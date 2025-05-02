¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡ª¿·µ¬»ö¶È¤ò¤á¤¶¤¹´ë¶È¡¦»Ù±ç»ö¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¡ÊËÜ¼Ò:¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æï¸Í»°Â§¡Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤¯¿Í¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¡¦¿¦°èÄó¶¡¡¦ÄêÃå¥µ¥Ýー¥È¤Î3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¦¥§¥ë¹©Ë¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤ê2.5¡ó¡¢2026Ç¯7·î¤«¤é¤Ï2.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¸ÛÍÑÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2024Ç¯¤Ï2.41¡ó¤È21Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨Ã£À®´ë¶È¤Ï46.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤Ã£À®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÍý²ò¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¤Ç¤Ï¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¦¥§¥ë¹©Ë¼¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬Ã´¤¦¡È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¶ÈÌ³¡É¤ÎºÇÁ°Àþ[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/30286/table/47_1_af799f296c117cb8eab5c0cd3a63c5eb.jpg ]
¡ÚÆâÍÆ¡Û
- ¤Ê¤¼º£¡¢¡È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡É¶ÈÌ³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
- Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤òÀïÎÏ²½¡ª¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ
- ¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±çµ¡´Ø¤Î¡È¿·µ¬»ö¶È¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À
- ¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤³¤ó¤Ê´ë¶È¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Û
- ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÈÌ³¤¬¤Ê¤¤
- ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¼«¼ÒÆâ¤Ç¸ÛÍÑ¤·¤¿¤¤
- ¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î´ë¶È¥Ëー¥º¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
- ½õÀ®¶â¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤»¤ë»ö¶È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¡¡»ö¶È¿ä¿ÊÉôÉôÄ¹¡¡¿ÀÌî¡¡Å¯Ê¿
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://crie-suishinbu.peatix.com/
¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¦¥§¥ë¹©Ë¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥ë¹©Ë¼¤Ï¡¢ÇÀ±à·¿¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤Ë¹¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤ë»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤«¤Ä´Ä¶À°È÷¤µ¤ì¤¿¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤±¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î·Á¤ò¤á¤¶¤·¡¢2020Ç¯£´·î¤Ë¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¹áÀî¸©¤ÈÂçºåÉÜ¤Î£´¤«½ê¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò»Ù±ç¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡¢¹â¤¤ÄêÃåÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÂÎÀ©¤Ç¤ÎÈæ³Ó¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/30286/table/47_2_15917fefb97cf952f16a3a483be59395.jpg ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¤Ï1986Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÃæ»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃÏ°è²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢BPO¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦¥·¥Ë¥¢¿Íºà¡¦»Ò°é¤Æ½÷À¤Î½¢¶È»Ù±ç¤ä³°¹ñ¿Íºà¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢UI¥¿ー¥óÅ¾¿¦»Ù±ç¤äÉû¶È¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄó°Æ¤ä¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©760-0026 ¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔËá²°Ä®£²-£¸¤¢¤Ê¤Ö¤¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë TEL¡¿087-822-8898
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æï¸Í »°Â§
ÀßÎ©Æü¡¡¡§ 1986Ç¯£´·î11Æü
¥µー¥Ó¥¹¡§ ¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢BPO¡¢¸¦½¤¡¦Å¬À¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢
ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¡¢³¤³°¿Íºà»ö¶È¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±ç¡¢Éû¶È¿Íºà¥µー¥Ó¥¹
µòÅÀ¡¡¡¡¡§ ¹â¾¾¡¢´Ýµµ¡¢ÆÁÅç¡¢¹âÃÎ¡¢¾¾»³¡¢¿·µïÉÍ¡¢¹Åç¡¢²¬»³¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ£Õ£É¥¿ー¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§ https://www.crie.co.jp/