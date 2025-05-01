ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤È»°¥ÃÎØ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
»°¥ÃÎØ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈøÆü¸þÃÝ¿®¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÈÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÃçÀî ¤²¤ó¡¢°Ê²¼¡ÖÆàÎÉ»Ô¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLocalCoopÂçÏÂ¹â¸¶¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆàÎÉ»Ô·î¥öÀ¥¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§»æ²È¸÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÎáÏÂ7Ç¯4·î20Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤¬·î¥öÀ¥¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥ëー¥àONOONO¢¨Á°¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀ°È÷¤·¤¿ÂÚºßµòÅÀÅù¤ò¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆàÎÉ»Ô¤Ø´óÉí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÚºßµòÅÀ¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤¬·î¥öÀ¥¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÎ®¤ä³Ø¤Ó¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤òÂ¥¤¹¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤·î¥öÀ¥ÃÏ¶è¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ·î¥öÀ¥¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥ëー¥àONOONO¡§https://onoono-nara.jp/
º¸¤«¤éÃçÀî¤²¤ó»á¡ÊÆàÎÉ»ÔÄ¹¡Ë/ÈøÆü¸þÃÝ¿®¡ÊÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë/»æ²È¸÷Ïº»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLocal CoopÂçÏÂ¹â¸¶ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡Ú³µÍ×¡Û
¶¨ÄêÄù·ëÆü
ÎáÏÂ7Ç¯4·î20Æü
¶¨Äê¤ÎÌÜÅª
Áê¸ßÏ¢·È¤È¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ÔÌ±Ê¡»ã¤Î¸þ¾åµÚ¤ÓÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
Ï¢·ÈµÚ¤Ó¶¨ÎÏ»ö¹à
1.»ýÂ³Åª¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
2.´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸ºÅù¤Ë¤è¤ë¼«Á³¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
3.ÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
4.¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
»²¹Í¡§ÆàÎÉ»Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/4/234169.html
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
³ÆÃÏ¤Ç¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä½¸Íî¤Î²áÁÂ²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À°Ý»ý¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È³èÆ°¤Î´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤Ç¤âÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¤äÊ¸²½¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë·î¥öÀ¥ÃÏ¶è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤âÂª¤¨¡¢º£²ó¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀßÈ÷¾ÜºÙ¡Û¡Ê¢¨ÆàÎÉ»Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤êÈ´¿è¡Ë
ÂÚºß²ÄÇ½¤ÊµòÅÀ
6¾ö¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ó¥ë¥É¤Çºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤Ç¤¹¡£¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤È°ìÂÎÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÚºßÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓ¿åÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿ÀÐ¾ö
ONOONO¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Ç´ÅÚ¼Á¤Î¤¿¤á¡¢¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£2¥áー¥È¥ëÄø·¡¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹º¤òÂÇ¤Á¡¢ÏÎ¤È¥°¥êÀÐ¤ò¸ò¸ß¤ËÉß¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÓ¿åÀ¤Î¹â¤¤ÀÐ¾ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Äí
ONOONOÁ°¤Î¿Í¹©Åª¤ËÅ¾°µ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Å¤¤ÅÚ¾í¤ò²þÎÉ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Ò¥È¤â¡¢À¸¤Êª¤â¡¢¤¤¤Î¤ÁË¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈøÆü¸þÃÝ¿® ¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿»°¥ÃÎØ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÍ¤Î»ñ¸»¤ò¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¸½¾ì¤Ç´À¤ò¤«¤¯»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¼ÂÀÓ¤ÇÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î¥öÀ¥¥¨¥ê¥¢¤Î¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëË¤«¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÔÌò½ê½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÆó¾òÂçÏ©Æî°ìÃúÌÜ1-1 1
»ÔÄ¹¡§ÃçÀî ¤²¤ó
https://www.city.nara.lg.jp/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLocalCoopÂçÏÂ¹â¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½Íý»ö¡§»æ²È ¸÷Ïº
https://human.localcoop.io/nara
»°¥ÃÎØ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-14-24 À¾¿·½ÉKF¥Ó¥ë2F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯10·î1Æü
¢¨1940Ç¯ÁÏ¶È¤Î»°¥ÃÎØ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀßÎ©
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈøÆü¸þ ÃÝ¿®