¡ÚAI ¡ß ²»³Ú¡¦Æ°²è¡Û´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI³èÍÑ
³ô¼°²ñ¼ÒMICOTO¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëWATASHI¤Ï¡¢
´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿
¼ÂÁ©·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖAI ¡ß ²»³Ú¡¦Æ°²è¡×Âè3²ó¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè3²óAI¥»¥ß¥Êー
¡¦¥Æー¥Þ¡§²»³Ú¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ½Ñ
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～18:00
¡¦³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤Î¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À©ºîÉôÌç¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²»³ÚÀ¸À®AI¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¡¦¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤¿¡Ö¤¹¤°»È¤¨¤ë¡×³èÍÑË¡
¡¦º£¤¹¤°»È¤¨¤ë»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¤¢¤ê¡ª
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://share.hsforms.com/2XVv9NwFfSKCKnjVDEkD62Asmsrq
WATASHI¤È¤Ï¡©
¡ÖWATASHI¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¡È»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎAI¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖWATASHI Business¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©·¿¥¯¥¨¥¹¥È·Á¼°¤Î¸¦½¤¤È¡¢¶ÈÌ³¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿AI¥Äー¥ë·²¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¡£À¸À®AI¸¦½¤¤È¶ÈÌ³²þ³×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇDX¿ä¿Ê¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WATASHIÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://watashi.work/lp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMICOTO
½êºßÃÏ¡§¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ21－1 ¥Ò¥«¥ê¥¨¥ª¥Õ¥£¥¹Åï 33³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ßÀÅÄ ·û°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¸¦½¤»ö¶È¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖWATASHI¡×³«È¯ ¤Û¤«
URL¡§https://micoto.io/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§±Ä¶ÈÉô
Email¡§info@micoto.io