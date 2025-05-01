¡ØUniverse For Sale¡Ù¡¢¤½¤Î±§Ãè¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©´ö½Å¤Ë¤âÍí¤Þ¤ë»×ÁÛ¤È¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆæ¤òNintendo Switch¤ª¤è¤ÓPlayStation 5¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÇÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
´ñÌ¯¤Ê¥Ð¥¶ー¥ë¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷¤¬¡¢¾¸¤ÎÃæ¤Ë±§Ãè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ïµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤À¤Î¾¦Çä¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À°ì¤Ä¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ー¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãーSoft Source Publishing¤Ï¡¢Tmesis Studio¡¢Akupara Games¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ØUniverse For Sale¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥»ー¥ë¡Ë¡Ù¤ò¡¢
2025Ç¯7·î24Æü¡¢Nintendo Switch¤ª¤è¤ÓPlayStation 5¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ØUniverse For Sale¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉñÂæ¤Ï¡¢Ç»Ì©¤Ê±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÌÚÀ±¤Î¶õÃæÅÔ»Ô¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÀ¤ò»ý¤Ä¥ª¥é¥ó¥¦ー¥¿¥ó¤¬¹Á¤ÇÆ¯¤¡¢¤¢¤ë¶µÃÄ¤Î¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡È¸ç¤ê¡É¤Ë»ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ü¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆùÂÎ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£
Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿¹Û»³À×¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤½¤Î¥³¥í¥Ëー¤Ë¤Ï¡¢º£¤â»À¤Î±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤ë¡£íÂ¤à¤è¤¦¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ãã²°¡¢°Û·Á¤Î¹üÆ¡ÉÊÅ¹¡¢Èè¤ì¤¤Ã¤¿À°È÷¹©Ë¼¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¡¢Îà¿Í±î¡¢µ¡³£¡¢¤½¤·¤Æ³¼¹ü¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¡¢º£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±«¤ÎÌë¡¢¡ÈÌ¾Á°¤ò»ý¤¿¤Ì»Õ¡É¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷Lila¤òË¬¤Í¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡¢±§Ãè¤òÁÏ¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¹ÈÃã¤ÎÞ»¤ìÊý¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸ì¤ë±§Ãè¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÆâ¤Ë½É¤ëÆæ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ØUniverse For Sale¡Ù¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢¥é¥¤¥é¤Ï±§Ãè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁÇºà¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä·è°Õ¤À¤±¡£
¤µ¤¢--¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤Î±§Ãè¤ò¡¢Çã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¡§
¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡¡¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿ºî²È¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢
¡¡Á¡ºÙ¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íí¤ß¹ç¤¦Ææ
¡¡ÌÚÀ±¤Î±À´Ö¤ËÉâ¤«¤ÖÊü´þ¤µ¤ì¤¿ºÎ·¡¥³¥í¥Ëー
¡¡¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¸«¤¨¤ë¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿¿¼Â¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ
¡¡Êø¤ì¤«¤±¤¿Ï©ÃÏÎ¢¡¢µà¤Á¤¿¥¹¥é¥à¤òÈ´¤±¤Æ½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢
¡¡Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ò¤À¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀÅ¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î±§Ãè
¡¡Æ«´ï¤Î¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î±§Ãè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹-¡£
¡¡ÁÛÁüÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Îº¯À×¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò¤Û¤É¤¯²»³Ú
¡¡ºî¶Ê²È¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢
¡¡ÀÅ¤«¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥²ー¥à¾ðÊó¡§
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØUniverse For Sale¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥»ー¥ë¡Ë¡Ù
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Nintendo Switch¡¢ PlayStation 5¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
¥ê¥êー¥¹Æü: 2025Ç¯7·î24Æü¡¢Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¥²ー¥à²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß4950±ß
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥äー
ÂÐ±þ¸À¸ì¡Ê»úËë¡Ë¡§¤³¤Á¤é¤Î¥²ー¥à¤ÏÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´ÊÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î»úËë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
@ 2025 Tmesis Studio. Licensed to and Published by Soft Source Pte ltd in ASIA under license from Akupara Games.
Tmesis Studio¡Ê¥Æ¥£¥á¥·¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tmesis Studio(http://tmesistudio.com/)¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËFederico Chiummento¤ÈZeno Colangelo¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Tmesis Studio¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¿¼¤ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¿¼¤¯Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é¸ÅÅµÊ¸³Ø¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤ËºÝÎ©¤Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÁÅý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Akupara Games¡Ê¥¢¥¯¥Ñ¥é¡¦¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Akupara Games¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£³«È¯¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³«È¯¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÄó¶¡¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡Ö¼¡¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÂÎ¸³¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥²ー¥à¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¥²ー¥à¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§AkuparaGames.com(https://www.akuparagames.com/)
Soft Source Publishing¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Soft Source Pte Ltd¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥íー¥«¥é¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ØSorry We¡Çre Closed¡Ù¤ä¡ØUniverse For Sale¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØDreadOut Remastered Collection¡Ù¤ä¡ØEverdream Valley¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥à¤òÈ¯Çä¡¦¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Follow Soft Source on X (@SSourcePublish), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram (@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)
¡ö¾åµ¤Î¾ðÊó¤Ï¸½¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯¹ÔÆü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:
Soft Source Pte Ltd (Ã´Åö: pr@softsource.sg )