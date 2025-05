µ¤Ê¬¤ò¤¹¤Ã¤­¤êÀ°¤¨¤ëCBD¥íー¥ë¥ª¥ó¡ÖMind Relief¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥ê¥êー¥Õ¡Ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ÃNaturecan

Naturecan株式会社

・NaturecanからCBDロールオン「Mind Relief(マインドリリーフ)」が新登場

・CBDと3つの精油で長時間のデスクワークや勉強中のモヤモヤをリフレッシュ

・100%天然成分使用・90%以上のオーガニック処方・ベジタリアン・ビーガン対応

・安心の国内製造

・公式サイトではGWセール開催中!期間限定で特別価格に

NaturecanからすっきりリフレッシュをサポートするCBDロールオン「Mind Relief(マインドリリーフ)」が新発売!

英国発CBD専門店Naturecan( https://www.naturecan.jp/ )は、新たにCBDロールオン「Mind Relief(マインドリリーフ)」を販売開始いたしました。

日常生活で頭が重く感じる時や思考がまとまりにくい時に、おでこやこめかみにくるくるとマッサージするだけで、爽やかな香りとともにすっと気分を切り替えることができるリフレッシュ用アイテムです。

CBDロールオン Mind Relief(マインドリリーフ)

■CBDロールオン Mind Relief(マインドリリーフ)

通常販売価格:\2,980(税込)

内容量:9ml

製品仕様:

- 1本当たり9mgのCBD- ウィンターグリーン精油*¹配合で頭すっきり- カモミールとラベンダー精油で気分をやさしく整える- ベースはオーガニックホホバオイル*²を使用- 長時間のデスクワークや勉強中のモヤモヤに- 100%天然成分使用・90%以上のオーガニック処方- ベジタリアン・ビーガン対応- 安心の国内製造

¹ヒメコウジ葉油、²ホホバ種子油

使用方法:

肩や首、うなじ、腰、こめかみなどに塗ってご使用ください。

CBD×天然精油×オーガニックオイルがもたらす心地よさ

CBDロールオン Mind Relief(マインドリリーフ)は、植物の力をぎゅっと詰め込んだ毎日に寄り添うアイテムです。主成分のウィンターグリーン天然精油は爽やかなミント調の香りで、サリチル酸メチルを含むため集中したいときにぴったり。さらに、リラックスを誘うローマンカモミールとラベンダー精油をバランスよく配合し、心身のざわつきをやさしく整えます。

ベースにはオーガニックホホバオイルを使用し、心地よくなじむ優しい肌当たりのオイルに仕上げました。

100%天然成分・90%以上オーガニック処方で、ナチュラル志向の方にもおすすめ。

持ち運びにも便利なサイズで、外出先でも手軽にセルフケアが可能です。

公式サイトではGWセール開催中!

公式サイト( https://www.naturecan.jp/ )では、4/24(木)~5/6(火)に年内最大となるGWセールを開催しております。

CBDロールオン Mind Relief(マインドリリーフ)をお得にご購入いただけるこの機会を是非お見逃しなく。

セール概要

■期間:4/24(木)19:00~5/6(火)23:59

■割引率:最大80%OFF

■詳細:

高濃度CBDオイルをはじめとする人気製品が大変お得な2週間!

期間中はサイト全体がセール価格になるほか、日替わりで特価商品をご用意。

GW限定のお得なセットも発売

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10: https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

