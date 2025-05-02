¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢³°ÉÕ¤±RAID¥¹¥È¥ìー¥¸¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÀìÍÑ¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¹ñÆâ½Ð²Ù¶â³Û¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ

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*1:¡ÖIDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2024Q4 (Share by Company)¡×
*2:¡ÖIDC Worldwide Quarterly Purpose Built Backup Appliance Tracker 2024Q4 (share by Vendor)¡×
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