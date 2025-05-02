¡Ú¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡Û5·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡ÊÂçºå¹âÅç²° 1³¬ ÉØ¿Í¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡Ë
½é²Æ¤ÎÍÛ¤¶¤·¤È¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤È¤±¤³¤à¤è¤¦¤Ë
ÅÁÅýµ»Ë¡¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¡£
¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤³¹¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¤â¡¢½é²Æ¤Î¸÷¤¬½À¤é¤«¤¯¹¤¬¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Î¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Õ¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤ÈÉÊ¤ò¡£
¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°¤½Ð¤¹µ¨Àá¡£¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤¬ÆÏ¤±¤ë3¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È
£µ·î¤Î¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Stone marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë
ÄÌ¾ï¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ëー¥¹¡ÊÍçÀÐ¡Ë¤ò¡¢·î¤Ë2Æü´Ö¤À¤±Å¹Æ¬¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÅ¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·î¤´¤È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬100ÀÐ°Ê¾åÂ·¤¤¡¢¤·¤«¤â°ìÈÌ²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Trunk Show¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë
¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯¤Ê°ìÅÀ¤â¤Î¤ä¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ëÉÊ¡¹¤¬·îÆâºÇÂ¿¤ÇÂ·¤¦2Æü´Ö¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Petite Boutique¡Ê¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
º£·î¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢POP UP SHOP¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1Æü¸ÂÄê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê06-6632-9318¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Stone marche ― 5·î£³Æü(ÅÚ)¡¦£´Æü(Æü)
100ÀÐ°Ê¾å¤¬ÊÂ¤Ö¡¢½é²Æ¤Î¥ëー¥¹»Ô¡£ºÌ¤êË¤«¤Ê¡È¥°¥êー¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦2Æü´Ö
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢5·î3Æü(ÅÚ)¡¦£´Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¡ÖStone marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢100ÀÐ°Ê¾å¤Î¥ëー¥¹¤ò°ìÆ²¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¡£¥ëー¥¹¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5·î¤Ï¡¢¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥°¥êー¥ó¤ÎÊõÀÐ¡×¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤ÈÈ¯¿§¤ËÍ¥¤ì¤¿Ç»¿§¤Î¥°¥êー¥ó¥Ù¥ê¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂ¿¿§À¤ò»ý¤Ä´õ¾¯ÀÐ¥³ー¥Í¥ë¥Ô¥ó¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡¢¥°¥êー¥ó¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¤ÎÀÐ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ú¥ê¥É¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¡È¥°¥êー¥ó¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ìー¥¹¥Ô¥Í¥ë¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥ëー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥·¥êー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤ª»ÅÎ©¤Æ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ëÁ°¤Î¡Ö¸¶ÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¼«¿È¤À¤±¤Î°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Instagram¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Åù¤Ë¤Ï¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿ºÌ¤Ê¡È¥°¥êー¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢5·î¤Î¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§
¥°¥ìー¥¹¥Ô¥Í¥ë¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢µ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥Í
¢£Trunk Show ― 5·î8Æü(ÌÚ)¡¦9Æü(¶â)
½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤À¤±¡£¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤¬¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ë½¸·ë
¿·ºî¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢´õ¾¯¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖTrunk Show¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢5·î8Æü(ÌÚ)¡¦9Æü(¶â)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÃæ¤«¤é2¼ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¥Ñ¥ô¥§ ¥Ô¥ó¥ー¥ê¥ó¥°
Á¡ºÙ¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òìÔÂô¤ËÉß¤µÍ¤á¤¿¡¢¿·ºî¥Ô¥ó¥ー¥ê¥ó¥°¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÁªÄê¤«¤é¡ÈÎ±¤á¡É¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½Å¸ü¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤È¡¢»ØÀè¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥ºÄ¾¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯ ¥¤¥äー¥«¥Õ
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿·¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥äー¥«¥Õ¤¬½éÅÐ¾ì¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¼ª¸µ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥¹¤È½Å¤Í¤Æ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2Æü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Petite Boutique ― 5·î16Æü(¶â)
POP UP¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ë°ìÆü¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
º£·î¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¡ÖPetite Boutique¡Ê¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤ÈPOP UP¥Áー¥à¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÎPOP UP SHOP¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¿·ºî¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ëー¥¹¤«¤é»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÇºà¤ä¤Ä¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤âÃúÇ«¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇPOP UP¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¤Ç¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹
Âçºå¹âÅç²°¤Ë½ÐÅ¹°ÊÍè¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Î°ÜÅ¾¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡£2025Ç¯3·î26Æü¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- Å¹Ä¹¡§Æ£°æ¡Ê@shiho_parcelle(https://www.instagram.com/shiho_parcelle/)¡Ë
- Å¹ÊÞ¡§¢©542-8510 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5-1-5 ¹âÅç²°ÂçºåÅ¹1³¬ ÉØ¿Í¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
- ÅÅÏÃ¡§06-6632-9318¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
- Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_osaka/
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Î¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
- ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
- ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
- Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
- ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
- ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d