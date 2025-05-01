ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Û¤¬5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç1°Ì¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃíÊ¸ÂÐ±þ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü ¡Ê¼Ì¿¿AC¤è¤ê¡Ë
¥ª¥ê¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ ¹±¡¢Î¬¾Î¡§¥ª¥ê¥³¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÂè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡ÙÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
TOPICS
¢£¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Û¤¬5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç1°Ì
¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃíÊ¸ÂÐ±þ¡× ¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì
¾¦ÉÊÊÌ¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¢£¡Ú¥é¥¯¥¹¥ë¡Û¤¬Áí¹ç2°Ì
¾¦ÉÊÊÌ¡ÖPOP¡×¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì
¢£¡ÚÅìµþ¥«¥éー°õºþ¡Û¤¬Áí¹ç3°Ì
¡ÖÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¡
¾¦ÉÊÊÌ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦DM¡×¡Öºý»Ò¡¦¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤Ë
¡ÔÍøÍÑ¼ÂÂÖ¥Çー¥¿¡Õ
▶ ¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ
¡¦¡Ö¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¡×¤¬65.8%¤ÇºÇÂ¿
▶ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¤ÈÊýË¡
¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¡Ö¤¢¤ê¡×¤¬61.5¡ó
¡¦¡ÖÅÅÏÃ¡×¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö30Âå¡×¤¬32.9%¤ÇºÇÂ¿
¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡ÙÉ¾²Á¹àÌÜÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
― ¥é¥ó¥¥ó¥°¹½À® ―
¢£Áí¹ç¡¡
¢£É¾²Á¹àÌÜÊÌ¡ÊÁ´8¹àÌÜ¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃíÊ¸ÂÐ±þ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¡ÖÇ¼´ü¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¡¡
¢£ÉôÌçÊÌ¡¡¾¦ÉÊÊÌ ¡Ö¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¡×¡ÖÌ¾»É¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦DM¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¡Öºý»Ò¡¦¥«¥¿¥í¥°¡×¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥·ー¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¥é¥Ù¥ë¡×¡ÖPOP¡×
¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡Ù
²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë°õºþÄÌÈÎ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤Ç°õºþ¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î18～84ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷4,748¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Û¤¬5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ÎÁí¹ç1°Ì
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Û¤¬5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¢¨¤ÎÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2019～2020Ç¯¡¢2025Ç¯¡Ë
É¾²Á¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´8¹àÌÜÃæ¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃíÊ¸ÂÐ±þ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¡ÖÇ¼´ü¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¤Î6¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃíÊ¸ÂÐ±þ¡× ¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï6ÅÙÌÜ¢¨¤Î1°Ì¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2019～2022Ç¯¡¢2024～2025Ç¯¡Ë
¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡ÙÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°_Á°²ó½ç°ÌÉÕ¤¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÉôÌçÊÌ¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÊÌ¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ç¤Ï½é¤Î1°Ì¡¢¡Ö¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¡×¤Ç3ÅÙÌÜ¢¨¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2019～2020Ç¯¡¢2025Ç¯¡Ë
～¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Û ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¯¥Á¥³¥ß～
¡Ö»æ¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯²Ã¹©¤Î»ØÄê¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£Æþ¹Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤òweb¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢°õºþ¡¡
¡¡¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡×
¡ÖHP¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢Æþ¹Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È´°À®ÉÊ¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¤¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡Ö»Å¾å¤¬¤êÉÊ¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ê60Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë¡× ¡Ö¶â³Û¤¬°Â¤¯¡¢»æ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
Áí¹ç2°Ì¤Ë¤Ï¡Ú¥é¥¯¥¹¥ë¡Û¤¬Á°²óÁí¹ç3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
É¾²Á¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡È¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥Úー¥¸Á«°Ü¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡ÖPOP¡×¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¡¢¡Ö¥·ー¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ç4ÅÙÌÜ¢¨1¤Î1°Ì¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¢¨2¤Î1°Ì¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1 2018Ç¯¡¢2020～2021Ç¯¡¢2025Ç¯ ¢¨2 2020Ç¯¡¢2024～2025Ç¯¡Ë
¤Ä¤Å¤¤¤ÆÁí¹ç3°Ì¤Ë¤Ï¡ÚÅìµþ¥«¥éー°õºþ¡Û¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
É¾²Á¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¢¨¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2018Ç¯¡¢2024～2025Ç¯ / 2018Ç¯¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÆÃÅµ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÊÌ¡ÖÌ¾»É¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦DM¡×¡Öºý»Ò¡¦¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¾»É¡×¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¢¨1¤Î1°Ì¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦DM¡×¡¢¡Öºý»Ò¡¦¥«¥¿¥í¥°¡×¢¨2¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1 2018Ç¯¡¢2024～2025Ç¯ ¢¨2 2023Ç¯¤Ï¡Öºý»Ò¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¡Ë
～¡Ú¥é¥¯¥¹¥ë¡Û ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¯¥Á¥³¥ß～
¡Ö¥µ¥¤¥È¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë¡×
¡Ö°õºþ¥Çー¥¿¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤À¤±´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç°õºþ¶ÈÌ³¤Î¼Ò³°Á´ÌÌ°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡Ö¼ê·Ú¤Ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºîÀ®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
～¡ÚÅìµþ¥«¥éー°õºþ¡Û ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¯¥Á¥³¥ß～
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡×
¡ÖÆþ¹Æ¤·¤Æ¤«¤éÃíÊ¸³ÎÄê¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬Èæ³ÓÅªÁá¤¤¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡Ø¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¡ÙÉôÌçÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
¡Ô ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¥Çー¥¿ ¡Õ
▶¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ
¢£¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¤¬65.8%¤ÇºÇÂ¿¤ÎÃíÊ¸·Ð¸³
ÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊTOP10 ¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¡×¤¬65.8%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¤òÍøÍÑ¤·¤¿È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌ¾»É¡×¤¬48.1%¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¡ÖÉõÅû¡×¤¬29.3%¤È¤Ä¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÊ¸¾¦ÉÊÊÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥äー
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥é¥·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Ê50Âå¡¦½÷À / ¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
¡Ö²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤Î¥Á¥é¥·¤¬ºî¤ì¤ë¡Ê20Âå¡¦½÷À / ¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊØÍø¡£ÀÞ¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å¡¦½÷À / ¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×
Ì¾»É
¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÁàºî¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ / ¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
¡ÖFAX¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤Î¤ÇÌ¾»É¤Îºî¤êÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥é¥¯¥¹¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÌ¾»É¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊ¸»ú¤Î¼ïÎà¤äÉÊ¼Á¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ / ¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
ºý»Ò
¡Ö¥Çー¥¿Æþ¹Æ¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢¿×Â®¤Ë´õË¾ÄÌ¤ê¤Îºý»Ò¤ä¥Á¥é¥·¤¬°õºþ¤Ç¤¤ë¡Ê50Âå¡¦½÷À / ¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¦DM
¡ÖIllustrator¤äPhotoshop¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢DM¤Ê¤É¤¬ºî¤ì¤ë¡Ê30Âå¡¦½÷À / ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×
¥·ー¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¥é¥Ù¥ë
¡ÖÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¡¢¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¥é¥Ù¥ë¥·ー¥ë¤òºî¤ì¤¿¡Ê60Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ / ¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
▶Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¤ÈÊýË¡
¢£ 61.5%¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¤¢¤ê
¡Ö¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤ÈÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¡Ö¤¢¤ê¡×¤¬61.5%¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·Ð¸³¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
ÍøÍÑ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Æþ¹Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¶ÈÌ³¤ÎÏ¢·È¤òµá¤á¤ëÀ¼
¡ÖÆþ¹Æ¤¬ÈÑ»¨¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡Ö¥µ¥Ýー¥È¤ò¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡Ö¥µ¥¤¥È¤¬ÀìÌçÍÑ¸ì¤äÀâÌÀ¤¬Â¿¤¯¤ÆÁÇ¿Í¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¯ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë¡×
¡ÖÅÓÃæ¤ÎÏ¢Íí¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡×
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡ÊÌ¡ßÇ¯ÂåÊÌ¥Çー¥¿
¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡Ö¤É¤ÎÊýË¡¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥áー¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ï50.9%¡¢¡ÖÅÅÏÃ¡×¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ï27.1%¤È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥áー¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ï¡Ö10¡¦20Âå¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î68.5%¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅÅÏÃ¡×¤Ï¡Ö30Âå¡×¤¬32.9%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡ÊÌ¡ßÇ¯ÂåÊÌ¡Ê2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ëÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼
¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤âÂ®¤¤¡Ê40Âå¡¦½÷À/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×
¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·ÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê40Âå¡¦½÷À/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×
¡ÖÇ¼´ü¤ò¸·¼é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥áー¥ë¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ê60Âå
¡¡°Ê¾å¡¦ÃËÀ/¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
¡Ö°õºþ¥Çー¥¿¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÅÀ¤ò¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÁÐÊý¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤¿¡Ê40¡¡
¡¡Âå¡¦ÃËÀ/¥é¥¯¥¹¥ë¡Ë¡×
¡ÖÈ¯Ãí¼êÂ³¤¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÀ¿¼Â¤µ¡¢Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿ÉÊÊª¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë
¡¡ËþÂ¡Ê30Âå¡¦½÷À/Åìµþ¥«¥é―°õºþ¡Ë¡×
¡ÔÄ´ºº³µÍ×¡Õ 2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¥Í¥Ã¥È°õºþÄÌÈÎ
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½Æü¡§2025/05/01 ¢£Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Òoricon ME ¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/12/06～2024/12/16¡¢2023/12/19～2023/12/25¡¢2022/12/06～2022/12/14
¢£¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§4,748¿Í ¢£µ¬Äê¿Í¿ô¡§100¿Í°Ê¾å ¢£Ä´ºº´ë¶È¿ô¡§21¼Ò
¢£ÄêµÁ¡§°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡1)¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢°õºþ¤ÎÈ¯Ãí¤¬¤Ç¤¤ë°õºþÄÌÈÎ»ö¶È¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡2)Ì¾»É¡¢¥Á¥é¥·¡¢ºý»ÒÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤Î°õºþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÇ¯²ì¾õ°õºþ¥µー¥Ó¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹ÊÞ¼çÂÎ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°õºþ¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢°õºþÄÌÈÎ»ö¶È¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤· Ç¯Îð¡§18～84ºÐ ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¾ò·ï¡§°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í
¡¡¡¡¡¡1)²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë°õºþÄÌÈÎ¤òÍøÍÑ¤·¡¢°õºþ¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡¡2)¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤Ç¡¢°õºþ¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡¡3)°õºþ¾¦ÉÊ¤ò¼«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£URL: https://life.oricon.co.jp/rank-net-printing/