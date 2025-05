¥Õ¥ì¥Ã¥É ¥Õ¥©ー¥¹10 ¡ß ¥íー¥é¥ó¡¦¥®¥ã¥í¥¹

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

スポーツの価値を象徴するフォース10ブレスレットとローラン・ギャロストーナメントが再びタッグを組み、その地位を確立します。サンシャインジュエラー フレッドは今年、このアイコニックなジュエリーにさらに輝きを増した新しいバリエーションを発表します。

ローラン・ギャロスとフレッド:卓越性への挑戦。クレーコートでポイントを獲得するには、大胆さと決意が必要です。フレッドは新シーズンに向けて、このエネルギーにインスパイアされ自分の限界を超えること、そして卓越した精神を称えるカプセルコレクションを制作しました。

ローラン・ギャロストーナメントという伝統的なイベントに敬意を表し、フォース10ブレスレットのジェンダーレスで交換可能な5つのバリエーションを発表します。トーナメントのシグネチャーカラーとコードが、フレッドのカジュアルでシックなエレガンスを完璧に引き立てます。バックルはイエローゴールドで3つのモデルが登場。ラージモデルは、クレーの黄土色にインスパイアされたマンダリンガーネットがパヴェセッティングされ、サイドのデザインにはテニスボールを象徴するエングレービングが施されています。ミディアムモデルは洗練されたエレガンスを体現し、ホワイトダイヤモンドとイエローダイヤモンド、そして太陽のような色合いのカラーストーンがグラデーションを形成しています。

限定モデルとして発表された今シーズンのフォース10ケーブルは、テラコッタとホワイトというトーナメントと切り離せないカラーに、テニスボールのネオンイエローを組み合わせました。この新しいスポーティーでシックでラディアントな編み込みには、ミディアムモデルのテラコッタカラーのケーブルがマッチします。

“Victory belongs to the most tenacious”(勝利は最も粘り強い者のものである) ローラン・ギャロスのコートの中心に刻まれたこの有名な言葉は、フォース10コレクションと完全に共鳴しています。今年もまたテニスだけでなくあらゆるスポーツを愛する人たち、そして勇気や大胆さ、自分の限界を超えることを人生の哲学とする人たちに寄り添います。エレガンスと決意をもって、あらゆるチャレンジに挑むための大切なパートナーとなるこのコレクションは、フレッドの一部ブティックで展開致します。

詳細を見る :https://www.fred.com/jp/ja_JP/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89-x-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AD%E3%82%B9/

About Roland-Garros

ローラン・ギャロスは、スポーツ愛好家だけでなく、一般の人々にとっても見逃せないイベントです。2024年、ローラン・ギャロスは60万人以上の観客を迎え、世界223の地域で放送され、グローバルでも重要なスポーツイベントとしての地位を反映しました。フランステニス連盟が主催するローラン・ギャロスは、テニス史上最も古く、最も権威のあるサーフェスのひとつであるクレーコートで行われる世界で唯一のグランドスラム大会です。

フォース10 カプセルコレクション ローランギャロス(価格=税込み)

- バックル:ラージモデル | 18Kイエローゴールド&マンダリンガーネット | \869,000

- バックル:ミディアムモデル | 18Kイエローゴールド | \363,000

- バックル:ミディアムモデル | 18Kイエローゴールド&ダイヤモンド&カラーストーン(スペサタイトガーネット、イエローサファイア、シトリン 、イエローダイヤモンド) | \627,000

- ケーブル:ラージモデル | \47,300

- ケーブル:ミディアムモデル | \38,500

お問い合わせ先:フレッド カスタマーサービス | 03-5635-7040