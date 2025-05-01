¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¤ÎJTG¾Ú·ô¡¢ÊÆ¥É¥ë¡õ¥æー¥í·ú¤ÆºÄ·ô¤ÎÇãÉÕ¶â³Û1¡ó¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª

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[1] ¡ÈUS Fund Flows: March Sees Investors Seek Shelter, with Cautious Sector Equity Bets¡É¡¢2024/2/13¡¢Morningstar
[2] ¡ÈInvestors pump ¡ð22bn into short-term US debt to ride out market ¡Æstorm¡Ç¡É, 2024/3/19, Financial Times
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