¡Ø¥Üー¥Àー¥é¥ó¥º4¡Ù¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎºÇ¿·¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸ø³«

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

Borderlands 4 Key Art - Horizontal

2025年5月1日(木)、2KとGearbox SoftwareはPlayStationの情報番組「State of Play」において、大人気シューティングRPGシリーズの最新作、『ボーダーランズ(R)4』の詳細な最新ゲームプレイ動画を公開しました。『ボーダーランズ4』は2025年9月12日(金)の発売を予定しており、対応プラットフォームはPlayStation(R)5(PS5(R))、Xbox Series X|S、PC(SteamおよびEpic Games Store)です。また、2025年後半には、Nintendo Switch 2にも登場する予定です。

最新のゲームプレイ動画(https://www.youtube.com/watch?v=0KlRBwf3sjY&rco=1)では、『ボーダーランズ4』に登場する 4 人の新しいヴォルト・ハンターのうち2人が初公開されました。ヴェックスは、自身を強化したり、強力な使い魔を出現させて自分と一緒に戦わせたりすることができるセイレーンです。一方、かつてティーディオールの兵士だったラファは、さまざまな武器をデジタル生成できる実験的なエクソスーツを着用しています。ヴォルト・ハンターはそれぞれプレイスタイルが異なりますが、「ボーダーランズ」史上最も進化したスキルツリーのシステムによってさらに強化されます。

プレイヤーは、シームレスに結ばれた広大な惑星カイロスの各地で、冷酷な独裁者であるタイムキーパーに対して戦いを繰り広げることになります。タイムキーパーは数千年にわたってカイロスの存在を隠し、「ボルト」と呼ばれるサイバネティック・インプラントと人造兵士の軍隊「オーダー」によって住民たちを支配してきました。カイロスを旅する中でプレイヤーは、新旧のキャラクターやクリーチャー、敵対的な住人たち、そして異なる特徴を持つ4つの地域に広がってタイムキーパーの圧制から自由を勝ち取るために戦いを繰り広げている個性的な勢力たちと出遭います。旅の途中で集めた仲間たちと共に戦い、ヴォルト・ハンターが操る武器と能力で凶悪な敵を蹴散らしましょう。

Borderlands 4 Screenshot - Co-op 1Borderlands 4 Screenshot - 4 Player Co-opBorderlands 4 Screenshot - VexBorderlands 4 Screenshot - VehiclesBorderlands 4 Screenshot - HarloweBorderlands 4 Screenshot - Rafa

「State of Play」で公開された迫力満点のゲームプレイ動画では、ヴェックスとラファが極寒の山岳地帯にあるターミナス・レンジに築かれた機密実験施設を攻めていく様子がご覧いただけます。『ボーダーランズ4』では装備システムが以下のようにアップデートされ破壊力が増し、シリーズ史上最も激烈な戦利品の争奪戦が繰り広げられることになります。

新旧8つのメーカーによる、それぞれ独自の特性を備えた破壊力抜群な武器の数々。

複数のメーカーの武器の機能や能力を1つの武器に融合させる「認可パーツ」システム。

メーカーに応じて武器を強化し、最適化された装備による火力増強をもたらす「強化パーツ・スロット」。

ロケットランチャーなどの重火器やグレネードの共有スロットであり、クールダウンによってリチャージし、強敵相手にいつでも備えることができる「ガジェット」。

自分を回復したり、一時的なバフを発動させたりすることで、熾烈な戦いの流れを変えられる

「リペア・キット」。

『ボーダーランズ4』では、オンラインでパーティーを結成できるだけでなく、ゲームモードを変更しても引き続き一緒にプレイできる新システムを採用しているので、フレンドとの協力プレイへの参加がこれまで以上に簡単になっています。* 今作は最初から協力プレイを想定して設計されており、プレイヤーに応じた戦利品や動的なレベル調整、個別の難易度設定などが備わっているため、キャンペーン全体を通してパーティーを維持し、仲間と一緒に楽しみながらプレイすることができます。

『ボーダーランズ4』- State of Play Deep Dive(https://www.youtube.com/watch?v=0KlRBwf3sjY&rco=1)(英語版、YT上で日本語字幕設定表示可能)をぜひ最後までご覧いただき、最新作の詳細な情報をご確認ください。開発チームが明かす裏話や未公開映像なども必見です。また、「State of Play」で紹介された映像の一部がトレーラーとなった「最新ゲームプレイ紹介トレーラー」も日本語字幕付きでこちらよりご覧いただけますのと、新たなスクリーンショット及び海外版のキーアートも本日解禁となっております。(尚、日本では過去シリーズ同様に日本だけのオリジナルキーアートも準備予定となっております。詳細に関してはまた後日発表させていただきますので、楽しみにお待ちください。)

『ボーダーランズ4』の最新情報については、ゲームをウィッシュリストに登録し、https://borderlands.2k.com/ja-JP/(https://borderlands.2k.com/ja-JP/) にアクセスしてください。YouTube(https://www.youtube.com/c/2KJapan)、Facebook(https://www.facebook.com/borderlandsgame/)、X(https://x.com/2K_Japan)、Instagram(https://www.instagram.com/borderlands/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@borderlands) でのフォローもよろしくお願いします。

『ボーダーランズ4』のレーティングはCERO審査予定です。

Gearbox Softwareは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ: TTWO)の販売レーベルです。

*オンラインプレイには、インターネット接続とSHiFTアカウントが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要です。利用規約が適用されます。

# # #