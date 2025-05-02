T-NEXT¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥ìー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ìー¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥ìー¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤Î¹á¹Á2¹æÅ¹¤òÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö¿·¾ë»Ô×¢¾ì New Town Plaza¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒT-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥°¥ëー¥×ÂåÉ½ CEO¡§¹â¶¶ ·ûÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖT-NEXT¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥ìー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ìー¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥ìー¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥ªー¥Êー¡§ÆóÌÚ Çî¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¡Ë¤Î¹á¹Á2¹æÅ¹¤òÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö¿·¾ë»Ô×¢¾ì New Town Plaza¡×Æâ¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
T-NEXT¤Ï¡¢¿©¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤È¹¬¤»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¾Æ¤Ä»¡¢ÏÂµí¡¢¥«¥ìー¤½¤ÎÂ¾¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢T-NEXT¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²è¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¿ôÉ´¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ÎÃæ¡¢T-NEXT¤Ç¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤Î¹á¹Á1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥ê¥¬¥ê¥«¥ìー¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ìー¤ò¥È¥í¥ê»Å¾å¤²¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡£¤½¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÏÃÂêÀ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹á¹Á1¹æÅ¹¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¹á¹Á¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢T-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹á¹ÁºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö¿·¾ë»Ô×¢¾ì New Town Plaza¡×Æâ¤Ë¹á¹Á2¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
T-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤Î¹á¹Á¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹á¹Á¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢T-NEXT¤¬»ý¤Ä³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¥«¥ìー¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê¡×¹á¹Á2¹æÅ¹³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥«¥ê¥¬¥ê¡¡¹á¹Á2¹æÅ¹¡Ê²¾¾Î¡Ë
½ÐÅ¹¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¡Ö¿·¾ë»Ô×¢¾ì New Town Plaza¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Shop No. ST-01-114, Portions of L1, New Town Plaza III,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2-8 Shatin Centre Street, Shatin, N.T.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.newtownplaza.com.hk/
¥ªー¥×¥ó¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î1Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡¡2025Ç¯6·î4Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§¡¡10:00～22:00¡ÊÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë¡Ë
¥«¥ê¥¬¥êURL¡¡¡§¡¡https://www.caligari.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒT-NEXT
Ã´Åö¡§¹Êó
TEL¡§03-4588-4253
MAIL¡§info@tnext.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒT-NEXT
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1¡¡¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー18F
Ìò°÷¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥°¥ëー¥×ÂåÉ½ CEO¡¡¹â¶¶ ·ûÌÀ
URL¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://tnext.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡T-NEXT¤Ï¡¢ÆüËÜµÚ¤ÓÁ´À¤³¦¤Î¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×»ö¶È¤òËÜ¶È¤È¤·¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢À¤³¦No.1¤Î¥Õー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£