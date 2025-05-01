¾®³Ø´Û¤Î°é»ù¥á¥Ç¥£¥¢¡ÚHugKum¡Û¤ÎÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¡¢2025Ç¯¿·³Ø´ü¤Î³Ø½¬½¬´·¤ò±þ±ç¡ª¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ÆÁ´53¼ï¤Ë¡£
2025Ç¯4·î¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥íー¥Þ»ú¡×¡Ö´ðËÜ¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¡Ö´ðËÜ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¡×¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë£³ÅÀ²Ã¤ï¤ê¡¢Á´53¼ï¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§HugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë
https://hugkum.sho.jp/workbook
¡ü¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç»Ï¤á¤ë½¼¼Â¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó
¤³¤Î¤Û¤É¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥íー¥Þ»ú¡Ù
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡´ðËÜ¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ù
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡´ðËÜ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¡Ù
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥íー¥Þ»ú¡Ù¤Ï¡¢¡Ô¥Ñー¥È£±¡Õ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡Ê½ñ¤Êý¤ÈÆÉ¤ßÊý¡Ë¡¢¡Ô¥Ñー¥È£²¡Õ¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î²»¤Î¥ëー¥ë¡Ë¡¢¡Ô¥Ñー¥È£³¡Õ¥íー¥Þ»ú¡Ê½ñ¤¯Îý½¬¡Ë¤ò²»À¼¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥É¥ê¥ë¡£¤³¤ÎÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Ç¤Ï¥Ñー¥È3¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê²»À¼¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡´ðËÜ¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø¹»±Ñ¸ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÌó850¸ì¤ò¼ýÏ¿¡£¿©¤ÙÊª¡¢À¸¤Êª¡¢¼«Á³¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¡¢¿ô¡¢·Á¡¢¿§¡¢ÍËÆü¡¢µ¨Àá¡¢¼ñÌ£¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Æ°»ì¡¢¿¦¶È¡¢È¿ÂÐ¤³¤È¤Ð¡¢°ÌÃÖ¡¦Êý¸þ¤Ê¤É¤Î±ÑÃ±¸ì¤ò²»À¼¥¬¥¤¥É¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£µ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃ±¸ì¤Î½ñ¤ÊýÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê²»À¼¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë ´ðËÜ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¡Ù¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö´ðËÜ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¤ò¼ýÏ¿¡£¼ø¶È¤Î½àÈ÷¤äÉü½¬¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢Ì¾Á°¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤ÎÄÖ¤êÊý¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡Ê²»À¼¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÍÄ»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¡×¤Î¤¿¤á¤Î¹¥É¾¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈËþºÜ¤Î³¨¼Åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¶ËÜ¥É¥ê¥ë¤Ï½ñÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£¡ÚHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡Û¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Æ½ñ»ï¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥íー¥Þ»ú¡Ù¤è¤ê
¢¥¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë¡¡´ðËÜ¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ù¤è¤ê
¢¥¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë ´ðËÜ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¡Ù¤è¤ê
¡üÈ¯Ã£¾ã³²ÂÐ±þ¤ò´Þ¤à¡¢Ì¤½¢³Ø～¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ë¤¬53¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ÚHugKum¡Û¤Ï¾®³Ø´Û¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤Î°é»ù¡¦¶µ°é¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£2018Ç¯10·î¤Î¥íー¥ó¥Á°ÊÍè¡¢³Ø¤Ó¤äÍ·¤Ó¡¦¿©¡¦·ò¹¯¤Î¾ðÊó¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¡¢¸½ºßÌó2Ëüµ»ö¡¢·î´ÖÌó500ËüPV¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤Ï¤½¤Î¡ÚHugKum¡ÛÆâ¤Î¿Íµ¤¥µー¥Ó¥¹¡£³Ø¹»¡¦½Î°Ê³°¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡×¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¡×³Ø½¬µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤ーー¾®³Ø´Û¤Î¤¹¤°¤ì¤¿¥É¥ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂçÀª¤ÎÊý¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ーー¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¾ïÀß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¡£¾å¤«¤éÌ¤½¢³Ø¡¦Äã³ØÇ¯¡¦Ãæ³ØÇ¯¡¦¹â³ØÇ¯¡¦È¯Ã£¾ã³²¸þ¤±¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡üÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥ê¥ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª ÊÝÂ¸¤·¤¿PDF¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ²Ä
¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ê¥ë¤Î°ìÉô¤òPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥É¥ê¥ë¤Ï¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ーÅù¤Ç½ÐÎÏ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥É¥ê¥ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£½ñÅ¹¤Ç¸¶ËÜ¥É¥ê¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Î¤ª»î¤·¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤Ï¡¢HugKum¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Î¾åÉô¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¥Ì¤½¢³Ø¤Ï2ºÐ¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»Á´³ØÇ¯¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー
¡üÂÎ¸³¤·¤¿¥É¥ê¥ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÂ¨¹ØÆþ¤âOK
¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡¢¹ØÆþÍÑ¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¿¥ó¤âÀßÃÖ¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÏ°Ï¤òÂÎ¸³³Ø½¬¸å¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤«¤é¤¹¤°¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥É¥ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢Á´¥Úー¥¸¤Ë½ñÌ¾¤ÈISBN¥³ー¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥É¥ê¥ë¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Î¹µ¤¨¤¬¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤È¤ó¤À¤é¡¢¾åÉô¤Î³ØÇ¯¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤Æ¡Ê¾å¤«¤éÌ¤½¢³Ø¡¢Äã³ØÇ¯¡¢Ãæ³ØÇ¯¡¢¹â³ØÇ¯¤Î½ç¡Ë¡¢³ºÅö³ØÇ¯¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÉ½¼¨¤µ¤»¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ê¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥£±.¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³ØÇ¯¤ÎÈÏ°Ï¤òÉ½¼¨¤µ¤»¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ê¥ë¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª
¢¥£².¤µ¤é¤Ë¡Ö°õºþ¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ëÃ¼Ëö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¤ÎÊä½õ¶µºà¤È¤·¤Æ¡ÖHugKum ÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾®³Ø´Û¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤¬¡¢¾Íè¤Î¼«¼çÅª¤Ê³Ø½¬½¬´·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³Ø´ü¤äÄ¹´üµÙ¤ß¤Î½¬´·¤Å¤±¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖHugKumÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×ÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à
PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤«¤é¼«Í³¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ï¾®³Ø´ÛID¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®³Ø´ÛID¤È¤Ï¡Ä¾®³Ø´Û¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡¦ÅÐÏ¿¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾·ÂÔ¡¦¥¯ー¥Ý¥óÆþ¼êÅù¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HugKum ¡¡https://hugkum.sho.jp/
HugKum ¡¡¡ÖÌµÎÁ¥É¥ê¥ë¡×¥Úー¥¸¡¡¥È¥Ã¥×¡¡¡¡https://hugkum.sho.jp/workbook¡¡
HugKum Facebook¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://www.facebook.com/hugkumweb
HugKum Twitter¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://twitter.com/hugkumweb
HugKum Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://www.instagram.com/hugkum/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¾®³Ø´Û¡¡HugKumÊÔ½¸Éô¡¡
E-Mail¡§hugkum@shogakukan.co.jp