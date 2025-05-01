300Ç¯»È¤¨¤ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Á¥¿¥ó¥Ï¥ó¥³¤¬ÃÂÀ¸¡£»³Íü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÀ¸¤ó¤À°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É°õ¡¢5·î5Æü12»þCAMPFIRE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï ― »öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3,000¿ÍÆÍÇË¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBACCI¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢ÂåÉ½¡§²ÏÌî²÷À²¡Ë¤Ï¡¢300Ç¯»È¤¨¤ë¥Á¥¿¥óÀ½¤Î¿·¤·¤¤¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É°õ¡ÖKOKUIN(¥³¥¯¥¤¥ó)¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈCAMPFIRE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤ÎLINEÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Æü¤Ç3,000¿Í°Ê¾å¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡ÖÌ¾Á°¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡ÖKOKUIN¡×¤Ï¡¢¡È°ìÀ¸¥â¥Î¤òÄ¶¤¨¤ë°õ´Õ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âÂÑµ×¤Ê½ã¥Á¥¿¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£ÂÑ¿å¡¦ÂÑÇ®¡¦ÂÑ¿©À¤ËÍ¥¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ì¤Ð300Ç¯°Ê¾å»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë»³Íü¸©¤Îµ¯¶È²È¤È»³Íü¸©¤Î¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1ËÜ1ËÜ¤ò´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî¡£Ê¸»ú¤ÎÀþ¤ÈÍ¾Çò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈþ¤·¤¤Ì¾Á°¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê¡§¡Ö°õ´ÕÎ¥¤ì¡×¤Ø¤Î¡¢¿·¤·¤¤Äó°Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°õ´Õ¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÈþ¤·¤¯»Ä¤¹¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª¡¦¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Ïº£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKOKUIN¡×¤Ï¡¢¼ÂÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÆ»¶ñ¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÈþ¤È°Õ»×¤ò¹ï¤à¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤·¤Æ¤Î°õ´Õ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤Ë°ìÀ¸¥â¥Î¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥ó
¢£ ¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§Àþ¤ÈÍ¾Çò¤Ç¡ÈÌ¾Á°¤ÎÈþ¡É¤òÉÁ¤¯Hiina
»³Íü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ÊーHiina»á
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¸©ºß½»¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦Hiina(¥Ò¥¤¥Ê)»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£Hiina»á¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ»³Íü¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤À¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤À¤±¤Î°õ´Õ¡É¤¬¼Â¸½¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤ä¶Á¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¯¤ß¼è¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ë¤¸¤àÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ LINEÅÐÏ¿¤ÇÀè¹Ô¾ðÊó¡õ¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®Ãæ
¸½ºß¡¢ONI BLADE¸ø¼°LINE¤Ë¤Æ¡¢ºÇÂç50%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¸ÂÄêÈÎÇä¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£ÈÎÇäÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¸ÂÄê¤ÎÀèÃåÆÃÅµ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÍø¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLINEÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://lin.ee/QSDmNlLH
¢£ 5·î5Æü12:00～ CAMPFIRE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
ÈÎÇä¤Ï¡¢2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢ÀèÃå¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡Û
https://camp-fire.jp/projects/834565/view
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§KOKUIN¡Ê¥³¥¯¥¤¥ó¡Ë
ÁÇºà¡§½ã¥Á¥¿¥ó¡ÊGr1-2¤Î¹â½ãÅÙ¥Á¥¿¥ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë12:00～
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§CAMPFIRE¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
ÈÎÇäURL¡§https://camp-fire.jp/projects/834565/view
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBACCI
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÏÌî²÷À²
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©Âç·î»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç
¤´Ï¢ÍíÀè¡§news@bacci-hanage.jp
¼ÂºÝ¤Î²¡°õ
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õÌÌ
¥«¥éー¡§¥Ô¥å¥¢¥Á¥¿¥ó
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥ó