¥Ï¥ï¥¤À¸¤Þ¤ì¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉMaui Jim ÆüËÜËÜ³Ê¾åÎ¦¤ÈºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥íー¥ó¥Á¤ò½Ë¤·1Æü¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥Ï¥ï¥¤À¸¤Þ¤ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎMaui Jim(¥Þ¥¦¥¤¥¸¥à)¤Ï¡¢2025Ç¯ ÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ê¾åÎ¦¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ ¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥¤¥¸¥à¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥é¥Ï¥¤¥Ê¥Óー¥Á¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÅ¹¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤Îµ±¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸·¤·¤¤»ç³°Àþ¤«¤éÌÜ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò·Ç¤²¡¢Maui Jim¤Ï PolarizedPlus2 ¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¸úÎ¨ÊÐ¸÷¥Õ¥£¥ë¥à¡¢»ç³°ÀþÊÝ¸îÆÃÀ¡¢¿§ºÌ¶¯²½½èÍý¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÁØ¤ÈÅý¹ç¤·¤ÆÂÑµ×À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤¿ PolarizedPlus2 ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢È¿¼Í¤òÇÓ½ü¤·¡¢Í³²¤Ê»ç³°Àþ¤ò 99%ËÉ¤¤¤Ç¡¢»ë³Ð¤Î·ò¹¯¤È²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Maui Jim ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢ÌÜ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»ç³°Àþ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ¤¬¤óºâÃÄ¤Î¿ä¾©¥·ー¥ë¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¤¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ï¥ï¥¤¸ì¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³ー¥É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¥¦¥§ー¥Óー¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊ£»¨¤Ê´ö²¿³Ø¥â¥Áー¥Õ¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¡¢Maui Jim ¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥í¥´¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊÐ¸÷¥ì¥ó¥º¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Maui Jim ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î¥Óー¥Á¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ Maui Jim ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î¸·¤·¤¤Æüº¹¤·¤«¤éÌÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Maui Jim¤Ï¡¢ºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµéÊÐ¸÷¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢100 ¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Maui Jim ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥í¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¡¢¹âÅÙ¤Ê PolarizedPlus2 ¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Maui Jim ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Í³²¤Ê»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢È¿¼Í¤¹¤ëâÁ¤·¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¿§ºÌ¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Á¯ÌÀ¤Ê»ë³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Maui Jim¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢ÌÜ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê UV ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ¤¬¤óºâÃÄ¤Î¿ä¾©¥·ー¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Maui Jim ¤Ï 2022 Ç¯¤Ë¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»±²¼¤ËÊú¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥°¥ëー¥×Kering ¤ËÂ°¤¹¤ë Kering Eyewear ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó
¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó
¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó
2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡*¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê
¥µ¥ó¥°¥é¥¹ \33,110
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¡\44,440
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¡\51,480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É