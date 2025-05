³ô¼°²ñ¼ÒEGG¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ3¥µ¥¤¥È¤òÆ±»þ¸ø³«

株式会社EGG

株式会社EGG(本社:東京都渋谷区恵比寿1丁目19-15 ウノサワ東急ビル、代表取締役:藤澤裕人)は、「EGGリブランディングプロジェクト」の第二弾として、以下の3サイトをリニューアル・公開いたしました。

コーポレートサイト:https://egggggg.co.jp/

深田えいみ公式サイト:https://fukadaeimi.com/

深田えいみ公式ファンクラブ:https://fukadaeimi.com/fanclub

本取り組みは、当社のWebマーケティング施策の一環であると同時に、これまでお取引いただいた企業・パートナー・ファンの皆さまに対して、より正確で有用な情報提供と、スムーズなコミュニケーション環境を整えることを目的としています。

コーポレートサイトでは、企業のマーケティング課題に対して当社がどのように貢献できるかをより明快に伝える構成へ刷新しました。また、当社専属タレントである深田えいみの公式サイトでは、活動の全体像や過去のタイアップ実績、企業向け提案メニューなどを掲載。加えて、ファンとの新たな接点として「深田えいみ公式ファンクラブ」も新設しております。

深田えいみ公式ファンクラブ 概要

コーポレートサイト・深田えいみ公式サイト

ファンとの関係をより深めるため、限定コンテンツやイベント参加特典などを盛り込んだ有料ファンクラブを開始いたしました。

会費: 月額 税抜1,000円(入会金 税抜500円)

【主な特典内容】

会員限定Instagram(非公開アカウント)へのアクセス

限定VLOGの配信(すっぴんやプライベート風景など日常に近い一面を公開)

Q&A形式によるお悩み相談コーナー

ファンイベントやオフ会の先行案内および優遇販売

限定グッズの販売権

今後も、ファンの皆様にとって新鮮かつ価値ある体験を提供してまいります。

EGGリブランディングプロジェクトとは

「EGGリブランディングプロジェクト」は、当社のサービス・ブランド・人材の持つ価値を見直し、顧客との接点すべてにおいて一貫性のあるブランド体験を提供するための全社的な取り組みです。

これまで当社は、「えっぐいくらい拡散させるSNS運用・インフルエンサーマーケティング」をブランドアイデンティティとして掲げてまいりました。今回のリニューアルでは、さらにその価値を定量的に測り、継続的に最適化する姿勢を明確にすべく、新たに「インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー」というスタンスを打ち出しています。

あわせて、当社のMission(存在意義)である「あらゆる才能を、正当に評価する社会の創出 」、Vision(目指す姿)である「We crack it. You trend it.」を軸に、全社の方向性を再定義。行動指針となるバリューも含めて、より一貫したブランド体験と事業展開を実現してまいります。

Mission:あらゆる才能を、正当に評価する社会の創出

Vision:We crack it. You trend it.

Value:インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー

2025年2月には、ログリーグループへの参画とともに、メガインフルエンサー向け「招待制プレミアムオファー」を発表。今回のリニューアルはその第二弾として、ブランドコミュニケーションの基盤を再構築し、より多くの方にEGGの価値を実感いただけるかたちへと進化させたものです。

今後も、当社のミッションである「人の可能性を、正当に評価する社会の創出」に向け、事業基盤とクリエイティブの両軸から発信を強化してまいります。引き続き、EGGの挑戦と進化にご注目ください。

■会社概要

会社名:株式会社EGG

代表者:代表取締役 藤澤裕人

本社所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 7階

事業内容:インフルエンサーマーケティング事業

URL :https://www.egggggg.co.jp/

EGGは「インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー」として、SNSアカウント運用支援、インフルエンサーキャスティング、キャンペーン設計・実行までをワンストップで提供しています。独自の分析指標と豊富な実績に基づき、戦略的かつ再現性の高いプロモーションを実現。企業やブランドが持つ魅力を、最適な形でターゲットに届ける支援を行っています。



■親会社概要

会社名:ログリー株式会社(東証グロース:証券コード6579)

代表者:代表取締役社長 吉永 浩和

本社所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 7階

事業内容:メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

URL :https://corp.logly.co.jp/

ログリーは、独自の「文脈を理解する技術」を武器にサービスを開発しています。「LOGLY lift」は日本で最初のネイティブ広告プラットフォームであり、一般的なWebサービス開発にとどまらず、自然言語処理、機械学習、各種アルゴリズム、データ解析、最適化技術など先進的な技術に貪欲に取り組んでいるテクノロジー会社です。

■本件に関するお問い合わせ先

企業名:株式会社EGG

担当者名:藤澤

TEL:03-5422-9960

Email:sales@egggggg.co.jp