ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡¢10ÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®
¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ÀµÎ´¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅèÅÄ ÂÙÉ×¡¢°Ê²¼¡ÖºåµÞºå¿ÀHD¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï2022Ç¯¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç6ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï
ºåµÞºå¿ÀHD¤Ç¤Ï¡¢ºåµÞºå¿À±èÀþ¤Ç¡ÉÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡É¤ä¡É¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³èÆ°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤â¤³¤É¤â¤âÃÏ°è¤Î³èÆ°¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ºåµÞºå¿ÀHD¤¬³èÆ°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖºåµÞºå¿À Ì¤Íè¤Î¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á´ð¶â¡×¤Î½õÀ®ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á10ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ºåµÞºå¿ÀHD¤È¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤¬Ï¢·È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºåµÞºå¿ÀHD¤ÏÅÅ¼Ö¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Êó¡¦PR¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢´óÉÕ·èºÑ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤òÉéÃ´¤·¡¢´óÉÕ¤¬Á´³ÛÆÏ¤¯´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢´óÉÕ·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤È¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://congrant.com/jp/corp/hhhd/yumemachi.html
»²²ÃÁ´10ÃÄÂÎ¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÌÜÉ¸Ã£À®
¡Ö¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á´ÃÄÂÎ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á´10ÃÄÂÎ¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí»Ù±ç³Û¡§4,805,500±ß
Áí»Ù±ç¼Ô¡§492¿Í
Ã£À®ÃÄÂÎ¿ô¡§10ÃÄÂÎ¡Ê¢¨10ÃÄÂÎ»²²Ã¡Ë
ºåµÞºå¿ÀHDÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤ÁºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºåµÞºå¿À±èÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢±èÀþ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´´óÉÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»Ù±ç¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Ëö±Ê¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ö¶È³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥ëー¥×¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖºåµÞºå¿À Ì¤Íè¤Î¤æ¤á¡¦¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Î¡Ö´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
´ë¶È¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPO¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò»Ù±ç¡¦¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ï´óÉÕ·èºÑ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ä¹Êó¡¦PR¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÅù¡¢´ë¶È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»Ù±ç¤ò¡¢¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï´óÉÕ·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÈ¼Áö¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒYogiboÍÍ¡¢¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥º¥Ï¥¦¥¹ÍÍ¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://congrant.com/jp/corp/crowdfunding.html
ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡¢´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¹×¸¥
SDGs¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÄÂÎ¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤ÈNPO¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤¬¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£3,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎNPO¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤äÃÏ°èÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÏ¢·È¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢
- ³¹¤Î³èÀ²½¤Ê¤É±èÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç
- SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¡¦PR
- ¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Î½õÀ®¤Î¼Â¸½
¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤äÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤¿»Ù±ç¤Î¤«¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°Êý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿NPO¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
´ë¶È»Ù±ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://congrant.com/jp/corp/contact.html
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë´óÉÕ·èºÑ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕÊç½¸¡¦·èºÑ¡¦CRM¤Ê¤ÉNPO·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ³ÆþÃÄÂÎ¤Ï3,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¡¢´óÉÕÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Î´óÉÕDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³«¼¨¹àÌÜ¤Î²þÁ±¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£ ÀµÎ´
¡ÚÀßÎ©¡Û2020Ç¯5·î11Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©550-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-17 ¹¾¸ÍËÙ¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë6F