±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤ªÆÀ¡ª¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¸ÂÄê¡Û¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ·Ä°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢µ¬Äê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤´Åê»ñ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹âÁý²Ã³Û¤Î0.1¡óÁêÅö¤Î¸½¶â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤È¤Ï¡¢±¿ÍÑÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤´Åê»ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÁí³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ö¸ýºÂ¾ðÊó¡×µºÜ¤Î¡Ö½Ð»ñ¶â³Û¡Ê±¿ÍÑÃæ¡Ë¡×¤Î¶â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿½¹þÃæ¶â³Û¡¢¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¡ÊÌ¤Åê»ñ³Û¡Ë¡¢±¿ÍÑ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¶â³Û¤Î·×»»ÊýË¡¡Û
±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹âÁý²Ã³Û¤Ï¡¢²¼µ£±.»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤È£².»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Îº¹³Û¤Ë¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±. ·×»»³«»Ï´ð½à»þ´Ö¡§2025Ç¯4·î30Æü23:59»þÅÀ(¢¨)
£². ·×»»½ªÎ»´ð½à»þ´Ö¡§2025Ç¯7·î31Æü23:59»þÅÀ
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ªÎ»»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý·×»»¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ªÎ»»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý·×»»¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È»þ´ü¡Û
2025Ç¯8·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¸ýºÂ¤ËÈ¿±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼êÂ³¤¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È»þ´ü¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.alternabank.jp/campaign/?p=294
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¡¢¤´¼«¿È¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¾¯³Û¤«¤é´ÊÃ±¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ý±×¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.alternabank.jp/
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯ LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢§Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://lin.ee/8hM0hkc
¢£SAMURAI¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºäÆóÃúÌÜ17ÈÖ46¹æ¡¡¥°¥íー¥ô4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý ·Ä°ì
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè36¹æ¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè111379¹æ¡Ë
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¦´ð¶â¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÊÝ¾Ú¶¨²ñ
»ñËÜ¶â¡§99,000,000±ß¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2002Ç¯2·î
URL¡§https://www.alternabank.jp/company/index
====================================================
¢¨¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢½ôÈñÍÑÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ä°ÙÂØÅù¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åê»ñ¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
====================================================
¢§¼ê¿ôÎÁµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢§
https://www.alternabank.jp/legal/handlingfees
¢§ ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢§
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÅö¼ÒºöÄê¤Î¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.alternabank.jp/legal/privacypolicy
¢§¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://www.alternabank.jp/
¢§¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡ÙSNS¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/pg/samurai.cf/
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/Alterna_Bank
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/alternabank_samurai/
¡¦LINE¡§https://lin.ee/8hM0hkc
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¾ðÊóÆþÎÏ¡Ë¡§https://www.alternabank.jp/help/inquiry/input
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ï¡¢SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬