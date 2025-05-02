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¡¦»ÅÍÍ¡§1LP / 33rpm / BLACK VINYL , ¥ª¥Ó, ¥¤¥ó¥µー¥ÈÉÕ¤
¡¦ÉÊÈÖ¡§HHMK-001
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X¡§https://x.com/hosonoharuomi_
Instagram¡§https://www.instagram.com/haruomihosono_information/
HARUOMI HOSONO
Born 1947 in Tokyo Japan, a founding member of both the influential folk rock act Happy End and the pioneering electronic trio, Yellow Magic Orchestra. Haruomi, or Harry Hosono has also released a number of solo albums in his five decade career. His work spans many styles that effortlessly fuse exotica, funk, country, electronic, ambient, and everything in-between, with projects also including film soundtracks and production duties for other artists.
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