
¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/bQizYbozk35QoMJ67
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹URL¡Û
¢£Á´¹ñ14ËüÅï Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÁê¾ì¸ø³«¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡Ù
https://t23m-navi.jp/
¢£ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É
https://fudosan-data.jp/
¢£¥í¥ÜººÄê
https://robosatei.jp/
¢£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÚÃÏ¡¢¸Í·ú¤Æ¥Çー¥¿ÈÎÇä
https://mansionresearch.co.jp/re-data/
¢£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ØMATSUDAKE¡Ù
https://matsudake.me/lp_company/
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ ÉÔÆ°»ºÇäµÑ°ì³çººÄê¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ 2011Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Û¤ÜÌÖÍå¤·¤¿14ËüÅï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¡×¡ÖÌó3²¯·ï¤ÎÉÔÆ°»ºÇä½Ð»öÎã¥Çー¥¿¡×µÚ¤Ó¡ÖÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥æー¥¶ーÂ°À¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¡×¤Î¼ý½¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë½¸µÒ»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±çµÚ¤ÓÉÔÆ°»º´ØÏ¢¥Çー¥¿ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ »³ÅÄÎÏ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®£µ-£²¡¡Âè£²ÆüÀ®¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß