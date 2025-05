株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

日本の音楽史を更新し続けてきた細野晴臣の軌跡と進行形の活動を伝える55周年プロジェクト「HOSONO MANDALA」。その第1弾として企画展 『細野さんと晴臣くん』を、5月31日(土)から細野晴臣母校・立教大学のライフスナイダー館にて開催いたします。

さらに7月19日(土)には、ロンドン Southbank Centre/Royal Festival Hall にて CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN とのコンサートも決定しました。

「HOSONO MANDALA」第一弾企画展『細野さんと晴臣くん』開催!

本年秋に、細野晴臣の軌跡をたどるデジタルミュージアム「HOSONO MANDALA」を公開予定です。その第1弾企画として、展覧会『細野さんと晴臣くん』を5月31日より、細野の母校・立教大学ライフスナイダー館にて開催いたします。

昔の晴臣くんと、今の細野さん。そのふたりが、ずっと好きでいる音楽や映画、漫画などについて、時空をこえて語り合うような展覧会が『細野さんと晴臣くん』です。

過去の晴臣くんが夢中で描いたノートの落書きに、現在の細野さんの言葉を一つひとつ添えていく。そんな構成を通して、小さな頃からのずっと好きが、大人になってからもずっと新鮮な発見を与えてくれるという、意外で実は身近なできごとを思い出すことができるはずです。

また、遠い記憶に耳を澄ませるように、展示物を通じて細野晴臣の歌声を聴ける不思議なインスタレーションも展示しています。さらに、高校時代に活動していたフォークバンド、オックス・ドライヴァーズの曲を世界初公開します。

五十数年前、同じ時代の空気を吸っていた歴史ある建築の一室で、細野さんと晴臣くんのずっと好きなものたちが、みなさまを待っています。

会場では、展覧会を一冊の本として編み直した同名の冊子『細野さんと晴臣くん』も販売いたします。

ぜひみなさんも、かつて自分が好きだったものを想像しながらページをめくって、写真と言葉を交互に眺めてみてください。決して昔を懐かしむためではなく、今の自分を形作っている、掛け替えのないものたちの存在に気づくために。

今後もデジタルミュージアム「HOSONO MANDALA」と連動し、多様な企画や展覧会を順次展開してまいります。

「HOSONO MANDALA」は、知っているようで実は知らない、わかっているようで謎だらけの細野晴臣のこれまでとこれからの世界を、世界中のひとたちに感じてもらうためのミュージアムです。いったいどのような場所になるのか、ぜひご期待ください。本ミュージアムの詳細につきましては、順次発表します。

また、『細野さんと晴臣くん』とデジタルミュージアムの企画編集・デザインは、日本デザインセンター三澤デザイン研究室および同社のライターが担当しております。

デジタルミュージアム「HOSONO MANDALA」ステートメント

どんどん変わっていく。拡がっていく。

とりつかれたように。実験的。

混沌としてなんだか分からないもの。こぼれて来たもの。

新鮮な驚きにあふれていて。どこかにあるのだが、それとはちょっと違う。

空から降ってきて、自分というミディアムを通して出ていく。

彼方の記憶を引っ張り出したり、夢を思い出したり。

過去と未来が交錯する。そのちぐはぐな混ざり具合。

直線じゃなくて螺旋階段のようなもの。得体の知れないもの。

歪んだへんてこりんなカオス。

〈「HOSONO MANDALA」企画展『細野さんと晴臣くん』概要〉

会期:5月31日(土)~ 6月30日(日)

平日 11:00~20:00(最終入場 19:30)

土日 11:00~18:00(最終入場 17:30)

会場:立教大学 池袋キャンパス ライフスナイダー館

住所:豊島区西池袋3-34-1 (立教通り沿い『学院北門』入ってすぐ)

キャンパスマップ(https://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/)

入場:無料

ティーザーサイトURL:https://hosonoharuomi.jp

問い合わせ:立教学院企画部企画室 03-3985-2917

協力:株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

印刷協力:株式会社 山田写真製版所

製本協力:株式会社 渋谷文泉閣

ライフスナイダー館

1926~27年にかけて、当時の立教学院総理、ライフスナイダーの邸宅として建設された洋館。かつて池袋キャンパスの隣地には教職員の住宅(校宅)として複数の洋館が立ち並んでいましたが、現在は当館のみとなりました。

7月ロンドンにてCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN との公演が決定!

2025年7月19日(土)、英国ロンドン・サウスバンクセンター内のロイヤル・フェスティバル・ホールにて、細野晴臣が CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN と共演する公演が決定しました。本公演は、東アジアおよび東南アジアの芸術・文化を紹介するフェスティバル 「ESEA Encounters」 の公式プログラムとして開催されます。



〈公演概要〉

日時:2025年7月19日(土) 19:00 開演

出演:細野晴臣 / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

会場:Southbank Centre, Royal Festival Hall(ロンドン)

URL:https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/haruomi-hosono/

協力:株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

55周年記念プロジェクト 「HOSONO MANDALA」 では、今後も多彩な企画を順次発表してまいります。ぜひご期待ください。

Release Info

細野晴臣が1975年に発表した『TROPICAL DANDY』の50周年を記念し、待望のアナログ盤リイシューが決定。オリジナル発売からちょうど50周年となる2025年6月25日(水)にリリースされます。

・タイトル:「Tropical Dandy」

・仕様:1LP / 33rpm / BLACK VINYL , オビ, インサート付き

・品番:HHMK-001

・発売日:2025年6月25日(水)

・販売価格:\4,400(税込)/ \4,000(税抜)

・発売レーベル:KAKUBARHYTHM, medium,

※US/EU盤(仕様:180g重量盤/カラー盤)はStones Throw Recordsからのリリース。詳細は追って公開予定。

細野晴臣(ほその・はるおみ)プロフィール

1947年東京生まれ。音楽家。1969年「エイプリル・フール」でデビュー。1970年「はっぴいえんど」結成。73年ソロ活動を開始、同時に「ティン・パン・アレー」としても活動。78年「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」を結成、歌謡界での楽曲提供を手掛けプロデューサー、レーベル主宰者としても活動。YMO散開後は、ワールドミュージック、アンビエント、エレクトロニカを探求、作曲・プロデュース・映画音楽など多岐にわたり活動。



X:https://x.com/hosonoharuomi_

Instagram:https://www.instagram.com/haruomihosono_information/

HARUOMI HOSONO

Born 1947 in Tokyo Japan, a founding member of both the influential folk rock act Happy End and the pioneering electronic trio, Yellow Magic Orchestra. Haruomi, or Harry Hosono has also released a number of solo albums in his five decade career. His work spans many styles that effortlessly fuse exotica, funk, country, electronic, ambient, and everything in-between, with projects also including film soundtracks and production duties for other artists.

三澤 遥(みさわ・はるか)プロフィール

デザイナー。2009年より日本デザインセンター原デザイン研究所に所属。2014年より三澤デザイン研究室として活動開始。ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを実験的なアプローチによって続けている。



三澤デザイン研究室WEBサイト:https://misawa.ndc.co.jp/

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョ コ パ コ チョ コ キン キン)プロフィール

小学4年生で結成するも、全員がギターだったため小学5年生で解散。その後1人が中南米音楽に傾倒し、キューバのハバナ大学に留学。現地でコンガを学び、リズムパターン「cho co pa co cho co quin quin」を習得。2021年に再結成し、パーカッションを軸にした電子音楽にフェイクのシャーマニズムを足した音楽を模索中。InstagramではAbletonギャングと呼ばれている。

2023年7月に1stアルバム『tradition』を配信リリース。世界各国さまざまな文化の音楽性がクロスオーバーした「四畳半トロピカリア」とでもいうべき音楽性が注目を集めた。結成わずかながら、同年10月には「朝霧JAM」、11月には「FESTIVAL de FRUE」への出演を果たす。2024年1月には、1stアルバム『tradition』CD&アナログ盤をリリース。さらに同月Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト 「RADAR: Early Noise 2024」に選出。3月には楽曲「ワタツミ」がJR東日本「TOHOKU Relax」CMソングに起用され、9月には楽曲「tradition」がグリコ『ポッキー』のTVCM『ポッキーって、楽器じゃん。』篇に起用される。また、「FUJI ROCK FESTIVAL」、「CIRCLE」、「森、道、市」、「りんご音楽祭」など数々の大型フェスへの出演を果たし、今後の活躍が期待される。

HP:https://lit.link/chocopacochocoquinquin

TikTok:https://www.tiktok.com/@cho_co_pa

Instagram:https://www.instagram.com/chocopa_co/

X:https://twitter.com/youdo80837332

YouTube Channel:https://www.youtube.com/@chocopacochocoquinquin7718