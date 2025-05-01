¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÌ¾ÌçÂç³ØUCSI¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª±Ñ¸ìÎÏ¤Ë±þ¤¸¾©³Ø¶â¤â

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¢¨2¡§College Factual - Santa Monica College Graduation Rate(https://www.collegefactual.com/colleges/santa-monica-college/academic-life/graduation-and-retention/#:~:text=SMC%20Graduation%20Rates&text=After%20four%20years%2038%25%20of,rate%20of%20SMC%20is%2028%25.)
¢¨3¡§UC Berkeley - College Scorecard, US Dept. of Education(https://www.collegefactual.com/colleges/university-of-california-berkeley/academic-life/graduation-and-retention/#:~:text=77%25%20of%20the%20cohort%20completed,UC%20Berkeley%20graduation%20rate%2092%25.)
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lcVFKzsBM9c ]
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https://note.com/rjgroup/n/n236edc848eb1?sub_rt=share_pb
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