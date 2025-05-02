radiko¤¬¡¢¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÎMUSIC INDUSTRY PARTNERS¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¬·èÄê¡£¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤òradiko¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÇÛ¿®¡ª
¢£radiko¤¬¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÎMUSIC INDUSTRY PARTNERS¤È¤·¤Æ»²²Ã·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5/21(¿å) & 22(ÌÚ)¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤òradiko¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
³ô¼°²ñ¼Òradiko¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ µ®Çî¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ä´¶Æ°Åª¤Ê¼õ¾Þ¤Î½Ö´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¼õ¾Þ¸å¤ÎARTISTÃ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÅù¡¹´¶Æ°¤ò¥é¥¤¥Ö´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MUSIC AWARDS JAPAN 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¼çÍ×5ÃÄÂÎ¡ÊÆüËÜ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³ÚÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨²ñ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥×¥í¥âー¥¿ー¥º¶¨²ñ¡Ë¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ãー ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡¢ÁíÀª5,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢5·î21Æü～22Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¢¨³«ºÅ¥¦¥£ー¥¯¡¡2025Ç¯5·î16Æü(¶â)～5·î22Æü(ÌÚ)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ
¡¦ÊüÁ÷¡¡¡¡¡¡¡§NHK¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¢¨22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¤ß
¡¦ÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡§YouTube(¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー)¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÇÛ¿®Í½Äê ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lemino¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.musicawardsjapan.com/ja/
¡¦¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÊÄ´À°Ãæ¡Ë¡¢Ê¸²½Ä£
¡¦¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡§µþÅÔÉÜ¡¢µþÅÔ»Ô¡¢µþÅÔ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢JETRO
¥é¥¸¥³¤È¤Ï
¥é¥¸¥³¡Êhttps://radiko.jp/¡Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤Ç¥é¥¸¥ª¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä°¤±¤ëÌµÎÁ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²áµî7Æü°ÊÆâ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÄ°¤±¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¡×µ¡Ç½¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ä¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò±Û¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×µ¡Ç½¡Ê·î³Û385±ß/ÀÇ¹þ¢¨1¡Ë¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤¯²áµî30Æü°ÊÆâ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬Ä°¤±¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー30¡×¡Ê·î³Û480±ß/ÀÇ¹þ¢¨2¡Ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¤â¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥³»²²Ã¶É¡§Ì±Êü¥é¥¸¥ªÁ´99¶É¡¦NHK¡Ê¥é¥¸¥ªÂè1¡¢NHK-FM¡Ë
¢¨1¡ËApp Store, Google Play ¤«¤éÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û480±ß/ÀÇ¹þ
¢¨2¡ËApp Store, Google Play ¤«¤éÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û620±ß/ÀÇ¹þ