¡ÚÆüËÜ½é¾åÎ¦¥Ö¥é¥ó¥É¤äÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤âÅÐ¾ì¡ª¡Û´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏ¡¦À»¿å(¥½¥ó¥¹)¤ÎºÇ½Ü9¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSEONGSU TREND COLLECTOR¡×¤¬³«ºÅ·èÄê

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collection no.1¡¡TETO ¡¡
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collection no.2 ¡¡SIENNE
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/sienne.official/
collection no.3¡¡WHIPPED¡¡¡¡
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/whipped._jp/
collection no.4¡¡MUUT¡¡ ¡¡¡¡
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/muut_official?igsh=amR2cWw0cjlpbmtq
collection no.5 ¡¡KODAK¡¡
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/kodakstyle_kr/
collection no.6 ¡¡consume product¡¡
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/consume.kr/
collection no.7 ¡¡LADOR
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collection no.8 ¡¡HAPPIER MART
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/happier.mart_official/
collection no.9 ¡¡Lowkey¡¡
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¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/lowkey_coffee/
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