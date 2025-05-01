¥«¥µ¥Ê¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡¢B Dash Camp 2025 Spring in Sapporo¡ÖPitch Arena¡×¤ËÅÐÃÅ·èÄê¡ª¡Ú120¼ÒÄ¶¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î12¼Ò¤ËÁª½Ð¡Û
¥«¥µ¥Ê¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ¶¬°ì¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖB Dash Camp 2025 Spring in Sapporo¡×¡Ê³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î21Æü～23Æü¡ËÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖPitch Arena¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ B Dash Camp¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
B Dash Camp¤Ï¡¢B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾·ÂÔÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÎÏ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Åê»ñ²È¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä»ö¶ÈÏ¢·È¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤Ë¿ô²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡²¬¡¦»¥ËÚ¡¦µþÅÔ¡¦²Æì¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§B Dash Camp 2025 Spring in Sapporo
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ»ÔÆâ
»²²Ã¡§¾·ÂÔÀ©
¼çºÅ¡§B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://camp.bdashventures.com/sapporo/
¢£ Pitch Arena¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pitch Arena¤Ï¡¢B Dash CampÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÅê»ñ²È¤ä»²²Ã¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¼«¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¡¢½ñÎà¿³ºº¤äÌÌÃÌÁª¹Í¤ò·Ð¤ÆÅÐÃÅ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜ´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Á´¹ñ¤«¤é120¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬±þÊç¤¹¤ëÃæ¡¢½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¡¢¤ï¤º¤«12¼Ò¤Î¤ß¤¬ÅÐÃÅ¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥µ¥Ê¥ì¤Ï¤½¤Î¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤«¤é¤Î¾Þ¤ä¡¢Åê»ñ²È¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°µ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖKasanare¡Ê¥«¥µ¥Ê¥ì¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kasanare¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤òAI¤Ç¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÀ¸À®AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¡×¡ÖÄê·¿Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¡×¡Ö¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¸¡º÷Êä½õ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿Éü¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿½¤Àµ¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òºÇÂç90%ºï¸º¤·¡¢±¿ÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ôー¥¹(R)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¢¥Çー¥¿ºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«ºß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£RAG¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤âÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëAI´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥«¥µ¥Ê¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2022Ç¯8·î
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ12－1¡¡½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£WESTÅï 22F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Generative AI¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
URL¡§https://www.kasanare.co.jp/