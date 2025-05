³ô¼°²ñ¼ÒMinD in a Device VPoE½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社 MinD in a Device

株式会社MinD in a Device(本社:東京都豊島区、以下「MinD in a Device」)は、2025年5月1日付で、Google日本法人にてソフトウェアエンジニアとして活躍した山内 暁氏が、当社のVP of Engineeringとして参画したことをお知らせいたします。

山内氏は、Googleにて12年間、検索エンジン領域を中心に自然言語処理や機械学習などの技術開発に従事し、複数のグローバルプロジェクトにおいて開発を推進してきました。ソフトウェアエンジニアとしての高い専門性に加え、技術組織のマネジメントや開発文化の醸成にも豊富な経験を有しています。

MinD in a Deviceは、「世界に意識を実装する」というビジョンのもと、デジタルツインおよびコンピュータビジョン領域において、数多く大手企業とのプロジェクトに取り組んできました。

2024年8月には経営体制を刷新し、企業フェーズを転換。これまでのPoC(概念実証)主導のアプローチから一歩進み、プロダクトレベルでの実装・運用フェーズへの本格移行を進めております。

このたびの山内氏の参画により、今後より一層プロダクト開発体制を強化し、プロジェクト開発と並行して、スケーラブルなソフトウェア展開にも注力してまいります。

■代表取締役 CEO 山下 公平からのコメント

これまで当社は、AIの受託開発を中心に、PoCフェーズにおける技術提供を行ってきましたが、今後プロダクトを社会に実装していくフェーズに移行する中で、本格的なソフトウェア開発の知見やエンジニアリング組織の組成が不可欠であると強く感じていました。

そのようなタイミングで、今回、大学時代から親しくしている山内さんに当社に参画していただけたことを、大変心強く感じています。

これからより一層パワフルなエンジニア組織を育てながら、お客様と社会に継続的な価値を提供していけるよう努めてまいります。

■山内 暁氏のプロフィール

2006年東京大学大学院物理工学専攻修了。

キヤノンを経て2010年にグーグル日本法人にソフトウェアエンジニアとして入社し、検索エンジンやAIアシスタントのバックエンド開発に12年間従事。担当領域は自然言語処理・並列分散処理・データマイニング等。

2022年に再エネ系スタートアップ企業のソフトウェア開発部長に就任、複数の蓄電池AIアプリケーション開発を手がけた後、2025年から現職。

■会社概要

会社名: 株式会社MinD in a Device(マインド イン ア デバイス)

代表: 山下 公平

設立: 2018年12月

本社所在地: 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5F

事業内容: コンピュータービジョン領域におけるAI開発事業。

HP: https://mindinadevice.com/