T-NEXT¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥ìー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ìー¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥ìー¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤Î¹á¹Á2¹æÅ¹¤òÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö¿·¾ë»Ô×¢¾ì New Town Plaza¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社T-NEXT

株式会社T-NEXT(本社:東京都港区、グループ代表 CEO:高橋 憲明、以下「T-NEXT」)は、2025年5月1日に、日本最大級のカレーイベント「神田カレーグランプリ」で優勝したカレーの名店「カリガリ」(住所:東京都千代田区、オーナー:二木 博、以下「カリガリ」)の香港2号店を大型ショッピングモール「新城市廣場 New Town Plaza」内にプレオープンしましたのでお知らせいたします。

■背景と目的

T-NEXTは、食のコンテンツプラットフォーマーとして、食の素晴らしさを広めることを使命とし、世界中の人々に新たな感動と幸せを提供することを目指しています。創業以来、ラーメン、スイーツ、焼き鳥、和牛、カレーその他数多くのフードコンテンツの一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界各国の優良企業との提携を実現してまいりました。また、T-NEXTでは、既に数多くのフードコンテンツの一流ブランドが参画を表明しており、今後は世界規模で数百を超えるパートナーと提携する見込みです。

そういった動きの中、T-NEXTでは2024年2月に「カリガリ」の香港1号店をオープン。一番人気のカリガリカレーは、ココナッツカレーをトロリ仕上げた濃厚な味付け。その本格的な味わいと話題性から、多くのメディアでも取り上げていただき、香港1号店は瞬く間に行列のできる香港の大人気店に成長することができましたので、この度、T-NEXTでは、香港の多くのお客様からのお声にお応えするため、香港最大級の大型ショッピングモール「新城市廣場 New Town Plaza」内に香港2号店をオープンすることにいたしました。

T-NEXTでは、「カリガリ」の香港での店舗展開を加速することで香港の皆様のご期待に応えると共に、T-NEXTが持つ海外ネットワークやノウハウを活用することで世界各国に出店エリアを拡大し、「カリガリ」を世界的なカレーブランドに成長させてまいります。

■「カリガリ」香港2号店概要

店舗名 : カリガリ 香港2号店(仮称)

出店場所 : 「新城市廣場 New Town Plaza」

Shop No. ST-01-114, Portions of L1, New Town Plaza III,

2-8 Shatin Centre Street, Shatin, N.T.

https://www.newtownplaza.com.hk/

オープン : プレオープン 2025年5月1日

グランドオープン 2025年6月4日

営業時間 : 10:00~22:00(定休日は施設に準じる)

カリガリURL : https://www.caligari.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社T-NEXT

担当:広報

TEL:03-4588-4253

MAIL:info@tnext.jp

■会社概要

社名 : 株式会社T-NEXT

住所 : 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

役員 : グループ代表 CEO 高橋 憲明

URL : https://tnext.jp/

事業内容 : T-NEXTは、日本及び全世界のフードコンテンツの一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界市場でビジネスを展開するフードコンテンツカンパニーです。「フードコンテンツプラットフォーム」事業を本業とし、壮大なビジョンを掲げて、世界No.1のフードコンテンツ・プラットフォームカンパニーを目指してまいります。