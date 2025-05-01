¡ÚPPT¡Û¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ñÎÁ¤òºî¤í¤¦¡ª5/20¡Ê²Ð¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖÁ´5²ó¤ÇPowerPoint¤Î³Æµ¡Ç½¤ò³Ø¤Ö¡Ê3¡Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥¤¥Á¤«¤éPowerPoint¡ÊPPT¡Ë¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤ä´ë²è½ñ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÁ´5²ó¤ÇPowerPoint¤Î³Æµ¡Ç½¤ò³Ø¤Ö¡Ê3¡Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159072/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159072/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 20¡§00
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¡ÖPowerPoint¡×¡ÊPPT¡Ë¡£Ê¸»ú¤ä¿Þ·Á¡¢É½¡¢¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤ä´ë²è½ñ¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤ËÂ¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¤Ç¸«ÍÍ¸«¿¿»÷¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êPPT¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£C&R¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊPPT¤Î³Æµ¡Ç½¤ò³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±é½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ðËÜÀßÄê¤«¤é¡¢Tips¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊPPT¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤Î¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ª¿½¹þ¤ßÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ä
¡¦¹ÖµÁ¤ÏWindows¡¦Microsoft365¡¦ºÇ¿·¤ÎPowerPoint¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²¼°Ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ämac¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¾¾Î¤äµ¡Ç½¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼°Ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ämac¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿¤Çºî¶È²èÌÌ¤ÈZoom²èÌÌ¤òÅê±Æ¤·¤Æºî¶È¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ºî¶ÈÍÑPC¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom²èÌÌ¡Ë»ëÄ°ÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¡ÊPC¤ä±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Èºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
<¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ>
¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ðËÜÀßÄê
¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÔ½¸¤ÈTips
<¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á>
¡¦PowerPoint¤ò¤¤Á¤ó¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý
¡¦ÉáÃÊ´ë²è½ñ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
Á´5²ó¤ÇPowerPoint¤Î³Æµ¡Ç½¤ò³Ø¤Ö¡Ê3¡Ë ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ
¢£Æü»þ
2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 19¡§00～20¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¸Åß·¡¡ÅÐ»ÖÈþ¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤ï¡¦¤È¤·¤ß¡Ë »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¡¦¥ï¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡£2001Ç¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó½ÐÄ¥¥µ¥Ýー¥È¶È¤òµ¯¤Á¾å¤²¡¢Æ±»þ¤ËIT·Ï¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Excel¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Office¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¾¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¤ä²èÁü½èÍý¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÏIT³èÍÑ»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»ÎÅÐÏ¿¡£2021Ç¯IT¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿Ç§Äê¡£
¡ã¼ç¤ÊÃø½ñ¡ä
¡ÖExcel¥Ñ¥ïー¥¯¥¨¥ê¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë¥Çー¥¿½¸·×¤Î¼«Æ°²½¡×¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹´©¡¿https://amzn.to/3JaKCwQ¡Ë
¡ÖExcel¥Ñ¥ïー¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ç¶Ë¤á¤ë°ìÊâÀè¤Î½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¡×¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹´©¡¿https://amzn.to/3vPBnyU¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦PowerPoint¤òÆü¡¹»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦PowerPoint¤ò¤¤Á¤ó¤È³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤Êý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
60Ì¾
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159072/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159072/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 20¡§00
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¢§¸Åß· ÅÐ»ÖÈþ »á¤Ë¸¦½¤¤ä¹Ö»Õ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤¤´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg?rls)
¢§PEC¤Î¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¥»¥ß¥Êー¡ÖÁ´5²ó¤ÇPowerPoint¤Î³Æµ¡Ç½¤ò³Ø¤Ö¡×Ã´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡ä
¢§5/9¡Ê¶â¡Ë¡ÖÌ¡²è¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¥²ー¥à¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¶Ë°Õ
Vol.£³¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Èー¥êー¹½À®¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159066/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/159066/?rls)
¢§5/12¡Ê·î¡Ë¡ÖÉ½·×»»¡×¡Ö¥Çー¥¿½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¡×¡Ö»ë³Ð²½¡× £³¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÎ·Ï¤òÍý²ò¤¹¤ëExcel¥·¥êー¥º É½·×»»ÊÔ Vol.£²¡ÚÉ½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤ë¡Û
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158991/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158991/?rls)
¢§¡Ú½é¿´¼Ô¸þ¤±¡ÛÁ´5²ó¤Ç³Ø¤Ö¡¡WordÆþÌç¡Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150182/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150182/?rls)
¢§Á´12²ó¤Ç³Ø¤ÖExcelÆþÌç¡Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/?rls)
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡ÖC&R¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥á¥ë¥Þ¥¬¡×¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
¢§¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
iOS¡§https://apple.co/3qLDNbT
Android¡§https://bit.ly/3dkO2AS
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)