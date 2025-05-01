¼ãÇ¯ÁØ¤ÏÌµ´Ø¿´¡©¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Ç§ÃÎÅÙ¤ÈËþÂÅÙ¤Î¼ÂÂÖ
¥Õ¥§¥à¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Î¥Õ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÂðÀµÀ²¡Ë¤Ï¡¢½÷À»ëÅÀ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦¥¦¥§¥Ö¹½ÃÛ±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～60Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½÷À¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Íý²ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2025Ç¯¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤äÍøÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á°²óÄ´ºº(https://www.onoff.ne.jp/blog/?p=7045)¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÊýË¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡Á´¹ñ¡¿½÷À 20～60Âå
Ä´ºº´ü´Ö¡¡2025Ç¯3·î1Æü～3Æü
Í¸úÂÐ¾Ý¼Ô¡¡3,018¥µ¥ó¥×¥ë
Ä´ººµ¡´Ø¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Î¥Õ
¡ÚÌµÎÁ¡Û»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.onoff.ne.jp/forms/corporate/joshinokimochi.html?id=13095
¡Ö¼ã¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¸¸ÁÛ¡©¡¡SNSÀ¤Âå¤È¹¹Ç¯´ü¡¦Ç¥³èÁØ¤ÎÇ§ÃÎ¤Î°ã¤¤
¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¦½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬59.9%¤È¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á°²óÄ´ºº(°Ê²¼¡ÖÁ°²ó¡×)¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.5%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬62.5%¤È¡¢SNSÍøÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎ¤ÏÁ´ÂÎ¤è¤ê¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬10.1%¤ÈÁ´ÂÎ¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Æó¶Ë²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¤ä¡ÖÇ¥³è¡¦ÉÔÇ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Á°²óÈæ¤Ç5pt°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×À¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÍý²òÅÙ¤È¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÍý²òÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¡×¤Ï¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×³ä¹ç¤¬¤ï¤º¤«23.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ
»È¤¨¤Ð¹â¤¤ËþÂÅÙ¡£Ç¯Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëËþÂ¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍÑÀ¤Ë¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå¤ÎËþÂ¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÍøÊØÀ¤Ç¡ÖÊØÍø¡×¡ÖÀ¸³è¤¬³Ú¡¦²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤¬Á´ÂÎ¤è¤ê5pt°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬³Ú¡¦²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÏÆÃ¤Ë20Âå¤¬¹â¤¯26.0pt¤È¡¢50Âå¡¦60Âå¤è¤ê10pt°Ê¾å¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡¦°Â¿´¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È ¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÂÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡¦°Â¿´¤Ç¤¤¿¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¹àÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤Ï30.5pt¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢50Âå¤Ï10pt°Ê¾å¹â¤¯41.6pt¡¢60Âå¤Ç¤Ï49.0pt¤È15pt°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNSÍøÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤20Âå¤Î ¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁØ¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþÂÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¤Ë¤Ï¡ÖÍøÊØÀ¡×¡¢50Âå°Ê¾å¤Ë¤Ï¡ÖÇº¤ß¡¦ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡×¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ËËþÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎËþÂÍýÍ³
¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Çº¤ßÊÌ¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Ç§ÃÎÅÙ¡¦Íý²òÅÙ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ë²Ì¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½÷À¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Íý²ò¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÀÁµá :
https://www.onoff.ne.jp/forms/corporate/joshinokimochi.html?id=13095
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Î¥Õ
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Î¥Õ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÂÂð¡¡ÀµÀ²
½êºßÃÏ¡¡ ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-35-19 ¥Ð¥Æ¥£¥Þ¥ó¡¦¥¤¥±¥À4F
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡¡2000Ç¯10·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¥Õ¥§¥à¥±¥¢»ö¶È¡Ê¸¦µæÄ´ºº¡¿CRM»Ù±ç¡¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡Ë ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Web¥µ¥¤¥È¡¡https://www.onoff.ne.jp/
Twitter¡¡ ¡¡ https://twitter.com/OnoffInc
¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¡§ https://www.onoff.ne.jp/blog/?cat=20
¥Çー¥¿¡¦¥Çー¥¿Å¾ºÜ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Î¥Õ ¿ù»³¡¡pr@onoff.ne.jp