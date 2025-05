ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º´§»î¹ç ¡ÖTHE REVENUE presents Fantastic Fan Fan Night¡×³«ºÅÊó¹ð

クリエイティブサーベイ株式会社

このたび、THE REVENUE※主催のAsk Oneを提供するクリエイティブサーベイ株式会社、エンハンプ株式会社は4月23日(水)、「千葉ロッテマリーンズ×埼玉西武ライオンズ」の冠試合と、株式会社グロービス協賛による「THE REVENUE ROUND TABLE with GLOBIS at Fantastic Fan Fan Night in ZOZOマリンスタジアム」を同日開催いたしました。

■特別コンテンツの実施

「THE REVENUE ROUND TABLE with GLOBIS at Fantastic Fan Fan Night in ZOZOマリンスタジアム」では、富士通株式会社 SVP CEO室長 グロービス経営大学院 教員 西 恵一郎様によるご登壇やディカッション、3塁側フィールドテラススイート席を貸し切った観戦・懇親会を開催しました。

また当日は、入場者特典として当日限定のマリーンズフェイスシールを先着2万名に配布。

さらに、クリエイティブサーベイ社が提供するマルチチャネルフォーム「Fan Fan Fan」を活用しクイズにご回答いただくスタジアムラリーや、試合展開予想、投票コンテンツを実施いたしました。

試合は千葉ロッテマリーンズが5対2で勝利し、最後までZOZOマリンスタジアムは熱い声援に包まれました。

※THE REVENUEとは、昨年11月22日(金)、マルチチャネルフォーム「CREATIVE SURVEY」「Ask One」「Fan Fan Fan」を提供するクリエイティブサーベイ株式会社と、レベニュー組織の生産性向上や人材育成を支援するレベニューオペレーション(RevOps)サービスを提供するエンハンプ株式会社が開催した大型ビジネスカンファレンスです。今後も日本国内に最先端のレベニュープロセスのノウハウを提供するブランドとして「THE REVENUE」を展開してまいります。

■ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」

Fan Fan Fanは、“ブランドとファンの繋がりを彩る”をコンセプトに、インタラクティブなフォーム機能など最新技術を活用してファンの自発的なデータ提供を促進するマルチチャネルフォームです。豊富なテンプレートとデザインカスタマイズ機能により、一貫したブランド体験をインハウスで提供できるようになります。また、CDPやCRM、MA、会員基盤などとのシームレスな連携により、顧客データの効率的な活用を可能にします。AI技術を駆使し、グラフ化やOCR機能を活用した迅速かつデザイン性の高いフォーム作成を支援します。