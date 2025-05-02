¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖQT DIG¡ç¡×League of LegendsÉôÌç LJL 2025 STORM FINALS ¿Ê½Ð
¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖQT DIG¡ç¡×League of LegendsÉôÌç(±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀï¹ñ(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÅÄ ·½))¤Ï¡¢5·î£¶Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLJL (League of Legends Japan League) 2025 STORM FINALS ¡×¤Ø½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLJL 2025 STORM FINALS¡×¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡Ê¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡¢¼ÒÄ¹/CEO¡§Æ£ËÜ ¶³»Ë¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥²ー¥à¡ØLeague of Legends¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬»²Àï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖLeague of Legends Championship Pacific¡×(LCP)¤Ø¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¸ø¼°¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
QT DIG¡ç League of LegendsÉôÌç¤Ï¡¢4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì12¥Áー¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2°Ì¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð¡£4·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¡ÖLJL 2025 STORM FINALS¡×¤Ø½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
QT DIG¡ç¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¶»¤Ë¡¢Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¸ø¼°HP¡§https://taiyoro.gg/ja/ljl2025
League of LegendsÉôÌç½Ð¾ìÁª¼ê
¡¦Washidai (https://qtdig.com/player/washidai/)
¡¦EL (https://qtdig.com/player/el/)
¡¦DICE (https://qtdig.com/player/dice/)
¡¦Yuhi (https://qtdig.com/player/yuhi/)
¡¦hetel (https://qtdig.com/player/hetel/)
Coach
¡¦Son (https://qtdig.com/player/son/¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÀï¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀï¹ñ¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖQT DIG¡ç¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢Áª¼ê°éÀ®¡¦¶µ°é¤Ê¤É¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
QT DIG¡ç¤ÏÊ¡²¬Å·¿À¡Öesports Challenger¡Çs Park¡×¤ò¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡£³¤³°Áª¼ê¤ò´Þ¤á40Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡ÖVALORANT¡×Åù¤Î7ÉôÌç¡£
¥×¥íÁª¼ê¤Î¥¹¥¥ë¤È¿Í´ÖÀ¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤òÁÏ¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îéµ·¡¦ÎéÀá¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Áー¥àºî¤ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¡¦¾ðÇ®¤ò¹ñ³°È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤äÌ´¤È¤Ê¤ë¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP ¡§https://qtdig.com/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://shop.qtdig.com/
¸ø¼°X¡¡¡§https://x.com/QT_DIG