SARS-CoV-2¤Î¥²¥Î¥à¹çÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ëRNAÂ»½ý¤Î±Æ¶Á¤ò²òÌÀ～»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹Ê£À½¤Î¾ã³²¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÑ°Û¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤«¡©～
¡¡ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¤Îº´¡¹¾´½Ú¶µ¼ø¤ÈÆ±ÂçÍ»¹çÍý¹©³ØÉÜÇî»Î¸å´ü²ÝÄø£²Ç¯¤ÎÀÖÀî¿¿¿ò»á¤Ï¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥·¥°¥Ê¥ëÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¿ûß· ·°¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡¢³èÀ»ÀÁÇ¼ï¡ÊROS¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤Ë¤è¤ëRNA¡ÊÃí2¡Ë¤ÎÂ»½ý¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢SARS-CoV-2¡Ë¤Î¥²¥Î¥àRNA¡ÊÃí3¡Ë¤ÎÊ£À½È¿±þ¤òË¸¤²¡¢ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏSARS-CoV-2¤Î¥²¥Î¥àRNAÊ£À½¤òË¸¤²¤ë¾ã³²Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÑ°Û¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢RNA¤Î»À²½¤¬SARS-CoV-2¤Î¥²¥Î¥àÊÑ°Û¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢RNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊÑ°ÛÍ½Â¬¤ä¿·¤¿¤Ê¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ²Ê³Ø»¨»ïJournal of Biological Chemistry¤Ë¤Æ£´·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡À¸Êª¤Î¥²¥Î¥à¤ÏDNA¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏRNA¤ò¥²¥Î¥à¤Ë»ý¤Á¤Þ¤¹¡£RNA¤Î±ö´ðÇÛÎó¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¡ÊA¡Ë¡ÊÃí4¡Ë¡¢¥·¥Á¥¸¥ó¡ÊC¡Ë¡ÊÃí5¡Ë¡¢¥°¥¢¥Î¥·¥ó¡ÊG¡Ë¡ÊÃí6¡Ë¡¢¥¦¥ê¥¸¥ó¡ÊU¡Ë¡ÊÃí7¡Ë¤Î4¤Ä¤Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·RNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥²¥Î¥à¤Ë¤Ï¡¢RNAÇÛÎó¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ë¡ÖÆÍÁ³ÊÑ°Û¡×¤¬ÉÑÈË¤ËÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤Î³«È¯¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SARS-CoV-2¤Ï¡¢°ìËÜº¿¤ÎRNA¤ò¥²¥Î¥à¤È¤·¤Æ»ý¤Á¡Ê¿Þ£±¡Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£±.C ¢ª U¡¢£².G ¢ª U¡¢£³.A ¢ª G¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢£±.C ¢ª U¤È£³.A ¢ª G¤ÎÊÑ°Û¤Ï¡¢½É¼çºÙË¦Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëRNAÊÔ½¸¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢£².G ¢ª U¤ÎÊÑ°Û¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½É¼ç¤ÎºÙË¦¤Ç¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¼ï¡ÊROS¡Ë¤Î»ºÀ¸¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ROS¤ÏºÙË¦Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬»Ò¤Ë»À²½Â»½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹RNA¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿RNA¤Î»À²½Â»½ý¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Þ£±¡§SARS-CoV-2¤ÎRNA¹çÀ®¤È»À²½Â»½ý
¢£¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡SARS-CoV-2¤Î¥²¥Î¥àRNA¤ÎÊ£À½¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹Í³Íè¤Î¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖRNA°ÍÂ¸RNA¥Ý¥ê¥á¥éー¥¼¡Ê°Ê²¼¡¢RdRp¡Ë¡ÊÃí8¡Ë¡×¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£±¡Ë¡£RdRp¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥²¥Î¥àRNA¤òÃò·¿¤È¤·¡¢A¤ËÂÐ¤·¤ÆU¡¢G¤ËÂÐ¤·¤ÆC¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÁêÊäÅª¤ÊRNA¤ò¿·¤¿¤Ë¹çÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ROS¤Ë¤è¤ë¼çÍ×¤ÊRNAÂ»½ý¤Ç¤¢¤ë¥°¥¢¥Î¥·¥ó¡ÊG¡Ë¤Î»À²½¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë8-¥ª¥¥½¥°¥¢¥Î¥·¥ó¡Ê8-oxoG¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¡¢RdRp¤¬8-oxoG¤òÃò·¿¤È¤·¤¿ºÝ¤ÎRNA¹çÀ®¤ÎµóÆ°¤äÊÑ°ÛÍ¶È¯¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SARS-CoV-2¤ÎRdRp¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»ý¤Ä3¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á-nsp7¡Ê1Ê¬»Ò¡Ë¡¢nsp8¡Ê2Ê¬»Ò¡Ë¡¢nsp12¡Ê1Ê¬»Ò¡Ë-¤Î·×4Ê¬»Ò¤¬·ë¹ç¤·¤¿Ê£¹çÂÎ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÁÈ´¹¤¨ÂçÄ²¶Ý¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯¸½¡¦ÀºÀ½¤·¤ÆSARS-CoV-2¤ÎRdRpÊ£¹çÂÎ¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¿Í¹©Åª¤Ë²½³Ø¹çÀ®¤·¤¿8-oxoG¤ò´Þ¤àRNA¤òÃò·¿¤È¤·¤Æ¡¢»î¸³´ÉÆâ¤ÇRNA¹çÀ®È¿±þ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢8-oxoG¤ÏRdRp¤Î¹ÚÁÇ³èÀ¤òÃø¤·¤¯ÁË³²¤·¡¢RdRp¤Ï8-oxoG¤ÎÄ¾Á°¤ÇRNA¹çÀ®¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ROS¤Ë¤è¤ëRNA¤Î»À²½¤¬SARS-CoV-2¤ÎÊ£À½¤ò¶¯¤¯ÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎRdRp¤Ï8-oxoG¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆRNA¹çÀ®¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢RdRp¤¬8-oxoG¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¤Ç¤¢¤ëC¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏºÆ¤ÓÈ¿±þ¤¬Ää»ß¤¹¤ë(¿Þ£²º¸²¼)¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¤Ç¤¢¤ëA¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤ÏRNA¹çÀ®¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²±¦²¼¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ë¹çÀ®¤µ¤ì¤¿RNA¤Ç¤Ï¡¢C¤è¤ê¤âA¤¬7ÇÜ¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¸í¤Ã¤Æ¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎRNAÊ£À½¤Î²áÄø¤ÇA¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏU¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ËRNAÇÛÎó¤¬G ¢ª U¤ËÊÑ°Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢RNA¤Î»À²½¤¬SARS-CoV-2¤ÎÊ£À½¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2¡§8-oxoG¤¬RdRp¤ÎRNA¹çÀ®¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥²¥Î¥à¤ÎÊÑ°Û¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢º£¸å¤ÎÊÑ°ÛÍ½Â¬¤ä¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÀïÎ¬¤Î³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢RNA¤Î»À²½¥ì¥Ù¥ë¤òÄ´Àá¤¹¤ëÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤¬SARS-CoV-2¤Î¥²¥Î¥àÊ£À½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¿·µ¬¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ROS¤ÎÁý²Ã¤¬RNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÁý¿£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ROS¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¥Î¥àÂ»½ý±þÅú¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÀïÎ¬¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
Ãí1¡Ë³èÀ»ÀÁÇ¼ï¡ÊROS¡Ë¡§Reactive Oxygen Species¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢»ÀÁÇÊ¬»Ò¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¸¤ëÈ¿±þÀ¤Î¹â¤¤Ê¬»Ò¼ï¤ÎÁí¾Î¡£¤³¤ì¤é¤ÏºÙË¦Æâ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÂå¼Õ¤ä¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¡¢»ç³°Àþ¡¦Êü¼ÍÀþ¾È¼Í¡¢²½³ØÊª¼Á¤ÎÇøÏª¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¡£
Ãí2¡ËRNA¡§¡Ö¥ê¥Ü³Ë»À¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢DNA¡Ê¥Ç¥ª¥¥·¥ê¥Ü³Ë»À¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¸ÂÎÆâ¤Ç¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤äÈ¯¸½¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¬»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãí3¡Ë¥²¥Î¥àRNA¡§¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËRNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°äÅÁ¾ðÊó¤òÃ´¤¦RNAÊ¬»Ò¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¥²¥Î¥àRNA¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹Î³»Ò¤ÎÃæ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶À÷¸å¤Ï½É¼çºÙË¦Æâ¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¼«¿È¤ÎÊ£À½¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
Ãí£´¡Ë¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¡ÊA¡Ë¡§±ö´ð¤Î¥¢¥Ç¥Ë¥ó¤ÈÅü¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥Üー¥¹¡Ë¤¬·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£
Ãí£µ¡Ë¥·¥Á¥¸¥ó¡ÊC¡Ë¡§±ö´ð¤Î¥·¥È¥·¥ó¤È¥ê¥Üー¥¹¤¬·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£
Ãí6¡Ë¥°¥¢¥Î¥·¥ó¡ÊG¡Ë¡§RNA¤ò¹½À®¤¹¤ë4¼ïÎà¤Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¤Î°ì¤Ä¡£¥°¥¢¥Î¥·¥ó¤Î8°Ì¤ÎÃºÁÇ¸¶»Ò¤Ë»ÀÁÇ¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç8-¥ª¥¥½¥°¥¢¥Î¥·¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¡£
Ãí£·¡Ë¥¦¥ê¥¸¥ó¡ÊU¡Ë¡§±ö´ð¤Î¥¦¥é¥·¥ë¤ÈÅü¡Ê¥ê¥Üー¥¹¡Ë¤¬·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£
Ãí£¸¡ËRNA°ÍÂ¸RNA¥Ý¥ê¥á¥éー¥¼¡ÊRdRp¡Ë¡§RNA¤òÃò·¿¤È¤·¤ÆRNA¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£¤ª¤â¤ËRNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RNA¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÊ£À½¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£RdRp¤Ï½É¼çºÙË¦¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÂ¸ºß¤»¤º¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¼«¤é¤ÎÊ£À½¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¿À¸ÍÂç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥·¥°¥Ê¥ëÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶¦Æ±ÍøÍÑ¸¦µæ¡¡201015
¡¦ ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½ A-STEP¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¥¿¥¤¥×¡¡JPMJTM20L8
¡¦ ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ´ðÈ×¸¦µæ(B)¡¡22H03748
¡¦ ¶½ÏÂÀ¸Ì¿²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ ¸¦µæ½õÀ®
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Impact of an oxidative RNA lesion on in vitro replication catalyzed by SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase
Ãø¼Ô¡§Masataka Akagawa, Kaoru Sugasawa, Kiyoe Ura, Akira Sassa
»¨»ï¡§Journal of Biological Chemistry
DOI¡§10.1016/j.jbc.2025.108512