ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¼Á´¶¤Î¡ÖQ¡¦B¡¦B·¿È´¤­¥Áー¥º¥Û¥ë¥Àー Hello Kitty¡×¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¡Ö¥É¥¢¥×¥ìー¥ÈÉ÷¥Á¥ãー¥à¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡¢2025Ç¯4·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤ËÅÐ¾ì¡ª

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武) は株式会社サンリオの「ハローキティ」をデザインしたカプセルトイの新商品と六甲バター株式会社の展開するプロセスチーズのトップシェア(※1)ブランド「Q・B・B」のコラボ商品を再現した「Q・B・B型抜きチーズホルダー Hello Kitty」(全5種/1回400円・税込)と、キャラクターたちをデザインしたレトロなドアプレート風チャーム「サンリオキャラクターズ ドアプレート風チャームPart2」(全10種/1回300円・税込)を2025年4月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「Q・B・B型抜きチーズホルダー Hello Kitty」(全5種)について

みんな大好きQ・B・B 型抜きチーズのぷにぷに感やパッケージをそのままに、ミニチュアで表現したキーホルダーの第2弾として、ハローキティがコラボした商品を再現した「Q・B・B型抜きチーズホルダー Hello Kitty」が新登場!

「ハローキティ ティータイム」「ハローキティ なかよし」「ハローキティ バルーン」「ハローキティ フェイス」「ハローキティ シャボン玉」の全5種がラインアップ。チーズの形がそのまま型抜きになっているので、立体的で存在感もあり、バックやポーチにつけるとひときわ目を引きます。メタリックピンクフィルムのカラーに合わせたボールチェーンもかわいいポイントです。

■「サンリオキャラクターズ ドアプレート風チャームPart2」(全10種)について

「おでかけ中」「勉強中」など、さまざまなシーンを演出するサンリオキャラクターたちの絵柄が魅力的で、レトロな雰囲気のドアプレート風チャームです。Part2では表面と裏面で異なる絵柄で、用途やキャラクターの表情に合わせて楽しめるデザインがうれしいポイント!「ハンギョドン」「クロミ」「ポチャッコ」「みんなのたあ坊」「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「パティ&ジミー」「チャーミーキティ」「マイメロディ」「タキシードサム」の全10種がラインアップ。ミニミニドアプレートとして使っても、カバンに付けてキーホルダーとしても楽しめます。

■商品詳細ハローキティ ティータイム(表)ハローキティ ティータイム(裏)ハローキティ なかよし(表)ハローキティ なかよし(裏)ハローキティ バルーン(表)ハローキティ バルーン(裏)ハローキティ フェイス(表)ハローキティ フェイス(裏)ハローキティ シャボン玉(表)ハローキティ シャボン玉(裏)

商品名 :Q・B・B型抜きチーズホルダー Hello Kitty(全5種)

発売日 :2025年4月中旬より順次

価 格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :約45mm

素 材 :TPR・PET・OPP・CPP・鉄

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハンギョドンクロミポチャッコみんなのたあ坊ハローキティリトルツインスターズパティ&ジミーチャーミーキティマイメロディタキシードサム使用イメージ使用イメージ

商品名 :サンリオキャラクターズ ドアプレート風チャームPart2(全10種)

発売日 :2025年4月中旬より順次

価 格 :1回300円(税込)

対象年齢:15歳以上

サイズ :約W46×H46mm

素 材 :アクリル・鉄

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.650020

(C) 2025 Rokko Butter Co., Ltd.All Rights Reserved

