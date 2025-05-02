ÃÝÃº¤ÇËÏ½Á¤Å¤¯¤ê～Ãº¤Î¡È¤Õ¤·¤®¡ÉÈ¯¸«¡ª～
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»Ô´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼ÁðÃÓ¥ÎÆâ13¡¢Íý»öÄ¹¡§¿·ÀîÃ£Ïº¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í¸ú³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Ãº¤ÎÍÍÑÀ¤ä³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÝÃº¤ÇËÏ½Á¤Å¤¯¤ê～Ãº¤Î¡È¤Õ¤·¤®¡ÉÈ¯¸«¡ª～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://keaa.or.jp/info/6162
ÃÝÃº¤ÇËÏ½Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×～¼«Á³ÁÇºà¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ò～
ÃÝÃº¤ÇËÏ½Á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿ËÏ¤ÇÊ¸»ú¤ä³¨¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ËÏ½Á¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãº¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡ª
ºî¤Ã¤¿ËÏ½Á¤äºîÉÊ¤Ï»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú³µÍ×¡Û
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30-12¡§00
¾ì½ê¡¡¡§µþ¥¨¥³¥í¥¸ー¥»¥ó¥¿ー¡Ê1³¬¥·¥¢¥¿ー¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§Ã¯¤Ç¤â¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¡¢Í×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¿Í¿ô¡¡¡§ºÇÂç30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
ÎÁ¶â¡¡¡§1¿Í500±ß¡ÊÅöÆü¸½¶â»ÙÊ§¤¤¡Ë¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÃÝÃº¤ÎËÏ½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÉþÁõ¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä¤ä¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£¸å¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¹Êó¤Ë»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î´é¼Ì¿¿¤Î·ÇºÜ¤¬ÉÔ²Ä¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¤´»ö¾ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/6j6jVnuNNJCQuXnF6
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»Ô´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¿ä¿Ê¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»Ô´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¿ä¿Ê¶¨²ñ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¶¦À¸¼Ò²ñ¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢¹¤¯´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ÔÌ±¤Î¼«¼çÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»Ô´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¿ä¿Ê¶¨²ñ
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼ÁðÃÓ¥ÎÆâ13
Íý»öÄ¹¡§¿·ÀîÃ£Ïº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´Ä¶°Õ¼±¤ÎÉáµÚ¡¢·¼È¯¡¢´Ä¶¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢¸¦µæ¡¢´Ä¶¶µ°éµÚ¤Ó¿Íºà°éÀ®¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤Î»ÔÌ±¡¢»ö¶È¼ÔÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡¢»Ù±ç¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·È¡¢»Ù±ç¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÜÀß¤Î´ÉÍý±¿±ÄÅù
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯
HP¡§https://keaa.or.jp