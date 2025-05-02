Ìø²°ËÜÅ¹¡¢¥¯¥ìー¼Í·âÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡¡¸Í¸ýæÆÂÀÏºÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó
³ô¼°²ñ¼ÒÌø²°ËÜÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½:³°ÃÓ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ìー¼Í·â¡¦ÃË»Ò¥¹¥ー¥È¤Î¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¸Í¸ýæÆÂÀÏºÁª¼ê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ë£Â½êÂ°¡Ë¤È¤Î¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ìø²°ËÜÅ¹¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤äÂç²ñ¡¢¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìø²°ËÜÅ¹¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¸Í¸ýæÆÂÀÏºÁª¼ê¤Ï2022Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é½Ð¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«ー¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÆÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñ¤¬½Ð¾ìÏÈ¤òÆ¨¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â½ç°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Í¸ýÁª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÁÏ¶È5À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦Ìø²°ËÜÅ¹¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÀÌó¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼ÒÌø²°ËÜÅ¹¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤¬¡¢Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢Åù¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç½ý¤ß¤¬¤Á¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¡¦Æ¬Èé¤Ë¼«¼Ò¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸Í¸ýÁª¼ê¤Ï¡Ö¥¯¥ìー¼Í·â¤ÏÀº¿ÀÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ê¿´¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¥Ø¥¢¥«¥éー¤ò¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢È±¤Ë¤È¤Æ¤â¥À¥áー¥¸¤¬¤¢¤êÌø²°ËÜÅ¹¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥áー¥¸ÌÓ¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤·¡¢¿´¿È¤½¤·¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤È¤â¤ËÀ°¤¨¡¢¶¥µ»¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸Í¸ý æÆÂÀÏº¡Ê¤È¤°¤Á¡¡¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ë£Â½êÂ°¡Û
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡ÆüËÜÌô²ÊÂç³ØÂ´
ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¡¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¡Ê2022Ç¯～¡Ë
2022Ç¯¡¡¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¡½é½Ð¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡¡17°Ì
2023Ç¯¡¡¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¡8°Ì¡¡ÆüËÜ¿·µÏ¿¡Ê19Ç¯¤Ö¤ê¹¹¿·¡Ë
2024Ç¯¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ½ªÍ½Áª¡¡12°Ì¡ÊÆüËÜ¿ÍºÇ¹â½ç°Ì¡Ë
ËÜÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
(³ô)Ìø²°ËÜÅ¹¡¡¹Êó¼¼¡¡TEL¡§03-3808-2761