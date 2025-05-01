±¿Å¾ÌÈµö¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾·¼²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±¿Å¾ÌÈµö¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°ÆóÎØ¼ÖÅù¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ëÀìÍÑÌäÂê¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¥âー¥É¤òÂè°ì¼ï±¿Å¾ÌÈµö¡¦ÂèÆó¼ï±¿Å¾ÌÈµö¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î3¤Ä¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ëÀìÍÑÌäÂê¤ÏÌó120Ìä¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¡¢É¸¼±ÌäÂê¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç³Ø¤Ó¤ÎÄêÃåÅÙ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤ËÁ´ÌäÀµ²ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ç³Ê¾Ú¤¬²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥Ã¥ºÌäÂê¤ä¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÀµ¤·¤¤¾è¤êÊý¡×ºý»Ò¤Îpdf¤â¥¢¥×¥êÆâ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È·Á¼°¤Ç¤â¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¢¨1¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¼èÄù¸¡µó·ï¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë51,564·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¸òÄÌÈ¿Â§¹ðÃÎ½ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§ÀÄÀÚÉä¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ò»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾ÌÈµöÉÔÍ×¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢Àµ¤·¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¸òÄÌ°ÂÁ´Çò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼ÖÂÐÊâ¹Ô¼Ô»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¡¢10～19ºÐ¤¬33.9¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¢¨2¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò»Ï¤á¤ë³ØÆ¸´ü¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬°ÂÁ´±¿Å¾Â¥¿Ê¤È¡¢¾Íè¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¡¦¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡·Ù»¡Ä£HP¡¡¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Þ～¼«Å¾¼Ö¤Ï¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾～¡×Æâ¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ØÆ³¼èÄù¤ê¾õ¶·¡×¤è¤ê
¡¡¡¡¡¡https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
¢¨2¡¡Æâ³ÕÉÜ¡¡¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¸òÄÌ°ÂÁ´Çò½ñ¡¡ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¾õ¶·µÚ¤Ó¸òÄÌ°ÂÁ´»Üºö¤Î¸½¶·¡¡ÆÃ½¸¡§¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
Âè5¿Þ¡¡¡Ö¼«Å¾¼ÖÂÐÊâ¹Ô¼Ô¡×»ö¸Î¤Î¤¦¤ÁÊâ¹Ô¼Ô»àË´¡¦½Å½ý»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼ÔÅù¤ÎÇ¯ÎðÁØ¡ÊÊ¿À®30Ç¯～ÎáÏÂ£´Ç¯¤Î¹ç·×¡Ë¡×
¡¡¡¡¡¡https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r05kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_1_1.html
¡¡
¢£±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê
¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ä¼«Æ°ÆóÎØ¼ÖÌÈµöÅù¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌäÂêÌó2,000Ìä¤ò²òÀâÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø²Ê¶µ½¬¤Î¹àÌÜÊÌ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾ÌÈµö¡¦ËÜÌÈµö¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø²Ê»î¸³ÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êµ¯Æ°¸å¤¹¤°¤ËÌäÂê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥¯¤È¤¯¡×µ¡Ç½¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
¡¡https://static.cld.navitime.jp/automostorage/drivelicensestorage/profile/index.html
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡¡¡¡iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1608846202
¡¡¡¡Android OS¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.drive_license_app
¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨¡ÖNAVITIME¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£