¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¤ÎJTG¾Ú·ô¡¢ÊÆ¥É¥ë¡õ¥æー¥í·ú¤ÆºÄ·ô¤ÎÇãÉÕ¶â³Û1¡ó¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª

Jトラストグローバル証券株式会社

JTG証券(正式名称:Jトラストグローバル証券株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢田耕一)は、現在、先進国通貨建ての債券に注力しています。先進国通貨建ての債券は、昨今の外部環境が不安定な中でも、金利が高く、また株式等に比べて価格安定性があることから、特に富裕層のお客さまにとって魅力のある運用先として注目されております。プライベートバンキングのJTG証券では、TVCM『JTG証券プライベートバンキング』篇の放映開始から1周年を迎えることを記念し、富裕層のお客さまにご好評いただいている米ドル建てとユーロ建ての債券の買付を対象とした「米ドル建&ユーロ建債券お買付キャンペーン」を5月1日より実施いたします。

- 米ドル建&ユーロ建債券お買付キャンペーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/111858/table/44_1_c24cdc46fa8b0b44e5add68490e357ed.jpg ]

米ドル建&ユーロ建債券お買付キャンペーン:https://www.jtg-sec.co.jp/camp/responsive/bond/202505/

- 参考:アセット別の運用状況について

本キャンペーン対象の先進国通貨建て債券は、相場が不安定な時期でも定期的な利金と元本の償還金が受け取れるため、収益の見通しが立ちやすいことから富裕層の皆さまに安心して保有いただけている商品です。

2025年3月、Morningstarの報告[1]によれば、米国株式ファンドへの資金流入はわずか57億ドルにとどまり、9つの主要カテゴリのうち6つで資金流出が観測されました。一方、債券ファンドではハイイールド債などからの資金流出は巨額ですが、より安全性の高い短期・中期の米国債ファンドには資金流入が継続しており、EPFRのデータ[2]によれば、2025年初頭から3月中旬にかけての短期米国債ファンドへの資金流入は217億ドルと、過去2年間で最大の四半期流入額となっていました。このように、個人投資家の安全志向が高まる中で、ドルやユーロなどの主要基軸通貨の債券は、これまで以上に重要な投資対象となっています。

また、下記の通り、米ドル建て及びユーロ建ての株式・債券についての、2025年2月20日を基準とした4月28日までの累積投資パフォーマンスを比較すると、債券が安定した累積リターンを示しているのに対し、株式が大きく乱高下し累積リターンもマイナスに留まっています。

(出所) BloombergデータよりJTG証券経済調査室で作成 各指数は税前のトータル・リターン・ベース。

米トランプ政権の関税政策が今後も不安定な中、国内の個人富裕層においても、より安定した特性を持ち利回りも過去より高い水準にある外国債券を活用した、資産配分の最適化ニーズが高まっております。外国債券のプロフェッショナルである当社では、多くのプライベート・バンカーが外国債券の活用において、銘柄選択やリスクに最適化した運用へのご相談に応じております。加えて、今回のキャンペーンは、これまで債券運用になじみの薄かった国内個人投資家にも、相場環境に適した外国債券運用を効率よく始められる機会になると考えております。

[1] “US Fund Flows: March Sees Investors Seek Shelter, with Cautious Sector Equity Bets”、2024/2/13、Morningstar

[2] “Investors pump $22bn into short-term US debt to ride out market ‘storm’”, 2024/3/19, Financial Times

- キャンペーンに関する注意事項

・対象金額は、キャンペーン期間(約定日ベース)中における対象商品のお買付金額(受渡代金)の合計金額とします。

・対象の外国債券は需給や市況等の状況により、ご希望の商品をお買付いただけない場合があります。

・本キャンペーンにおけるお買付金額は、外貨決済にてお買付された場合、約定日の当社所定レート(為替スプレッドを含まない)で円換算した金額とします。

・キャンペーン期間終了後に集計を行い、2025年6月下旬までにお客さまの証券総合口座へ入金させていただきます。

・なお、現金プレゼントの際に証券総合口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となります。

・口座開設に時間を要する場合があります。キャンペーン終了間近におけるお申込みの場合、キャンペーン期間内に口座開設ができない場合があります。また、当社の口座開設基準により口座開設をお断りすることがあります。

・IFA(金融商品仲介業)でお取引のお客さまは対象になりません。

・2025年4月実施の米ドル債買付金額1%キャッシュバックキャンペーンとの併用はできません。

・大口優遇手数料等により、ご負担いただく手数料相当額が対象商品のお買付金額(受渡代金)の一定割合を下回る場合はキャンペーンの対象とはなりません。詳細は担当営業員にご確認ください。

・本キャンペーンは対象となる銘柄の売買を推奨するものではありません。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更又は中止となる場合があります。

- 外国債券取引のリスクについて

お取引にあたりましては当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、外国証券情報等をよくお読みください。

【価格変動リスク】

債券市況や金利水準等により債券の価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。

【為替変動リスク】

為替相場の変動により、円貨での受け取り金額が投資元本を割り込む可能性があります。

【信用リスク】

発行体の財務状況の変化等及び外貨建債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、元利金の支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。

【カントリーリスク】

発行体が所属する国や通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により、投資元本割れや途中売却ができなくなる可能性があります。

【流動性リスク】

途中売却の際、売却希望時に債券を売却できない場合があります。

- お取引にあたってのご留意事項

・外貨建て債券のお取引では「外国証券取引口座」の開設が必要となりますが、口座開設費用・管理料は無料です。

・外貨建て債券を募集・売出等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

・既発債のうち、利付債のお取引にあたっては、経過利息の受け払いが発生する場合があります。

・外貨建て債券の売買等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。

・外貨建て債券を募集・売出等により購入された場合、及び当社との相対取引により購入または売却された場合、原則として約定が成立した後の取消しはお受けできません。

・外貨建て債券のお取引はクーリングオフの対象にはなりません。

・当社において販売いたしました外国債券の価格情報等につきましては、当社にお問合せください。

- JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社(東証スタンダード上場 証券コード:8508)グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し、既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「ベンチャー企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

- 会社概要

会社名:Jトラストグローバル証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号

Jトラスト株式会社〔東証スタンダード 8508〕の子会社

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本貸金業協会会員 第006278号

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

代表者:矢田耕一

ホームページ:https://www.jtg-sec.co.jp/