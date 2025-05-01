¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×¤Ë¤Æ5·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMinto¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿åÌîÏÂ´²¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬À©ºî¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤ò¡¢FANY¡¡:D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¯Î¬¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¹â¹»À¸¤ÎÀãÇµ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë°ÂÂ¼À»Ìé¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢À»Ìé¤¬Êì¿Æ¤Îºâ»º¤òÁÀ¤¦º¾µ½»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²áµî¤ËÊ£¿ô¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£ÀãÇµ¤Ï²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÀ¤ò¸½¤·¤¿À»Ìé¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÀäË¾¤¹¤ëÀãÇµ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¾¹»À¸¤Î½©ÎÉ¡£ºÆ¤ÓÀ»Ìé¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¤·¤¿ÀãÇµ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«――¡£
¢¨¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
À½ºîÃøºî¡§FANY Studio
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§MintoStudio¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ª¥ó¥º
´ÆÆÄ¡§ºÙ°æÂº¿Í
¼ç¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡§Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢À§¶áÆØÇ·¡¢º´Æ£Í¼Èþ»Ò¡¢¸¤ÄÍ¿´¡¢ËÌÂ¼³¤¡¢¶¶ËÜÇµ·ÅÎÜ¡¢ÇÈÀ¡¤æ¤º¡¢²ÃÃÏÍÕ»Ò
¥È¥ìー¥éー¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=CgpDWWrIqFE ]
FANY :D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤È¤Ï
FANY :D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤Ï1ÏÃ1～3Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃÌµÎÁ¤Ç¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤È¤Ê¤ë¡Ö¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Éü½²¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢BLÅù¤òÃæ¿´¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ï50ËÜ°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FANY :D ³Æ¼ï¸ø¼°SNS
youtube¡§https://www.youtube.com / @FANY_Drama(https://www.youtube.com/@FANY_Drama)
Tiktok¡§https://www.tiktok.com / @fany__d(https://www.tiktok.com)
Instagram¡§https://www.instagram.com/fany.drama/
X¡§https://x.com/FANY_Drama
FANY :D ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fany-d.com/
³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Minto¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äWebtoon¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÅù¤ÎIPÁÏ½Ð»ö¶È¡¢Â¾¼ÒºîÉÊ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIP¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç»ö¶È¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿IP³¤³°Å¸³«»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥¸¥ªÆÃÀß¥Úー¥¸
https://mintoshortdrama.wraptas.site/
²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMinto
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2011Ç¯8·î¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMinto¤Ø¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹2022Ç¯1·î¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
Ìò°÷¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿åÌîÏÂ´²¡¢¼èÄùÌò ÃæÀî¸µÂÀ¡¢ ¹â¶¶¿¹¬¡¢ ÄêÊ¿°ìÏº¡¢ËÙÍÆÎ´¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò À¥»³²íÇî
HP¡§ https://minto-inc.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ https://minto-inc.jp/contact/business/