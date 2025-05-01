ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¥»¥ß¥Êー～À®¸ù¤ÎË¡Â§¤È¸½¾ì¤Î²ÝÂê～ 5·î22Æü³«ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥¤¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
2025Ç¯5·î22Æü³«ºÅÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¥»¥ß¥Êー
¾®Çä¶È³Æ¼Ò¤Îº£¸å¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤ªÁÚºÚ¡£
ÉÊ¤¾¤í¤¨¤ä³«È¯¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë
¾¦ÉÊ¤Î½ÐÍèÇ¡²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÒÁØ¡¢µÒ¿ô¡¢Çã¾åÎ¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Î¾®Çä¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²òÀâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤Î¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ø¤Î¤´Äó¸À¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·×²è¤«¤é¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¤¹¤ë³Æ¼Ò¡Ê³Æ¼Ô¡Ë¤ÎÌò³ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤Ê¤É¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.marken.co.jp/seminar/006397post_98.php
¹Ö»Õ¡§ÀÐ°æ ½ÓÉ§¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÁÚºÚ¥Ç¥êTI¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥èー¥«Æ²Æþ¼Ò Å¹ÊÞ¡¢ÁÚºÚÃ´Åö～Å¹MGR¤ò·Ð¸³¡£ÁÚºÚÉôÇÛÂ°¡¡DB¤ÇÁÚºÚ¤Î´ðËÜ¡¢¿ôÃÍ´ÉÍý¡¢¾¦Î®/ÊªÎ®¡¢¼õÈ¯Ãí¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢£Â£Ù¡¢£Í£Ä¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÚºÚ¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¢¥Áー¥à£Í£Ä¤ò¿ä¿Ê¡£¥Áー¥Õ£Â£Ù¡¢£Í£Ä¤Ç¥×¥ì¥¤¥ó¥°£Í£Ç£Ò¤È¤·¤Æ£Â£Ù¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¼Â»Ü¡£¥·¥Ë¥¢£Í£Ä¤ÇÁÚºÚ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð±Ä´ÉÍý¤ÈÁÚºÚÉô¤ò±¿±Ä¡£
¥Ç¥ê¥«£Ð£Ê¤Ç£Í¡õ£Á¡¢£Ã£Ë¤Î½àÈ÷¡¢¥Ç¥ê¥«¤ÎÎä¿©¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤Ø¤Î³«È¯¤ò¸¦µæ¡¢³«È¯¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¿©ÉÊ´Û¥Áー¥Õ£Â£Ù¡¢¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¥Õ¥é¥µ¥Ö¥êー¥Àー¡£7¡õ£é£È£Ä¡Ê¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅù¡Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£IY¥Õー¥º¡Ê³ô¡ËÀ½Â¤Ä¾ÈÎ²ñ¼Ò¤Ç³«È¯ÉôÄ¹¡¢¥Ç¥ê¥«»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ê¤É¥áー¥«ー¶ÈÌ³¤â·Ð¸³¡£
2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡¡¾®Çä¤ê¡¢¥áー¥«ー¤Ë·È¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡§
£±¡¥ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡§À®Ä¹¤¹¤ëÁÚºÚ¡¢¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤òÍý²ò¤¹¤ë
£±.ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î´ðËÜ¡á¥ê¥Ôー¥È¤¬Á°Äó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤¬´ð½à
£².ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¿Ê¤áÊý
¡¡¡¦ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¹Í¤¨Êý¤È¿´¹½¤¨
¡¡¡¦ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¼Â¹Ô¼ê½ç £¶¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÍý²ò¤¹¤ë
¡¡¡¦¸½¾ì¤¬½Å»ë¤¹¤ë¿ôÃÍ¤È¤½¤ÎÍýÍ³
£³.Ä¾¶á¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î·¹¸þ～¤Ê¤¼¥¦¥±¤¿¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë
£´.¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÈÂÐ±þ
2¡¥¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡¡´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
£±.´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤Ï¡©
£².¾¦ÉÊ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¡¡Áê¾èÀÑ¤È£³¤Ä¤Î¥í¥¹£³.²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Î¹Í¤¨Êý¤È¸¶²Á·×»»¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
3¡¥¡Ê»öÎã¤Ç³Ø¤Ö¡Ë¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°·×²è～Î®¤ì¤ÈÌò³ä¤Î³ÎÇ§
£±.MD·×²è¤òÍý²ò¤¹¤ë¡§·×²èÎ©°Æ¤Î»þ´Ö¼´¤È¹Í¤¨Êý
¡¡£±¡ËÇ¯´Ö·×²è～·î´Ö·×²è～½µ´Ö·×²è～ÆüÊÌ·×²è
¡¡£²¡ËÁÚºÚ¤Ï»þ´ÖÂÓ·×²è¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë
£².¥Áー¥àMD¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ÈÌÜÉ¸¡¦·×²è¤ÎºöÄê
¡¡´ë²è～À½Â¤～ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÌò³ä¡¢Î©¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Íý²ò¤¬½ÅÍ×
¡Ê»²¹Í¡Ë¡Ö¥áー¥«ー¤¬¥Áー¥àMD¤Ë¿·¤·¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡ª¡×
£³.»öÎã¤Ç³Ø¤Ö¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¿Ê¤áÊý
¡¡£±¡Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡§ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡
¡¡£²¡Ë¡ÖµûÁÚºÚ¡×¡§À¸Á¯ÉôÌç¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡©
£´¡¥ÁÚºÚ¡¦¥Ç¥ê¥«¤Î²ÝÂê¤È¾Íè¡¡º£¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È
£±.À½Â¤¿Í°÷ÉÔÂ¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄÉµá¡§¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥ÈÀ½Â¤¡¡MDÊý¸þÀ¤Î³ÎÇ§
£².CK¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡ËPC¡Ê¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
£³.ÁÚºÚ¡¢¥Ç¥ê¥«¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¡§²Ã¹©ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥ì¥È¥ë¥È¤Î²ÄÇ½À
³«ºÅ³µÍ×¡§
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00~17:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¼õ¹ÖÎÁ¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.marken.co.jp/seminar/006397post_98.php
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¼çºÅ²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ¤Ï1960Ç¯¤ÎÀßÎ©¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ö¸þ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºâ¡¦ÁÈ¿¥¤Î°éÀ®¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖBtoC±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¡ÖBtoB±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
105-0012 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç1ÃúÌÜ2ÈÖ8¹æ COSMIC BLDG 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÎÓ ¿®¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¸ø³«¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¦´ë²èÀ©ºî»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 1962Ç¯
https://www.marken.co.jp/