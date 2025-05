¡ØUniverse For Sale¡Ù¡¢¤½¤Î±§Ãè¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©´ö½Å¤Ë¤âÍí¤Þ¤ë»×ÁÛ¤È¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆæ¤òNintendo Switch¤ª¤è¤ÓPlayStation 5¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÇÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª

SOFTSOURCE PTE LTD

奇妙なバザールの片隅で、一人の女が、掌の中に宇宙を創っている。



それは儀式のようでもあり、ただの商売のようでもある。



ただ一つ、問われるのはー ーあなたは、それを買いますか?

シンガポールのパブリッシャーSoft Source Publishingは、Tmesis Studio、Akupara Gamesと共同で、手描きのアドベンチャーゲーム『Universe For Sale(ユニバース・フォー・セール)』を、

2025年7月24日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 5向けパッケージ版を日本国内で発売いたします。

『Universe For Sale』について

舞台は、濃密な雲に覆われた木星の空中都市。

そこでは、知性を持つオランウータンが港で働き、ある教団の信者たちは“悟り”に至るために、骨だけになるまで肉体を削ぎ落としていく--。

忘れ去られた鉱山跡に築かれたそのコロニーには、今も酸の雨が降り続ける。軋むように建てられた茶屋、異形の骨董品店、疲れきった整備工房……。そこに生きるのは、人間、類人猿、機械、そして骸骨の姿をした者たち。それぞれが、ひとつの物語を胸に秘めて、ただ静かに、今日を生きている。

雨の夜、“名前を持たぬ師”が、一人の少女Lilaを訪ねる。

彼女は、宇宙を創る力を持つと言われていた。

そしてその力について、彼女はまるで紅茶の淹れ方を語るように、淡々と話す。

だが、彼女の語る宇宙とは、一体何なのか。



その内に宿る謎は、やがて『Universe For Sale』の深淵へと繋がっていく。

あなたが望むなら、ライラは宇宙を創ってくれる。必要なのは、ひとつのカップと、いくつかの素材、そして……決意だけ。

さあ--あなたは、その宇宙を、買うのだろうか?

ゲームの特徴:

手描きアニメーション

ヨーロッパのアンダーグラウンド・コミックシーンで活躍した作家たちが手がける、

繊細で芸術的なビジュアルに身を委ねてください。

絡み合う謎

木星の雲間に浮かぶ放棄された採掘コロニー

そこに広がる世界は、見えるままのものではありません。

真実を見抜くことができるでしょうか?

独創的な世界観

崩れかけた路地裏、朽ちたスラムを抜けて出会うのは、

万華鏡のように多彩な人物たち。

この世界のひだに、あなたは静かに入り込んでいきます。

あなただけの宇宙

陶器のカップの中に、ひとつの宇宙を創り出す-。

想像力を試される小さなミニゲームが、あなただけの痕跡を残します。

心をほどく音楽

作曲家グリエルモ・ディアナが手がける、

静かでどこか懐かしい、オリジナルのサウンドトラックも魅力のひとつ。

ゲーム情報:

タイトル:『Universe For Sale(ユニバース・フォー・セール)』

プラットフォーム:Nintendo Switch、 PlayStation 5(パッケージ版)

ジャンル:ビジュアルノベル/サイエンスフィクション

リリース日: 2025年7月24日、絶賛予約受付中!

ゲーム価格:税込み4950円

プレイ人数:シングルプレイヤー

対応言語(字幕):こちらのゲームは日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、イタリア語、フランス語、スペイン語の字幕に対応しております。

@ 2025 Tmesis Studio. Licensed to and Published by Soft Source Pte ltd in ASIA under license from Akupara Games.

Tmesis Studio(ティメシス・スタジオ)について



Tmesis Studio(http://tmesistudio.com/)はイタリア・トリノを拠点とするマイクロゲームデザインスタジオで、2021年にFederico ChiummentoとZeno Colangeloによって設立されました。Tmesis Studioの目標は、コミックの世界からのアートワークやギミックを、ビデオゲームのアニメーションや深みと組み合わせて、新しく深く没入感のあるストーリーコンセプトを生み出すことです。私たちのインスピレーションは、サイエンスフィクションやポップカルチャーから古典文学、現代アートまで多岐にわたり、スタイル的に際立ち、イタリアのデザインの伝統を続けることを目指しています。

Akupara Games(アクパラ・ゲームズ)について



Akupara Gamesは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くインディーゲームのパブリッシャーです。開発現場で培った豊富な経験と知識をもとに、開発者に寄り添ったパーソナライズされたサポート体制を提供。プレイヤーが「次にハマる体験」を探している時、そこにピッタリのゲームを届けることを目指しています。彼らのビジョンは、魅力的なストーリーをカタチにし、次なるゲームの名作を世に送り出すこと。

詳細は公式サイトをご覧ください:AkuparaGames.com(https://www.akuparagames.com/)

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltdはシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Sorry We’re Closed』や『Universe For Sale』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram (@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)

*上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg )